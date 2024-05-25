1 чел.
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Индивидуальная
2 часа
Из Тюмени в Ялту: путешествие по следам декабристов в Ялуторовске
Погрузитесь в историю Ялуторовска: от декабристов до мецената Саввы Мамонтова, исследуйте древний острог и уникальную Ингальскую долину
Начало: В Ялуторовске
«По желанию посетите музей декабристов»
9 июля в 11:00
16 июля в 11:00
от 6 700₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
РетроДом Зулейхи: история Сибири и память рода
Окунитесь в атмосферу Сибири в РетроДоме Зулейхи. Уникальные экспонаты, душевное чаепитие и история, которая тронет ваше сердце
Начало: В микрорайоне Казарово
«Уникальная коллекция дома-музея»
10 июня в 16:00
11 июня в 15:00
9 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Уличное искусство Тюмени: индивидуальная экскурсия
Следуйте за мной в мир уличного искусства Тюмени! Познакомьтесь с граффити, муралами и другими формами стрит-арта, узнайте их историю и этику
Начало: У памятника Г.В. Стеллеру
10 июня в 10:30
19 авг в 10:30
5 070₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий25 мая 2024История Тюменского края с особой стороны, с которой мало кто рассказывает. Очень чувствуется, что гид говорит о том, что важно
- AAlvakyle19 февраля 2024Экскурсия в дом-музей Григория Распутина из ТюмениОчень интересная и познавательная экскурсия. Гид отменный. Такого количества информации о Григории Распутине я нигде до этого не читал
- ЕЕгор1 февраля 2024Побывали нашей семьей в гостях у Зулейхи. Увлекательный рассказ перенес нас в родовую деревню, провел через разные эпохи жизни семьи
- ИИнна29 января 2024Великолепная экскурсия и просто потрясающий дом Зулейхи и ее семьи! Собрано много действительно раритетных, неповторимых и значимых вещей. Каждая комната,
- MMaria22 января 2024Татьяна открыла нам город и в целом Сибирь, прям в самое сердце:). Экскурсия очень насыщенная, интересная, с вопросами, обсуждениями, догадками! Буду рекомендовать всем своим друзьям.
- ООльга13 января 2024Экскурсия в дом-музей Григория Распутина из ТюмениЭкскурсия произвела большое впечатление. Хозяйка музея, она же экскурсовод, Марина Юрьевна отлично владеет не только предметом, о котором рассказывает, но
- ИИрина8 января 2024Экскурсия в дом-музей Григория Распутина из ТюмениБольшое СПАСИБО организатору экскурсии Оксане! Экскурсия в дом музей Григория Распутина увлекательная, информативная, душевная и познавательная.
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