Музеи и искусство Тюмени

Найдено 3 экскурсии в категории «Музеи» в Тюмени, цены от 5 070 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Тюмени в Ялту: острог и декабристы в Ялуторовске
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Из Тюмени в Ялту: путешествие по следам декабристов в Ялуторовске
Погрузитесь в историю Ялуторовска: от декабристов до мецената Саввы Мамонтова, исследуйте древний острог и уникальную Ингальскую долину
Начало: В Ялуторовске
«По желанию посетите музей декабристов»
9 июля в 11:00
16 июля в 11:00
от 6 700 за всё до 6 чел.
РетроДом Зулейхи: история Сибири и память рода
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
РетроДом Зулейхи: история Сибири и память рода
Окунитесь в атмосферу Сибири в РетроДоме Зулейхи. Уникальные экспонаты, душевное чаепитие и история, которая тронет ваше сердце
Начало: В микрорайоне Казарово
«Уникальная коллекция дома-музея»
10 июня в 16:00
11 июня в 15:00
9 000 за всё до 5 чел.
Уличное искусство Тюмени
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Уличное искусство Тюмени: индивидуальная экскурсия
Следуйте за мной в мир уличного искусства Тюмени! Познакомьтесь с граффити, муралами и другими формами стрит-арта, узнайте их историю и этику
Начало: У памятника Г.В. Стеллеру
10 июня в 10:30
19 авг в 10:30
5 070 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    25 мая 2024
    РетроДом Зулейхи: история Сибири и память рода
    История Тюменского края с особой стороны, с которой мало кто рассказывает. Очень чувствуется, что гид говорит о том, что важно
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    лично для неё, о пережитом ею, и это вместе с живыми старинными предметами, и которые можно подержать в руках,и прикоснуться к ним, придаёт рассказу живой эмоциональный заряд. То, о чем она говорит, как вживую проходит перед глазами. А ещё и пирожки… Мы с женой очень довольны, что попали на эту экскурсию. Она стоит своих денег.

  • A
    Alvakyle
    19 февраля 2024
    Экскурсия в дом-музей Григория Распутина из Тюмени
    Очень интересная и познавательная экскурсия. Гид отменный. Такого количества информации о Григории Распутине я нигде до этого не читал
  • Е
    Егор
    1 февраля 2024
    РетроДом Зулейхи: история Сибири и память рода
    Побывали нашей семьей в гостях у Зулейхи. Увлекательный рассказ перенес нас в родовую деревню, провел через разные эпохи жизни семьи
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    Зулейхи, в которой нашла отражение история Тюмени, сибирских татар и нашей страны. Экскурсия превзошла наши ожидания, даже ребенок 3 лет, сказал, что ему было интересно. Пока шла экскурсия с первого этажа доносился манящий запах национальных блюд, которые Наиля (сестра Зулейхи) готовила к чаепитию. Благодарны Зулейхе, ее сестре и мужу за теплый прием, домашнюю атмосферу, возможность прикоснуться к настоящей истории и культуре. Однозначно рекомендуем.

    Побывали нашей семьей в гостях у Зулейхи. Увлекательный рассказ перенес нас в родовую деревню, провел черезПобывали нашей семьей в гостях у Зулейхи. Увлекательный рассказ перенес нас в родовую деревню, провел черезПобывали нашей семьей в гостях у Зулейхи. Увлекательный рассказ перенес нас в родовую деревню, провел черезПобывали нашей семьей в гостях у Зулейхи. Увлекательный рассказ перенес нас в родовую деревню, провел через
  • И
    Инна
    29 января 2024
    РетроДом Зулейхи: история Сибири и память рода
    Великолепная экскурсия и просто потрясающий дом Зулейхи и ее семьи! Собрано много действительно раритетных, неповторимых и значимых вещей. Каждая комната,
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    каждый предмет пропитан историей, которая бережно хранится в этой семье. За чаепитие отдельный поклон сестре Зулейхи, пирожки и сумса невероятно вкусные, мужья до сих их вспоминают:)

  • M
    Maria
    22 января 2024
    Из Тюмени в Ялту: острог и декабристы в Ялуторовске
    Татьяна открыла нам город и в целом Сибирь, прям в самое сердце:). Экскурсия очень насыщенная, интересная, с вопросами, обсуждениями, догадками! Буду рекомендовать всем своим друзьям.
    Татьяна открыла нам город и в целом Сибирь, прям в самое сердце:). Экскурсия очень насыщенная, интереснаяТатьяна открыла нам город и в целом Сибирь, прям в самое сердце:). Экскурсия очень насыщенная, интереснаяТатьяна открыла нам город и в целом Сибирь, прям в самое сердце:). Экскурсия очень насыщенная, интереснаяТатьяна открыла нам город и в целом Сибирь, прям в самое сердце:). Экскурсия очень насыщенная, интереснаяТатьяна открыла нам город и в целом Сибирь, прям в самое сердце:). Экскурсия очень насыщенная, интереснаяТатьяна открыла нам город и в целом Сибирь, прям в самое сердце:). Экскурсия очень насыщенная, интересная
  • О
    Ольга
    13 января 2024
    Экскурсия в дом-музей Григория Распутина из Тюмени
    Экскурсия произвела большое впечатление. Хозяйка музея, она же экскурсовод, Марина Юрьевна отлично владеет не только предметом, о котором рассказывает, но
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    и вниманием аудитории. Два часа пролетели как одно мгновение! Марина Юрьевна помогла увидеть Распутина в другом свете, за что ей большая благодарность!

  • И
    Ирина
    8 января 2024
    Экскурсия в дом-музей Григория Распутина из Тюмени
    Большое СПАСИБО организатору экскурсии Оксане! Экскурсия в дом музей Григория Распутина увлекательная, информативная, душевная и познавательная.

Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Музеи»

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  3. Уличное искусство Тюмени
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  6. Цветной бульвар
Сколько стоит экскурсия по Тюмени в июне 2024
Сейчас в Тюмени в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 5 070 до 9 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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