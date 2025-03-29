На этой индивидуальной квест-экскурсии в Уфе дети и родители смогут почувствовать себя героями сказок С. Аксакова. Участники разгадают загадки, выполнят задания и посетят знаковые места, связанные с жизнью и творчеством
5 причин купить этот квест
- 🌺 Уникальный квест для детей
- 📚 Знакомство с творчеством Аксакова
- 🏛 Посещение исторических мест
- 🦢 Прогулка по живописным аллеям
- 🎁 Интересные задания и викторины
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Сад С. Аксакова
- Софьюшинская аллея
- Дом-музей С. Аксакова
Описание квеста
Во время квеста вам предстоит отыскать «Аленький цветочек»: помогут в этом артефакты, задания и викторина, которая оживит в памяти подробности любимой сказки. В финале вас ждёт приз из земель заморских. Итак, в программе:
- Квест по территории сада С. Аксакова. Вы полюбуетесь лебедями на озере, изучите семейное древо знаменитого семейства, увидите современные арт-объекты и скульптуры
- Прогулка по Софьюшкиной аллее, названой в честь невестки С. Аксакова
- Посещение дома-музея С. Аксакова — самого старинного деревянного здания в городе. На экскурсии по нему вы послушаете о детстве поэта и быте того времени
Вы узнаете:
- Какие игрушки любил Сергей Аксаков и почему коллекционировал бабочек
- Чьё привидение по сей день обитает в стенах музея
- Где наши мешок царских купюр
- На сколько языков мира переведена сказка «Аленький цветочек»
Организационные детали
- Программа ориентирована на родителей с детьми и школьные группы (6+)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У нового входа в парк Аксакова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
З
Задворнова
29 мар 2025
28 марта посетили квест-экскурсию #Аленький цветочек#. Было очень весело, познавательно, интересно и взрослым, и детям! Спасибо экскурсоводу Ирине за эмоции, за знания, захотелось вновь перечитать произведения Аксакова. Узнав генеологическое древо
Дата посещения: 28 марта 2025
