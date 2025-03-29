Мои заказы

«Аленький цветочек»: квест для детей в Уфе

Увлекательное приключение в Уфе, где оживают персонажи Аксакова. Разгадывайте загадки, выполняйте задания и найдите главный приз - «Аленький цветочек»
На этой индивидуальной квест-экскурсии в Уфе дети и родители смогут почувствовать себя героями сказок С. Аксакова. Участники разгадают загадки, выполнят задания и посетят знаковые места, связанные с жизнью и творчеством
писателя. Программа включает прогулку по саду Аксакова, Софьюшинской аллее и посещение дома-музея. Участники узнают о детстве писателя, его увлечениях и интересных фактах из жизни. Квест завершится поиском «Аленького цветочка», что станет отличным завершением дня

5
1 отзыв

5 причин купить этот квест

  • 🌺 Уникальный квест для детей
  • 📚 Знакомство с творчеством Аксакова
  • 🏛 Посещение исторических мест
  • 🦢 Прогулка по живописным аллеям
  • 🎁 Интересные задания и викторины
«Аленький цветочек»: квест для детей в Уфе© Ирина
«Аленький цветочек»: квест для детей в Уфе© Ирина
«Аленький цветочек»: квест для детей в Уфе© Ирина
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Что можно увидеть

  • Сад С. Аксакова
  • Софьюшинская аллея
  • Дом-музей С. Аксакова

Описание квеста

Во время квеста вам предстоит отыскать «Аленький цветочек»: помогут в этом артефакты, задания и викторина, которая оживит в памяти подробности любимой сказки. В финале вас ждёт приз из земель заморских. Итак, в программе:

  • Квест по территории сада С. Аксакова. Вы полюбуетесь лебедями на озере, изучите семейное древо знаменитого семейства, увидите современные арт-объекты и скульптуры
  • Прогулка по Софьюшкиной аллее, названой в честь невестки С. Аксакова
  • Посещение дома-музея С. Аксакова — самого старинного деревянного здания в городе. На экскурсии по нему вы послушаете о детстве поэта и быте того времени

Вы узнаете:

  • Какие игрушки любил Сергей Аксаков и почему коллекционировал бабочек
  • Чьё привидение по сей день обитает в стенах музея
  • Где наши мешок царских купюр
  • На сколько языков мира переведена сказка «Аленький цветочек»

Организационные детали

  • Программа ориентирована на родителей с детьми и школьные группы (6+)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У нового входа в парк Аксакова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваша команда гидов в Уфе
Провели экскурсии для 652 туристов
Как команда опытных гидов с соответствующим образованием и многолетним опытом мы занимаемся тем, что искренне любим — знакомим путешественников с красотой нашего региона. Мы берём на себя все аспекты организации вашего
путешествия, гарантируя высокий уровень сервиса на каждом этапе. Мы внимательно учитываем все ваши пожелания, чтобы сделать путешествие не только увлекательным, но и максимально комфортным и запоминающимся. Наслаждайтесь каждым мгновением, а мы позаботимся обо всём остальном!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
З
Задворнова
29 мар 2025
28 марта посетили квест-экскурсию #Аленький цветочек#. Было очень весело, познавательно, интересно и взрослым, и детям! Спасибо экскурсоводу Ирине за эмоции, за знания, захотелось вновь перечитать произведения Аксакова. Узнав генеологическое древо
писателя, задумались о своём. Дети получили сувенирчики, на память остались замечательные фотографии. Продолжением квеста была экскурсия в доме музее Аксакова. Окунулись в ту эпоху. Ощущение, что дом продолжает жить своей жизнью. Очень рекомендую к посещению этой экскурсии.

Дата посещения: 28 марта 2025

Входит в следующие категории Уфы

