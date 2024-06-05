читать дальше но Олесе удалось увлечь и ее) В итоге обе (Я и дочь) получили максимум впечатлений и положительных эмоций! В следующее посещение Башкирии продолжим знакомство с горами, однозначно, в сопровождении Олеси!

Были на этой экскурсии с дочерью-подростком. Нам Очень понравилось! Гид вежливая, внимательная, интересно рассказывает. Моя дочь вообще ехать не хотела,