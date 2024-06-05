1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
Из Уфы - к скалам Зубы Шурале
Из Уфы - к скалам Зубы Шурале: Насладитесь живописной панорамой тайги и узнайте, почему эти скалы называют Орлиными
Сегодня в 17:00
Завтра в 07:30
от 15 900₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Захватывающая экскурсия на Айгирские скалы из Уфы: индивидуальный тур
Восхождение на Айгирские скалы - это не просто экскурсия, это погружение в дикую природу, где каждый шаг открывает новые виды
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
18 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
По Уфе - на мотоцикле: индивидуальная экскурсия
Прокатитесь по Уфе на мотоцикле, откройте для себя уникальные места и насладитесь незабываемыми впечатлениями от поездки
Начало: у Гостиного двора
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
5 400₽ за экскурсию
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия: Конная прогулка и музей Шаймуратова в Уфе
В Уфе вас ждет увлекательная конная прогулка и посещение музея Шаймуратова, полное впечатлений и новых знаний
Начало: На ул. Зорге
10 июня в 16:00
12 июня в 09:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Этнографический музей + пчелиная пасека: из Уфы на 1 день
Проведите день на пчелиной пасеке «Айда щай пить» и в этнографическом музее. Дегустация мёда, мастер-классы, свежий воздух и душевный отдых ждут вас
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 14 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
12 часов
Гумеровское ущелье и шихан Торатау из Уфы
Крутые скалы, чистейшая речка и луга, словно с рекламной картинки. Зарядитесь силами в башкирской Швейцарии! Поднимитесь на Бужа-Тау и шихан Торатау
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от 2390022 705₽ за всё до 7 чел.
Групповая
2 часа
На сапах - по реке Уфимке: групповая экскурсия в Уфе
Отправляйтесь на увлекательную экскурсию по реке Уфимке. Преодолейте 9 км с веслом в руках, наслаждайтесь видами и сделайте классные фотографии
Начало: У Каменной переправы - моста через реку Уфимка
Расписание: ежедневно в 19:00
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
2 100₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана5 июня 2024Были на этой экскурсии с дочерью-подростком. Нам Очень понравилось! Гид вежливая, внимательная, интересно рассказывает. Моя дочь вообще ехать не хотела,
- ЭЭдуард3 июня 2024Илья молодец. Экскурсия для двух поколений прошла на ура. Можно было и послушать об Уфе и прокатиться с ветерком. Спасибо
- ДДарья5 апреля 2024Великолепное и незабываемое путешествие!! Огромное спасибо гидам за терпение!!
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Активности»
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