Активности – экскурсии в Уфе

Найдено 7 экскурсий в категории «Активности» в Уфе, цены от 2 100 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Уфы - к скалам Зубы Шурале
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Из Уфы - к скалам Зубы Шурале
Из Уфы - к скалам Зубы Шурале: Насладитесь живописной панорамой тайги и узнайте, почему эти скалы называют Орлиными
Сегодня в 17:00
Завтра в 07:30
от 15 900 за всё до 7 чел.
Путешествие на Айгирские скалы из Уфы
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Захватывающая экскурсия на Айгирские скалы из Уфы: индивидуальный тур
Восхождение на Айгирские скалы - это не просто экскурсия, это погружение в дикую природу, где каждый шаг открывает новые виды
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
18 900 за всё до 3 чел.
По Уфе - на мотоцикле
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
По Уфе - на мотоцикле: индивидуальная экскурсия
Прокатитесь по Уфе на мотоцикле, откройте для себя уникальные места и насладитесь незабываемыми впечатлениями от поездки
Начало: у Гостиного двора
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
5 400 за экскурсию
Конная прогулка в окрестностях Уфы и музей Шаймуратова
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия: Конная прогулка и музей Шаймуратова в Уфе
В Уфе вас ждет увлекательная конная прогулка и посещение музея Шаймуратова, полное впечатлений и новых знаний
Начало: На ул. Зорге
10 июня в 16:00
12 июня в 09:00
20 000 за всё до 4 чел.
Этнографический музей + пчелиная пасека: из Уфы на 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Этнографический музей + пчелиная пасека: из Уфы на 1 день
Проведите день на пчелиной пасеке «Айда щай пить» и в этнографическом музее. Дегустация мёда, мастер-классы, свежий воздух и душевный отдых ждут вас
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 14 000 за всё до 10 чел.
Гумеровское ущелье и шихан Торатау из Уфы
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
скидка
5%
Индивидуальная
12 часов
Гумеровское ущелье и шихан Торатау из Уфы
Крутые скалы, чистейшая речка и луга, словно с рекламной картинки. Зарядитесь силами в башкирской Швейцарии! Поднимитесь на Бужа-Тау и шихан Торатау
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от 2390022 705 за всё до 7 чел.
На сапах - по реке Уфимке
🏄 SUP-прогулки
Групповая
2 часа
На сапах - по реке Уфимке: групповая экскурсия в Уфе
Отправляйтесь на увлекательную экскурсию по реке Уфимке. Преодолейте 9 км с веслом в руках, наслаждайтесь видами и сделайте классные фотографии
Начало: У Каменной переправы - моста через реку Уфимка
Расписание: ежедневно в 19:00
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
2 100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    Из Уфы - к скалам Зубы Шурале
    Были на этой экскурсии с дочерью-подростком. Нам Очень понравилось! Гид вежливая, внимательная, интересно рассказывает. Моя дочь вообще ехать не хотела,
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    но Олесе удалось увлечь и ее) В итоге обе (Я и дочь) получили максимум впечатлений и положительных эмоций! В следующее посещение Башкирии продолжим знакомство с горами, однозначно, в сопровождении Олеси!

  • Э
    Эдуард
    3 июня 2024
    По Уфе - на мотоцикле
    Илья молодец. Экскурсия для двух поколений прошла на ура. Можно было и послушать об Уфе и прокатиться с ветерком. Спасибо
  • Д
    Дарья
    5 апреля 2024
    Путешествие на Айгирские скалы из Уфы
    Великолепное и незабываемое путешествие!! Огромное спасибо гидам за терпение!!
    Великолепное и незабываемое путешествие!! Огромное спасибо гидам за терпение!!Великолепное и незабываемое путешествие!! Огромное спасибо гидам за терпение!!Великолепное и незабываемое путешествие!! Огромное спасибо гидам за терпение!!Великолепное и незабываемое путешествие!! Огромное спасибо гидам за терпение!!

Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Активности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Уфе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Из Уфы - к скалам Зубы Шурале
  2. Путешествие на Айгирские скалы из Уфы
  3. По Уфе - на мотоцикле
  4. Конная прогулка в окрестностях Уфы и музей Шаймуратова
  5. Этнографический музей + пчелиная пасека: из Уфы на 1 день
Какие места ещё посмотреть в Уфе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Памятник Салавату Юлаеву
  2. Фонтан «Семь девушек»
  3. Самое главное
  4. Арт-КВАДРАТ
  5. Гостиный Двор
  6. Монумент Дружбы
  7. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  8. Голубое озеро
  9. Мечеть-медресе «Ляля-Тюльпан»
  10. Кремль
Сколько стоит экскурсия по Уфе в июне 2024
Сейчас в Уфе в категории "Активности" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 2 100 до 22 705 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
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