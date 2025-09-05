Найдено 3 экскурсии в категории « Квесты » в Уфе, цены от 1700 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности 2 часа Квест Квест-экскурсия «В поисках башкирского Деда Мороза» в Уфе Два часа радости и волшебства ждут вас на квест-экскурсии «В поисках башкирского Деда Мороза» в Уфе. Решаем загадки, знакомимся с традициями и получаем подарки Начало: Верхнеторговая площадь, 3 Расписание: Для заявок групп предварительно согласовываем соседние даты 1700 ₽ за человека Пешая 3 часа Квест до 20 чел. «Аленький цветочек»: квест для детей Увлекательное приключение в Уфе, где оживают персонажи Аксакова. Разгадывайте загадки, выполняйте задания и найдите главный приз - «Аленький цветочек» Начало: У нового входа в парк Аксакова «Во время квеста вам предстоит отыскать «Аленький цветочек»: помогут в этом артефакты, задания и викторина, которая оживит в памяти подробности любимой сказки» от 10 000 ₽ за всё до 20 чел. На машине 4 часа Квест до 3 чел. Гастрономический квест по Уфе Погрузитесь в мир башкирской кухни и культуры через увлекательный квест по Уфе. Решайте загадки, наслаждайтесь блюдами и откройте для себя город с новой стороны Начало: На Верхнеторговой площади «Во время квеста вам предстоит:» 7000 ₽ за всё до 3 чел. Другие экскурсии Уфы

