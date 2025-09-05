Квест
Квест-экскурсия «В поисках башкирского Деда Мороза» в Уфе
Два часа радости и волшебства ждут вас на квест-экскурсии «В поисках башкирского Деда Мороза» в Уфе. Решаем загадки, знакомимся с традициями и получаем подарки
Начало: Верхнеторговая площадь, 3
Расписание: Для заявок групп предварительно согласовываем соседние даты
29 дек в 12:00
1700 ₽ за человека
до 20 чел.
«Аленький цветочек»: квест для детей
Увлекательное приключение в Уфе, где оживают персонажи Аксакова. Разгадывайте загадки, выполняйте задания и найдите главный приз - «Аленький цветочек»
Начало: У нового входа в парк Аксакова
«Во время квеста вам предстоит отыскать «Аленький цветочек»: помогут в этом артефакты, задания и викторина, которая оживит в памяти подробности любимой сказки»
Завтра в 10:00
8 сен в 10:00
от 10 000 ₽ за всё до 20 чел.
до 3 чел.
Гастрономический квест по Уфе
Погрузитесь в мир башкирской кухни и культуры через увлекательный квест по Уфе. Решайте загадки, наслаждайтесь блюдами и откройте для себя город с новой стороны
Начало: На Верхнеторговой площади
«Во время квеста вам предстоит:»
7 сен в 15:00
8 сен в 15:00
7000 ₽ за всё до 3 чел.
