Абрамичева проводит ещё 1 экскурсию

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Арт-квадрат: прошлое, настоящее и будущее

Абрамичева
Абрамичева – Гид из Уфы
Арт-квадрат: прошлое, настоящее и будущее
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-30 человек

  • 1 500 ₽ за экскурсию

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Арт-квадрат: прошлое, настоящее и будущее
Арт-квадрат: прошлое, настоящее и будущее
Тематическая экскурсия ⛳ по новому туристическому кварталу «Арт-квадрат», ограниченного улицами Ленина, Коммунистической, Мустая Карима, Чернышевского.
На экскурсии 🧭 по Арт-квадрату вы узнаете историю 📖 купеческих семей, чьи дома расположены на его территории: Хакимовых, Вогау, Колмацких и Поповых. Я расскажу о больших и малых событиях дореволюционного и советского прошлого, связанных с историей четырех улиц, которые составляют территорию квадрата: первые электротеатры в Уфе, возникновение водопровода, большие пожары, прелести коммунистического быта, детективные истории и многое другое.
Современная история Арт-квадрата: реконструкция Хакимовской мечети и других памятников архитектуры, граффити, арт-объекты, мозаики — все это мы рассмотрим в деталях.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
  • транспорт
Начало
🚩 Коммунистическая, 49
Место завершения
🏁 Ленина, 9/11
Арт-квадрат: прошлое, настоящее и будущее
Арт-квадрат: прошлое, настоящее и будущее
Арт-квадрат: прошлое, настоящее и будущее
Арт-квадрат: прошлое, настоящее и будущее

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Абрамичева
Абрамичева
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