Абрамичева проводит ещё 1 экскурсию

Тематическая экскурсия ⛳ по новому туристическому кварталу «Арт-квадрат», ограниченного улицами Ленина, Коммунистической, Мустая Карима, Чернышевского.

На экскурсии 🧭 по Арт-квадрату вы узнаете историю 📖 купеческих семей, чьи дома расположены на его территории: Хакимовых, Вогау, Колмацких и Поповых. Я расскажу о больших и малых событиях дореволюционного и советского прошлого, связанных с историей четырех улиц, которые составляют территорию квадрата: первые электротеатры в Уфе, возникновение водопровода, большие пожары, прелести коммунистического быта, детективные истории и многое другое.

Современная история Арт-квадрата: реконструкция Хакимовской мечети и других памятников архитектуры, граффити, арт-объекты, мозаики — все это мы рассмотрим в деталях.