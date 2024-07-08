Желаете увидеть Уфу во всей красе? Индивидуальная экскурсия «Уфа в деталях» позволит вам насладиться панорамными видами с трёх смотровых площадок, прогуляться по историческим местам и оценить архитектуру Советской площади.Увидите арку

Шевчука с космическими граффити и посетите двор Довлатова, где царит дух сороковых годов. Прогулка по лесным тропинкам Уфимского ожерелья покажет, что природу Башкирии можно изучать, не покидая города. Между локациями передвигаемся на автомобиле Skoda Rapid, часть маршрута - пешеходная, около 1,5 км

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Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Три самые красивые смотровые площадки. Уфа — город на семи холмах, поэтому виды с панорамных площадок точно вас пленят! Вы насладитесь лучшими ракурсами города и его окрестностей

Историческая часть города. Вы прогуляетесь по уютной Софьюшкиной аллее и оцените архитектуру Советской площади. Увидите арку Шевчука, где на космическом фоне «проплывают» известные музыканты. И заглянете во двор Довлатова — в арт-пространстве царит дух сороковых годов прошлого века

Уфимское ожерелье. Пройдём по лесным тропинкам — и вы убедитесь, что изучать природу Башкирии можно, даже не выезжая из мегаполиса

Организационные детали

Между локациями мы будем перемещаться на автомобиле Skoda Rapid, но часть экскурсии — пешеходная, примерно 1,5 км