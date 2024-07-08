Уфа в деталях

Прогулка по исторической части Уфы включает в себя посещение уютной Софьюшкиной аллеи и архитектуры Советской площади. Увидите арку Шевчука и двор Довлатова
Желаете увидеть Уфу во всей красе? Индивидуальная экскурсия «Уфа в деталях» позволит вам насладиться панорамными видами с трёх смотровых площадок, прогуляться по историческим местам и оценить архитектуру Советской площади.

Увидите арку
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Шевчука с космическими граффити и посетите двор Довлатова, где царит дух сороковых годов.

Прогулка по лесным тропинкам Уфимского ожерелья покажет, что природу Башкирии можно изучать, не покидая города. Между локациями передвигаемся на автомобиле Skoda Rapid, часть маршрута - пешеходная, около 1,5 км

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌆 Панорамные виды с трёх смотровых площадок
  2. 🏛 Прогулка по исторической части города
  3. 🎨 Уникальные граффити и арт-пространства
  4. 🌲 Природные тропинки Уфимского ожерелья
  5. 🚗 Комфортное передвижение на автомобиле
Уфа в деталях
Уфа в деталях
Уфа в деталях
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Что можно увидеть

  • Софьюшкина аллея
  • Советская площадь
  • Арка Шевчука
  • Двор Довлатова

Описание экскурсии

Три самые красивые смотровые площадки. Уфа — город на семи холмах, поэтому виды с панорамных площадок точно вас пленят! Вы насладитесь лучшими ракурсами города и его окрестностей

Историческая часть города. Вы прогуляетесь по уютной Софьюшкиной аллее и оцените архитектуру Советской площади. Увидите арку Шевчука, где на космическом фоне «проплывают» известные музыканты. И заглянете во двор Довлатова — в арт-пространстве царит дух сороковых годов прошлого века

Уфимское ожерелье. Пройдём по лесным тропинкам — и вы убедитесь, что изучать природу Башкирии можно, даже не выезжая из мегаполиса

Организационные детали

Между локациями мы будем перемещаться на автомобиле Skoda Rapid, но часть экскурсии — пешеходная, примерно 1,5 км

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Гостиного двора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
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Ирина
8 июл 2024
Приятный экскурсовод. Интересно рассказывает. Отвечал на все наши вопросы

Входит в следующие категории Уфы

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиДля школьниковЛетниеНа выходныеСамое главноеПопулярные местаПрирода и пейзажи

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