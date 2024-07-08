Желаете увидеть Уфу во всей красе? Индивидуальная экскурсия «Уфа в деталях» позволит вам насладиться панорамными видами с трёх смотровых площадок, прогуляться по историческим местам и оценить архитектуру Советской площади.
Увидите арку
Увидите арку
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Панорамные виды с трёх смотровых площадок
- 🏛 Прогулка по исторической части города
- 🎨 Уникальные граффити и арт-пространства
- 🌲 Природные тропинки Уфимского ожерелья
- 🚗 Комфортное передвижение на автомобиле
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Софьюшкина аллея
- Советская площадь
- Арка Шевчука
- Двор Довлатова
Описание экскурсии
Три самые красивые смотровые площадки. Уфа — город на семи холмах, поэтому виды с панорамных площадок точно вас пленят! Вы насладитесь лучшими ракурсами города и его окрестностей
Историческая часть города. Вы прогуляетесь по уютной Софьюшкиной аллее и оцените архитектуру Советской площади. Увидите арку Шевчука, где на космическом фоне «проплывают» известные музыканты. И заглянете во двор Довлатова — в арт-пространстве царит дух сороковых годов прошлого века
Уфимское ожерелье. Пройдём по лесным тропинкам — и вы убедитесь, что изучать природу Башкирии можно, даже не выезжая из мегаполиса
Организационные детали
Между локациями мы будем перемещаться на автомобиле Skoda Rapid, но часть экскурсии — пешеходная, примерно 1,5 км
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Гостиного двора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильяс — ваш гид в Уфе
Живу в Уфе с самого рождения и очень люблю свой город! Интересуюсь его историей, могу поведать многое о современной жизни, градообразующих предприятиях, плюсах и минусах этого мегаполиса. Люблю путешествовать на мотоцикле; опыт вождения более 15 лет. С учётом того, что Уфа — это третий по протяжённости город в России, удобнее всего его смотреть на двух колёсах!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ирина
8 июл 2024
Приятный экскурсовод. Интересно рассказывает. Отвечал на все наши вопросы
Входит в следующие категории Уфы
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