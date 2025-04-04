Сквер Мустая Карима – экскурсии в Уфе

Найдено 3 экскурсии в категории «Сквер Мустая Карима» в Уфе, цены от 650 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
По Уфе - на двухэтажном автобусе
На автобусе
Hop-on hop-off
2 часа
193 отзыва
Билет на автобус
По Уфе - на двухэтажном автобусе
Уфа с высоты второго этажа! Двухэтажный автобус и опытный гид проведут вас по историческим улицам и расскажут о значимых местах города
Начало: У Гостиного двора (Верхнеторговая площадь, 1)
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00, 13:00 и 19:00
Сегодня в 19:00
10 апр в 10:00
650 ₽ за человека
Влюбиться в Уфу за 4 часа
На машине
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Уфу за 4 часа
Откройте для себя ключевые локации Уфы, вдохните её историю и культуру. Узнайте, как маленькая крепость стала городом-миллионником
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
8600 ₽ за всё до 4 чел.
Иммерсивная обзорная экскурсия по Уфе
Пешая
2 часа
Индивидуальная
Иммерсивная обзорная экскурсия по Уфе
Познакомиться с городом в необычном формате, ощутить его колорит и погрузиться в историю
Начало: На площади Салавата Юлаева
Сегодня в 18:00
Завтра в 11:00
1500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    4 апреля 2025
    По Уфе - на двухэтажном автобусе
    Экскурсия интересная и познавательная. Экскурсовод держал внимание как взрослых, так и ребенка.
  • И
    Ирина
    3 апреля 2025
    По Уфе - на двухэтажном автобусе
    Экскурсия очень понравилась, за 2 часа познакомились с основными достопримечательностями города, интересный гид, за свои деньги вполне достаточно
    Экскурсия очень понравилась, за 2 часа познакомились с основными достопримечательностями города, интересный гид, за свои деньги вполне достаточноЭкскурсия очень понравилась, за 2 часа познакомились с основными достопримечательностями города, интересный гид, за свои деньги вполне достаточноЭкскурсия очень понравилась, за 2 часа познакомились с основными достопримечательностями города, интересный гид, за свои деньги вполне достаточноЭкскурсия очень понравилась, за 2 часа познакомились с основными достопримечательностями города, интересный гид, за свои деньги вполне достаточно
  • Н
    Наталья
    30 марта 2025
    По Уфе - на двухэтажном автобусе
    Был интересный рассказ, много фактов. Спасибо большое!!
  • Е
    Евгений
    25 января 2025
    Влюбиться в Уфу за 4 часа
    Нам все понравилось. Елена очень приятный, позитивный человек, профессионал своего дела. Экскурсия познавательная, проходит в дружеской обстановке. Очень удобно использование гидом радиосистемы. Всем рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Сквер Мустая Карима»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Уфе
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. По Уфе - на двухэтажном автобусе
  2. Влюбиться в Уфу за 4 часа
  3. Иммерсивная обзорная экскурсия по Уфе
Какие места ещё посмотреть в Уфе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Памятник Салавату Юлаеву
  2. Фонтан «Семь девушек»
  3. Самое главное
  4. Гостиный Двор
  5. Монумент Дружбы
  6. Арт-КВАДРАТ
  7. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  8. Мечеть-медресе «Ляля-Тюльпан»
  9. Голубое озеро
  10. Кремль
Сколько стоит экскурсия по Уфе в апреле 2025
Сейчас в Уфе в категории "Сквер Мустая Карима" можно забронировать 3 экскурсии от 650 до 8600. Туристы уже оставили гидам 194 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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