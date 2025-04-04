Н Наталья По Уфе - на двухэтажном автобусе Экскурсия интересная и познавательная. Экскурсовод держал внимание как взрослых, так и ребенка.

И Ирина По Уфе - на двухэтажном автобусе Экскурсия очень понравилась, за 2 часа познакомились с основными достопримечательностями города, интересный гид, за свои деньги вполне достаточно

Н Наталья По Уфе - на двухэтажном автобусе Был интересный рассказ, много фактов. Спасибо большое!!