Билет на автобус
По Уфе - на двухэтажном автобусе
Уфа с высоты второго этажа! Двухэтажный автобус и опытный гид проведут вас по историческим улицам и расскажут о значимых местах города
Начало: У Гостиного двора (Верхнеторговая площадь, 1)
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00, 13:00 и 19:00
Сегодня в 19:00
10 апр в 10:00
650 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Уфу за 4 часа
Откройте для себя ключевые локации Уфы, вдохните её историю и культуру. Узнайте, как маленькая крепость стала городом-миллионником
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
8600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Иммерсивная обзорная экскурсия по Уфе
Познакомиться с городом в необычном формате, ощутить его колорит и погрузиться в историю
Начало: На площади Салавата Юлаева
Сегодня в 18:00
Завтра в 11:00
1500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья4 апреля 2025Экскурсия интересная и познавательная. Экскурсовод держал внимание как взрослых, так и ребенка.
- ИИрина3 апреля 2025Экскурсия очень понравилась, за 2 часа познакомились с основными достопримечательностями города, интересный гид, за свои деньги вполне достаточно
- ННаталья30 марта 2025Был интересный рассказ, много фактов. Спасибо большое!!
- ЕЕвгений25 января 2025Нам все понравилось. Елена очень приятный, позитивный человек, профессионал своего дела. Экскурсия познавательная, проходит в дружеской обстановке. Очень удобно использование гидом радиосистемы. Всем рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Сквер Мустая Карима»
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Сколько стоит экскурсия по Уфе в апреле 2025
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