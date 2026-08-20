Что получится, если соединить городскую экскурсию и стендап? Вместо академической лекции сегодня — прогулка с комиком, который рассказывает об Уфе через исторические факты, городские байки и шутки.
За полтора часа вы
За полтора часа вы
Описание экскурсии
Во время прогулки вы увидите:
- памятник Мустаю Кариму
- Дом профсоюзов
- арт-объект «Клещ Валера»
- дом Емельянова
- фабрику Вогау
- кинотеатр «Родина»
- памятник городовому
- «Арт-Квадрат»
- дом Хакимова
- памятник Ленину
- Гостиный двор
- фонтан «Семь девушек»
- Театр оперы и балета
- здание Дворянского собрания
- памятник Шаляпину
- Арку Шевчука
Маршрут построен так, чтобы знакомые городские места раскрывались через неожиданные истории и детали.
Вы узнаете:
- что произошло, когда уфимское гостеприимство решили довести до максимума
- какую услугу нужно оказать городу, чтобы заслужить обращение «Иваныч»
- где в Уфе искать своеобразную пасхалку от Малевича
- почему местный памятник Ленину отличается от многих других и какую роль в этом сыграл находчивый чиновник
- где находятся необычные городские часы
- к каким последствиям привёл творческий кризис одного из героев уфимской истории
- каким неожиданным образом Уфа связывает Пушкина и Волан-де-Морта
Организационные детали
- Программа — 18+
- Чтобы не упустить ни одного факта и ни одной шутки, каждый участник получит радиогид и наушники
- При несильном дожде выдаём дождевики, а при температуре ниже –12°C экскурсия отменяется. Вы можете перенести бронь на другой день или оформить возврат
- Если гости находятся в состоянии алкогольного опьянения, мы оставляем за собой право не допустить их к экскурсии
- По запросу экскурсия может быть проведена в индивидуальном формате. Стоимость для группы до 20 человек — 35 000 ₽. Если вас больше, доплата за каждого последующего участника — 500 ₽
- С вами будет гид-комик из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади имени Мустая Карима
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов в Уфе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 10663 туристов
Наша команда — это уникальное стендап-комьюнити, которое не только позволяет ощутить на себе взрывной юмор и познакомиться с популярными комиками, но и становится проводником в мир истории и культуры. Наши гиды — это не просто люди, читающие скучные лекции, а настоящие комики, которые умеют зажечь и удивить своими рассказами.
Входит в следующие категории Уфы
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