Это путешествие объединяет историю, архитектуру и особую атмосферу столицы Башкортостана после захода солнца. Во время автомобильной экскурсии вы увидите самые красивые вечерние панорамы, знаковые памятники и площади, полюбуетесь светомузыкальными фонтанами и услышите городские легенды.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Главные символы вечерней Уфы

Вы увидите крупнейшую в России конную статую — памятник Салавату Юлаеву, ставший символом города, а также посетите Советскую площадь, которая особенно эффектно выглядит в вечерней подсветке благодаря светомузыкальным фонтанам.

Храмы и мечети в вечерней иллюминации

Вы проедете мимо Соборного храма, который нередко называют «хрустальным» благодаря его светлому облику и сиянию в вечернее время. Увидите минареты Хакимовской и Первой Соборной мечетей и поговорите о многоконфессиональной истории Уфы.

Панорамные виды

Сделаем остановку у смотровой площадки возле Монумента Дружбы, откуда открываются красивые виды на вечерний город и реку Белую. Затем поднимемся на одну из самых высоких точек Уфы — около 196 метров над уровнем реки, чтобы увидеть огни города с новой перспективы.

Легенды и мистические истории

Вы услышите легенду о семи девушках, узнаете, где находится самое загадочное место Уфы, и почему старинная водонапорная башня окружена мистическими историями. А ещё познакомитесь с легендой об официальном городском привидении.

Арт-квартал современной Уфы

Завершим прогулку в «Арт-Квадрате» — одном из самых популярных общественных пространств города. Здесь историческая архитектура соседствует с современным искусством, уютными двориками и вечерней атмосферой, которая особенно располагает к неспешным прогулкам.

Организационные детали