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Уфа зажигает огни

Открыть для себя панорамные виды, легенды и атмосферу вечернего города
Это путешествие объединяет историю, архитектуру и особую атмосферу столицы Башкортостана после захода солнца.

Во время автомобильной экскурсии вы увидите самые красивые вечерние панорамы, знаковые памятники и площади, полюбуетесь светомузыкальными фонтанами и услышите городские легенды.
Уфа зажигает огни
Уфа зажигает огни
Уфа зажигает огни

Описание экскурсии

Главные символы вечерней Уфы

Вы увидите крупнейшую в России конную статую — памятник Салавату Юлаеву, ставший символом города, а также посетите Советскую площадь, которая особенно эффектно выглядит в вечерней подсветке благодаря светомузыкальным фонтанам.

Храмы и мечети в вечерней иллюминации

Вы проедете мимо Соборного храма, который нередко называют «хрустальным» благодаря его светлому облику и сиянию в вечернее время. Увидите минареты Хакимовской и Первой Соборной мечетей и поговорите о многоконфессиональной истории Уфы.

Панорамные виды

Сделаем остановку у смотровой площадки возле Монумента Дружбы, откуда открываются красивые виды на вечерний город и реку Белую. Затем поднимемся на одну из самых высоких точек Уфы — около 196 метров над уровнем реки, чтобы увидеть огни города с новой перспективы.

Легенды и мистические истории

Вы услышите легенду о семи девушках, узнаете, где находится самое загадочное место Уфы, и почему старинная водонапорная башня окружена мистическими историями. А ещё познакомитесь с легендой об официальном городском привидении.

Арт-квартал современной Уфы

Завершим прогулку в «Арт-Квадрате» — одном из самых популярных общественных пространств города. Здесь историческая архитектура соседствует с современным искусством, уютными двориками и вечерней атмосферой, которая особенно располагает к неспешным прогулкам.

Организационные детали

  • Едем на автомобиле Renault Kaptur
  • Для детей по запросу предоставляется автомобильное кресло или бустер

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Уфе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 577 туристов
Я коренная уфимка. Уже несколько поколений моей семьи проживают в Уфе, а в доме моего прадедушки стояли сами колчаковцы. Я профессиональный гид-экскурсовод по Уфе и Башкирии, очень люблю знакомить гостей с
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моим родным городом и республикой. Работала гидом в Стокгольме и Польше. Мои экскурсии непринуждённые и комфортные, я могу поддержать беседу на разные темы, обладаю широким кругозором. Могу проводить экскурсии на английском языке. Водитель со стажем более 20 лет.

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