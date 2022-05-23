Чай — драгоценный Дар Природы! Чай дарит здоровье и силы, продлевает молодость, а кофе — любимый напиток цивилизованного мира. Чай и кофе —два популярных напитка, которые мы пьем ежедневно. Что такое синий чай (Анчан) или Матча Удзи, как правильно заваривать пуэр или матэ? Как правильно заваривать башкирский чай? Какие целебные травы содержатся в башкирском чае? Какие есть особенности обжарки и подачи кофе? Что такое «кофе-компот»? На все эти вопросы мы найдем ответы во время экскурсии-дегустации с посещением кофейни «Кумпан» и чайных магазинов Уфы.
Важно знать
В стоимость экскурсии включено:
услуги гида,
напитки.
Туристы оплачивают самостоятельно:
личные расходы.
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Октябрьской Революции, 75
Завершение: Ленина, д. 70
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник в 11.00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вторник в 11.00
Лейсан — ваш гид в Уфе
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