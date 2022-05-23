Что вас ждет

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида,

напитки.

Туристы оплачивают самостоятельно:

личные расходы.

Чай — драгоценный Дар Природы! Чай дарит здоровье и силы, продлевает молодость, а кофе — любимый напиток цивилизованного мира. Чай и кофе —два популярных напитка, которые мы пьем ежедневно. Что такое синий чай (Анчан) или Матча Удзи, как правильно заваривать пуэр или матэ? Как правильно заваривать башкирский чай? Какие целебные травы содержатся в башкирском чае? Какие есть особенности обжарки и подачи кофе? Что такое «кофе-компот»? На все эти вопросы мы найдем ответы во время экскурсии-дегустации с посещением кофейни «Кумпан» и чайных магазинов Уфы.