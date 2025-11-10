Мои заказы

Уфа: тайны конного двора

Познакомьтесь с великолепными лошадьми башкирской породы и ощутите радость верховой езды. Насладитесь атмосферой и вкусами национальной кухни
Общение с лошадьми приносит исключительно приятные эмоции. На этой экскурсии вы сможете ощутить их в полной мере.

За 30 минут доберётесь из Уфы до конного двора, где прогуляетесь по территории, заглянете
читать дальше

в спортивную зону и узнаете об особенностях ухода за лошадьми. Также получите навыки верховой езды. Завершите день в уютном кафе, наслаждаясь блюдами национальной кухни. Это уникальная возможность погрузиться в мир лошадей и насладиться природой

5 причин купить эту экскурсию

  • 🐴 Встреча с башкирскими лошадьми
  • 🏇 Навыки верховой езды
  • 🥘 Дегустация национальной кухни
  • 🚗 Комфортный трансфер
  • 🏞 Прогулка по живописной территории
Что можно увидеть

  • Конный двор
  • Спортивная зона

Описание экскурсии

Наша программа будет состоять из трёх частей:

  • Экскурсия по территории конного двора. Вы увидите великолепных лошадей башкирской породы, познакомитесь с их бытом и узнаете о процессе их содержания и ухода. Также мы расскажем, почему эта порода считается одной из самых закалённых в мире и сколько литров молока кобылы дают в сезон лактации
  • Спортивная зона. Здесь вы встретите спортивных лошадей и послушаете о захватывающих дисциплинах верховой езды. Каждый сможет почувствовать себя наездником, покатавшись верхом по манежу (5–7 мин). А для любителей зимних развлечений мы предложим за доплату прокатиться на санях или устроить выезд в лес на 2 часа
  • Уютное кафе. После насыщенной экскурсии вас ждёт кафе, где на свежем воздухе вы насладитесь блюдами национальной кухни — натуральным кумысом и традиционными башкирскими деликатесами, произведёнными на нашей ферме

Организационные детали

  • Верхом катаем с 5 лет
  • Поедем на автомобиле Subaru Forester
  • Отдельно по желанию оплачиваются: прогулка на лошадях — 1500 ₽, обед — от 500 ₽
  • Экскурсию проведу я или другой гид-инструктор из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ТЦ «Июнь»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваша команда гидов в Уфе
Провели экскурсии для 652 туристов
Как команда опытных гидов с соответствующим образованием и многолетним опытом мы занимаемся тем, что искренне любим — знакомим путешественников с красотой нашего региона. Мы берём на себя все аспекты организации вашего
читать дальше

путешествия, гарантируя высокий уровень сервиса на каждом этапе. Мы внимательно учитываем все ваши пожелания, чтобы сделать путешествие не только увлекательным, но и максимально комфортным и запоминающимся. Наслаждайтесь каждым мгновением, а мы позаботимся обо всём остальном!

