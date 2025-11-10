Уфа: тайны конного двора

Общение с лошадьми приносит исключительно приятные эмоции. На этой экскурсии вы сможете ощутить их в полной мере.
5 причин купить эту экскурсию
- 🐴 Встреча с башкирскими лошадьми
- 🏇 Навыки верховой езды
- 🥘 Дегустация национальной кухни
- 🚗 Комфортный трансфер
- 🏞 Прогулка по живописной территории
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Конный двор
- Спортивная зона
Описание экскурсии
Наша программа будет состоять из трёх частей:
- Экскурсия по территории конного двора. Вы увидите великолепных лошадей башкирской породы, познакомитесь с их бытом и узнаете о процессе их содержания и ухода. Также мы расскажем, почему эта порода считается одной из самых закалённых в мире и сколько литров молока кобылы дают в сезон лактации
- Спортивная зона. Здесь вы встретите спортивных лошадей и послушаете о захватывающих дисциплинах верховой езды. Каждый сможет почувствовать себя наездником, покатавшись верхом по манежу (5–7 мин). А для любителей зимних развлечений мы предложим за доплату прокатиться на санях или устроить выезд в лес на 2 часа
- Уютное кафе. После насыщенной экскурсии вас ждёт кафе, где на свежем воздухе вы насладитесь блюдами национальной кухни — натуральным кумысом и традиционными башкирскими деликатесами, произведёнными на нашей ферме
Организационные детали
- Верхом катаем с 5 лет
- Поедем на автомобиле Subaru Forester
- Отдельно по желанию оплачиваются: прогулка на лошадях — 1500 ₽, обед — от 500 ₽
- Экскурсию проведу я или другой гид-инструктор из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ТЦ «Июнь»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Уфе
Провели экскурсии для 652 туристов
Как команда опытных гидов с соответствующим образованием и многолетним опытом мы занимаемся тем, что искренне любим — знакомим путешественников с красотой нашего региона. Мы берём на себя все аспекты организации вашегоЗадать вопрос
