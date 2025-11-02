Это путешествие — сочетание исторических открытий, природной красоты и духовного погружения.
Вы удивитесь необычной греческой архитектуре Успенского Свято-Георгиевского монастыря и узнаете, как здесь устроена жизнь. Побываете на Красных скалах и у родника Красный ключ — и раскроете, почему раньше он был Белым.
Вы удивитесь необычной греческой архитектуре Успенского Свято-Георгиевского монастыря и узнаете, как здесь устроена жизнь. Побываете на Красных скалах и у родника Красный ключ — и раскроете, почему раньше он был Белым.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Уфы
11:00 — прибытие в монастырь Святые Кустики и экскурсия по его территории. Вы погрузитесь в духовную атмосферу, исследуете монастырские сооружения и узнаете, как живут монахи
12:30 — выезд на Красные скалы
13:00 — обзорная площадка на Красных скалах, откуда открываются впечатляющие виды
14.00 — обед (по желанию)
15:00 — посещение источника Красный ключ. Это природное чудо с кристально чистой водой, самый мощный водный источник в России и второй по величине в мире. Мы расскажем, почему раньше он назывался Белым
16:00–18:00 — обратный путь в Уфу
Организационные детали
- Едем на Subaru Forester
- Обед оплачивается дополнительно и по желанию
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Уфе
Провели экскурсии для 670 туристов
Как команда опытных гидов с соответствующим образованием и многолетним опытом мы занимаемся тем, что искренне любим — знакомим путешественников с красотой нашего региона. Мы берём на себя все аспекты организации вашего
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна
2 ноя 2025
Огромная благодарность Ирине за потрясающую поездку! Экскурсия в монастырь «Святые Кустики» и на родник «Красный Ключ» превзошла все ожидания. Это был идеальный день, наполненный духовной атмосферой, невероятной природой и удивительными
Входит в следующие категории Уфы
Похожие экскурсии из Уфы
Групповая
Лучший выборСтарая Уфа: обзорная экскурсия
Уфа раскроет свои тайны: прогулка по историческим местам, знакомство с культурой и легендами. Увлекательное путешествие в прошлое
Начало: У памятника Ш.М. Бабич, возле здания Телецентра
Расписание: в среду и воскресенье в 12:00
30 ноя в 12:00
3 дек в 12:00
1850 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Уфы - к скалам Зубы Шурале
Из Уфы - к скалам Зубы Шурале: Насладитесь живописной панорамой тайги и узнайте, почему эти скалы называют Орлиными
Начало: Железнодорожный вокзал
29 ноя в 07:30
30 ноя в 07:30
от 15 900 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Гумеровское ущелье и шихан Торатау из Уфы
Крутые скалы, чистейшая речка и луга, словно с рекламной картинки. Зарядитесь силами в башкирской Швейцарии! Поднимитесь на Бужа-Тау и шихан Торатау
Завтра в 09:00
28 ноя в 09:00
от 23 900 ₽ за всё до 7 чел.