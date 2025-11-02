Это путешествие — сочетание исторических открытий, природной красоты и духовного погружения. Вы удивитесь необычной греческой архитектуре Успенского Свято-Георгиевского монастыря и узнаете, как здесь устроена жизнь. Побываете на Красных скалах и у родника Красный ключ — и раскроете, почему раньше он был Белым.

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Уфы

11:00 — прибытие в монастырь Святые Кустики и экскурсия по его территории. Вы погрузитесь в духовную атмосферу, исследуете монастырские сооружения и узнаете, как живут монахи

12:30 — выезд на Красные скалы

13:00 — обзорная площадка на Красных скалах, откуда открываются впечатляющие виды

14.00 — обед (по желанию)

15:00 — посещение источника Красный ключ. Это природное чудо с кристально чистой водой, самый мощный водный источник в России и второй по величине в мире. Мы расскажем, почему раньше он назывался Белым

16:00–18:00 — обратный путь в Уфу

Организационные детали