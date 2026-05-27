Из Уфы - в Святые Кустики, Красный Ключ и к скалам над Павловкой
От монастырской тишины к панорамам водохранилища и самому мощному роднику региона
Всего 120 км от Уфы — и вы ощутите яркий контраст монастырской тишины и ветреных смотровых площадок на скалах. Узнаете истории, которые связывают эти места между собой и раскрывают характер башкирского края. И вернётесь в Уфу с ощущением, будто прожили маленькую жизнь длиной в один день.
Описание экскурсии
Свято-Георгиевский мужской монастырь «Святые Кустики»
Название «Святые Кустики» звучит необычно — и за ним стоит старая история. По преданию, на этом месте переплелись три берёзы и две ивы, а в 19 веке жители стали говорить о чудесах, происходивших здесь. Вы прогуляетесь по территории, услышите историю основания обители и почувствуете особую атмосферу, ради которой сюда возвращаются вновь.
Павловское водохранилище
Далее — «Павловка», как её называют местные. Это рукотворное море раскинулось почти на 150 километров. Вы узнаете, как его создавали, какую роль оно сыграло в развитии региона и как изменилась жизнь окрестных сёл.
Красные скалы над Павловкой
С обзорной площадки открывается панорама долины реки Уфы и плотины ГЭС — всё как на ладони. Это одно из лучших мест для фотографий в регионе.
Красный Ключ
Один из самых мощных карстовых источников России и памятник природы федерального значения. Вы узнаете, почему этот источник сравнивают с европейскими гигантами.
Во время путешествия вы:
познакомитесь с духовной историей края
узнаете, как создавали Павловскую ГЭС и водохранилище
разберётесь в природе карстовых источников
услышите местные легенды и неожиданные факты о Башкортостане
увидите одни из самых живописных панорам региона
Тайминг поездки
Уфа — Святые Кустики — 1,5 часа Монастырь — 1 час Святые Кустики — Павловское водохранилище — 1 час Павловское водохранилище и Красные скалы — 2 часа Переезд к Красному Ключу — 30 минут Красный Ключ — 1,5 часа Возвращение в Уфу — 2,5 часа
План гибкий: время в пути и продолжительность остановок могут варьироваться в зависимости от дорожной ситуации, погоды и вашего темпа.
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Hyundai Tucson
Обед в кафе оплачивается отдельно (от 500 ₽ за чел.)
Экскурсию проведёт один из опытных гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Первомайской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Уфе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 284 туристов
Мы — члены Гильдии экскурсоводов Республики Башкортостан. Участники и победители городских и республиканских конкурсов. При составлении экскурсий учитываем все ваши интересы и потребности. Проводим тематические экскурсии по городу и Башкирии.
