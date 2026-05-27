Всего 120 км от Уфы — и вы ощутите яркий контраст монастырской тишины и ветреных смотровых площадок на скалах. Узнаете истории, которые связывают эти места между собой и раскрывают характер башкирского края. И вернётесь в Уфу с ощущением, будто прожили маленькую жизнь длиной в один день.

Свято-Георгиевский мужской монастырь «Святые Кустики»

Название «Святые Кустики» звучит необычно — и за ним стоит старая история. По преданию, на этом месте переплелись три берёзы и две ивы, а в 19 веке жители стали говорить о чудесах, происходивших здесь. Вы прогуляетесь по территории, услышите историю основания обители и почувствуете особую атмосферу, ради которой сюда возвращаются вновь.

Павловское водохранилище

Далее — «Павловка», как её называют местные. Это рукотворное море раскинулось почти на 150 километров. Вы узнаете, как его создавали, какую роль оно сыграло в развитии региона и как изменилась жизнь окрестных сёл.

Красные скалы над Павловкой

С обзорной площадки открывается панорама долины реки Уфы и плотины ГЭС — всё как на ладони. Это одно из лучших мест для фотографий в регионе.

Красный Ключ

Один из самых мощных карстовых источников России и памятник природы федерального значения. Вы узнаете, почему этот источник сравнивают с европейскими гигантами.

Во время путешествия вы:

познакомитесь с духовной историей края

узнаете, как создавали Павловскую ГЭС и водохранилище

разберётесь в природе карстовых источников

услышите местные легенды и неожиданные факты о Башкортостане

увидите одни из самых живописных панорам региона

Тайминг поездки

Уфа — Святые Кустики — 1,5 часа

Монастырь — 1 час

Святые Кустики — Павловское водохранилище — 1 час

Павловское водохранилище и Красные скалы — 2 часа

Переезд к Красному Ключу — 30 минут

Красный Ключ — 1,5 часа

Возвращение в Уфу — 2,5 часа

План гибкий: время в пути и продолжительность остановок могут варьироваться в зависимости от дорожной ситуации, погоды и вашего темпа.

