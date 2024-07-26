Сокровища Башкирии: Бирск и Святые кустики

Башкирия богата чудесами - посетите Бирск и монастырь Святые кустики. Узнайте о купеческой истории, насладитесь панорамами и попробуйте монастырские угощения
Башкирия полна чудес, и эта экскурсия познакомит вас с двумя из них. Бирск, основанный в 1663 году, сохраняет следы купечества и старинные особняки. Здесь вы увидите Свято-Троицкий собор, Михаило-Архангельский храм
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и исторический музей.

Монастырь Святые кустики, неподалеку от Уфы, откроет вам свою древнюю историю и чудеса, которые здесь происходили. Архитектура, свежий хлеб и варенье из монастырской лавки - все это ждет вас на экскурсии. Также можно набрать святой воды и окунуться в святой источник.

Путешествие проходит на комфортабельном автомобиле и включает в себя множество интересных историй и фактов

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🏛️ Посещение старинного города Бирск
  2. ⛪ Уникальные храмы и соборы
  3. 📜 Исторический музей и мастерская
  4. 🌄 Панорамы реки с парка «Соколок»
  5. 🏞️ Монастырь Святые кустики и его история
  6. 🍞 Монастырские угощения и святой источник
Сокровища Башкирии: Бирск и Святые кустики
Сокровища Башкирии: Бирск и Святые кустики
Сокровища Башкирии: Бирск и Святые кустики
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00

Что можно увидеть

  • Свято-Троицкий собор
  • Михаило-Архангельский храм
  • Исторический музей
  • Парк «Соколок»
  • Монастырь Святые кустики

Описание экскурсии

Бирск купеческий

Вы отыщете следы купечества и увидите особняки 19–20 веков, Октябрьскую площадь и величественный Свято-Троицкий собор — самый большой в Башкирии. Побываете в Михаило-Архангельском храме и полюбуетесь уникальными иконами. Посетите мастерскую в доме купца Чиркова и исторический музей, где хранится память о жизни города. В парке «Соколок» насладитесь панорамой реки со смотровой площадки. А гид поделится историями о купеческих особняках и их прежних обитателях.

Монастырь Святые кустики

Вы откроете тайну такого необычного названия и услышите о чудесах, которые здесь происходили. Познакомитесь с древней историей монастыря. Узнаете, когда он был построен — и как здесь возрождалась жизнь в постсоветское время. Полюбуетесь интересной архитектурой, попробуете свежеиспечённый хлеб и варенье из монастырской лавки. А если захотите — сможете набрать святой воды и окунуться в святой источник.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Honda CRV или Nissan Teana, время в пути в одну сторону — примерно 1,5 часа
  • Дополнительно по желанию оплачиваются обед, билет в исторический музей — 100 ₽ за чел. и мастер–класс в доме Чиркова — 300 ₽ за чел.
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Уфы

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