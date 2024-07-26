Башкирия полна чудес, и эта экскурсия познакомит вас с двумя из них. Бирск, основанный в 1663 году, сохраняет следы купечества и старинные особняки. Здесь вы увидите Свято-Троицкий собор, Михаило-Архангельский храм

и исторический музей. Монастырь Святые кустики, неподалеку от Уфы, откроет вам свою древнюю историю и чудеса, которые здесь происходили. Архитектура, свежий хлеб и варенье из монастырской лавки - все это ждет вас на экскурсии. Также можно набрать святой воды и окунуться в святой источник. Путешествие проходит на комфортабельном автомобиле и включает в себя множество интересных историй и фактов

Описание экскурсии

Бирск купеческий

Вы отыщете следы купечества и увидите особняки 19–20 веков, Октябрьскую площадь и величественный Свято-Троицкий собор — самый большой в Башкирии. Побываете в Михаило-Архангельском храме и полюбуетесь уникальными иконами. Посетите мастерскую в доме купца Чиркова и исторический музей, где хранится память о жизни города. В парке «Соколок» насладитесь панорамой реки со смотровой площадки. А гид поделится историями о купеческих особняках и их прежних обитателях.

Монастырь Святые кустики

Вы откроете тайну такого необычного названия и услышите о чудесах, которые здесь происходили. Познакомитесь с древней историей монастыря. Узнаете, когда он был построен — и как здесь возрождалась жизнь в постсоветское время. Полюбуетесь интересной архитектурой, попробуете свежеиспечённый хлеб и варенье из монастырской лавки. А если захотите — сможете набрать святой воды и окунуться в святой источник.

Организационные детали