Башкирия богата чудесами - посетите Бирск и монастырь Святые кустики. Узнайте о купеческой истории, насладитесь панорамами и попробуйте монастырские угощения
Башкирия полна чудес, и эта экскурсия познакомит вас с двумя из них. Бирск, основанный в 1663 году, сохраняет следы купечества и старинные особняки. Здесь вы увидите Свято-Троицкий собор, Михаило-Архангельский храм читать дальше
и исторический музей.
Монастырь Святые кустики, неподалеку от Уфы, откроет вам свою древнюю историю и чудеса, которые здесь происходили. Архитектура, свежий хлеб и варенье из монастырской лавки - все это ждет вас на экскурсии. Также можно набрать святой воды и окунуться в святой источник.
Путешествие проходит на комфортабельном автомобиле и включает в себя множество интересных историй и фактов
6 причин купить эту экскурсию
🏛️ Посещение старинного города Бирск
⛪ Уникальные храмы и соборы
📜 Исторический музей и мастерская
🌄 Панорамы реки с парка «Соколок»
🏞️ Монастырь Святые кустики и его история
🍞 Монастырские угощения и святой источник
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00
Что можно увидеть
Свято-Троицкий собор
Михаило-Архангельский храм
Исторический музей
Парк «Соколок»
Монастырь Святые кустики
Описание экскурсии
Бирск купеческий
Вы отыщете следы купечества и увидите особняки 19–20 веков, Октябрьскую площадь и величественный Свято-Троицкий собор — самый большой в Башкирии. Побываете в Михаило-Архангельском храме и полюбуетесь уникальными иконами. Посетите мастерскую в доме купца Чиркова и исторический музей, где хранится память о жизни города. В парке «Соколок» насладитесь панорамой реки со смотровой площадки. А гид поделится историями о купеческих особняках и их прежних обитателях.
Монастырь Святые кустики
Вы откроете тайну такого необычного названия и услышите о чудесах, которые здесь происходили. Познакомитесь с древней историей монастыря. Узнаете, когда он был построен — и как здесь возрождалась жизнь в постсоветское время. Полюбуетесь интересной архитектурой, попробуете свежеиспечённый хлеб и варенье из монастырской лавки. А если захотите — сможете набрать святой воды и окунуться в святой источник.
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Honda CRV или Nissan Teana, время в пути в одну сторону — примерно 1,5 часа
Дополнительно по желанию оплачиваются обед, билет в исторический музей — 100 ₽ за чел. и мастер–класс в доме Чиркова — 300 ₽ за чел.
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга и Максим — ваша команда гидов в Уфе
Провели экскурсии для 2439 туристов
Привет, друзья! Мы Ольга и Максим — организаторы команды самых душевных и заботливых гидов. Мы все очень разные и уникальные, но объединяет нас любовь к путешествиям. Мы создаём экскурсии и читать дальше
туры в разных точках мира уже более 9 лет. У нас большая команда, а значит, мы проведём экскурсию, даже если вы забронируете её за день. А ещё все наши гиды проходят обучение и сдают экзамены прежде чем начать работать. Все мы опытные автолюбители и обладаем значительным безаварийным стажем вождения. Благодарим вас, что выбрали именно нас, чтобы познакомиться с самыми красивыми уголками нашей планеты. На все ваши вопросы с удовольствием ответит куратор команды гидов Алина.