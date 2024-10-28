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быть осторожными, чтобы не поскользнуться и не упасть. Был внимательным и нас не торопил, мы успели вдоволь нафотографироваться и купить сувениры. А благодаря очень опытному водителю Дмитрию дорога нас нисколько не утомила. Спасибо вам большое за незабываемые впечатления и ту большую работу, которую вы проделали, чтобы спланировать поездку и её осуществить.