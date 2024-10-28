5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Аскинская пещера и водопад Мужские слёзы: природное великолепие Уфы
Загадочные ледяные скульптуры и водопад Мужские слёзы ждут вас в удивительной экскурсии по Уфе
Начало: В районе УСА «Уфа-Арена»
«После спелеологических приключений я отвезу вас на водопад Мужские слёзы, который находится на берегу реки Инзер и является излюбленным местом отдыха многих жителей Уфы»
Завтра в 14:00
4 дек в 10:00
от 9 000₽ за всё до 2 чел.
11 часов
Групповая
до 15 чел.
Кони, скалы, водопад: путешествие в группе из Уфы
Отправиться на конную прогулку в горах, увидеть «Мужские слёзы» и отыскать солёный источник
Начало: Около универмага «Уфа»
«15:30-16:45 — Автобусный переезд до Абзановского водопада «Мужские слёзы» (65 км)»
Расписание: в воскресенье в 08:00
8 дек в 08:00
15 дек в 08:00
3 650₽ за человека
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Уфы - к водопаду Кук-Караук, Салаватской пещере и горе Хуазе
Посетить самые любимые природные достопримечательности уфимцев
Начало: У вашего отеля
«В окрестностях Уфы очень красивая природа — с большим количеством лесов, скал, рек и водопадов»
5 дек в 08:00
6 дек в 08:00
14 900₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ддинар28 октября 2024Нам очень понравилась экскурсия. Во время поездки много узнали интересного про Республику Башкирия, насладилась её красотой. Илья подсказывал, где надо
- ЛЛюдмила20 сентября 2024Приехала в Башкирию на экскурсионный тур и в свободный день взяла индивидуальной поездку в ледяную пещеру. Незабываемые впечатления, ощущение одномоментного
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Водопады»
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