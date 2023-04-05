Погостив в том или ином городе, вы, традиционно, приезжаете домой не только с багажом ярких впечатлений, но и, конечно, с подарками для себя и близких.



Мы предлагаем вам возможность узнать о популярных местных лакомствах и сувенирах, и приобрести их в рамках увлекательной экскурсии по городу, совмещая приятное с полезным!