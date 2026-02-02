Погостив в том или ином городе, вы, традиционно, приезжаете домой не только с багажом ярких впечатлений, но и, конечно, с подарками для себя и близких.
Мы предлагаем вам возможность узнать о популярных местных лакомствах и сувенирах, и приобрести их в рамках увлекательной экскурсии по городу, совмещая приятное с полезным!
Мы предлагаем вам возможность узнать о популярных местных лакомствах и сувенирах, и приобрести их в рамках увлекательной экскурсии по городу, совмещая приятное с полезным!
Описание экскурсииПодробнее:Специально для Вас я проведу увлекательную экскурсию, в рамках которой Вы сможете приобрести характерные для нашего региона сувениры, а также попробовать и продегустировать брендовую продукцию местных башкирских производителей. Также вы узнаете особенности создания уфимских сувениров и их историю, услышите любопытные факты о самом городе и местных жителях. Организационные детали• Экскурсию возможно провести в двух форматах: пешеходный и на транспорте.
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Верхнеторговая площадь (пешеходная экскурсия)
- Улица Ленина, Проспект Октября, Галле (автомобильно-пешеходная экскурсия)
Что включено
- Услуги гида
- Экскурсия в медовню, магазины сувенирной продукции
- Дегустация.
Что не входит в цену
- Личные расходы.
Место начала и завершения?
Верхнеторговая площадь, 1, Уфа
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Очень понравилась экскурсия, наш гид Мария провела нас по магазинам сувенирной продукции попутно рассказывая чем славится Башкирия, узнали много нового и интересного, в том числе различные легенды и предания, купили
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Е
Спасибо за экскурсию. Город очень понравился. Запомнился памятник клещу Валере II.
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И
Тур понравился. Гид познакомила с различной башкирской продукцией, бальзамами, мясной продукцией. Дала рекомендации что приобрести. Попутно знакомила с достопримечательностями города и" вкусными" точками. Большое спасибо за доставленое удовольствие!!! 🎄🥰🥰
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Ч
Экскурсия, которая нужна, чтобы сэкономить время на гостинцах. За два часа вас кратко ознакомят, что есть, спросят, что хотите привезти и за ручку приведут, помогут выбрать. Фактически - это не экскурсия в общем понимании, скорее помощь с шоппингом.
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Т
Экскурсия, которая нужна, чтобы сэкономить время на гостинцах. За два часа вас кратко ознакомят, что есть, спросят, что хотите привезти и за ручку приведут, помогут выбрать. Фактически - это не экскурсия в общем понимании, скорее помощь с шоппингом.
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Ф
Была экскурсия по Гостиному двору,по Центральному рынку,по винному магазину. Экскурсовод интересно и много рассказала обо всем
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