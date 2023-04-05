Кустэнэс-тур
Погостив в том или ином городе, вы, традиционно, приезжаете домой не только с багажом ярких впечатлений, но и, конечно, с подарками для себя и близких.
Мы предлагаем вам возможность узнать о популярных местных лакомствах и сувенирах, и приобрести их в рамках увлекательной экскурсии по городу, совмещая приятное с полезным!
Мы предлагаем вам возможность узнать о популярных местных лакомствах и сувенирах, и приобрести их в рамках увлекательной экскурсии по городу, совмещая приятное с полезным!
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Верхнеторговая площадь (пешеходная экскурсия)
- Улица Ленина, Проспект Октября, Галле (автомобильно-пешеходная экскурсия)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Подробнее:
- Специально для Вас я проведу увлекательную экскурсию, в рамках которой Вы сможете приобрести характерные для нашего региона сувениры, а также попробовать и продегустировать брендовую продукцию местных башкирских производителей.
- Также вы узнаете особенности создания уфимских сувениров и их историю, услышите любопытные факты о самом городе и местных жителях.
Организационные детали:
- Экскурсию возможно провести в двух форматах: пешеходный и на транспорте.
- Возможна дегустация алкогольной продукции. Если это для вас неприемлемо, просьба сообщить заранее.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Экскурсия в медовню, магазины сувенирной и алкогольной продукции
- Дегустация
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Верхнеторговая площадь, 1, Уфа
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Внимание
- Могут быть дегустации алкогольной продукции. Если это неприемлемо
- Сообщите заранее
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании