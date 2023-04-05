Кустэнэс-тур (тур с гостинцами) в Уфе

Кустэнэс-тур

Описание
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Ответы на вопросы
Погостив в том или ином городе, вы, традиционно, приезжаете домой не только с багажом ярких впечатлений, но и, конечно, с подарками для себя и близких.

Мы предлагаем вам возможность узнать о популярных местных лакомствах и сувенирах, и приобрести их в рамках увлекательной экскурсии по городу, совмещая приятное с полезным!
Кустэнэс-тур (тур с гостинцами) в Уфе
Кустэнэс-тур (тур с гостинцами) в Уфе
Кустэнэс-тур (тур с гостинцами) в Уфе
Кустэнэс-тур (тур с гостинцами) в Уфе
Ближайшие даты:
10
апр
17
апр
24
апр
8
мая
15
мая
22
мая
29
мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Верхнеторговая площадь (пешеходная экскурсия)
  • Улица Ленина, Проспект Октября, Галле (автомобильно-пешеходная экскурсия)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Подробнее:

  • Специально для Вас я проведу увлекательную экскурсию, в рамках которой Вы сможете приобрести характерные для нашего региона сувениры, а также попробовать и продегустировать брендовую продукцию местных башкирских производителей.
  • Также вы узнаете особенности создания уфимских сувениров и их историю, услышите любопытные факты о самом городе и местных жителях.

Организационные детали:

  • Экскурсию возможно провести в двух форматах: пешеходный и на транспорте.
  • Возможна дегустация алкогольной продукции. Если это для вас неприемлемо, просьба сообщить заранее.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Экскурсия в медовню, магазины сувенирной и алкогольной продукции
  • Дегустация
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Верхнеторговая площадь, 1, Уфа
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Внимание
  • Могут быть дегустации алкогольной продукции. Если это неприемлемо
  • Сообщите заранее
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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