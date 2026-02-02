Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Погостив в том или ином городе, вы, традиционно, приезжаете домой не только с багажом ярких впечатлений, но и, конечно, с подарками для себя и близких.



Мы предлагаем вам возможность узнать о популярных местных лакомствах и сувенирах, и приобрести их в рамках увлекательной экскурсии по городу, совмещая приятное с полезным! 4.9 6 отзывов

Лейсан Ваш гид в Уфе Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 3500 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.9 6 отзывов 2 часа 1-4 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Подробнее:Специально для Вас я проведу увлекательную экскурсию, в рамках которой Вы сможете приобрести характерные для нашего региона сувениры, а также попробовать и продегустировать брендовую продукцию местных башкирских производителей. Также вы узнаете особенности создания уфимских сувениров и их историю, услышите любопытные факты о самом городе и местных жителях. Организационные детали• Экскурсию возможно провести в двух форматах: пешеходный и на транспорте.

Вы сами выбираете дату и время Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Верхнеторговая площадь (пешеходная экскурсия)

Улица Ленина, Проспект Октября, Галле (автомобильно-пешеходная экскурсия) Что включено Услуги гида

Экскурсия в медовню, магазины сувенирной продукции

Дегустация. Что не входит в цену Личные расходы. Место начала и завершения? Верхнеторговая площадь, 1, Уфа Когда и сколько длится? Когда: Вы сами выбираете дату и время Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.