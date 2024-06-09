Вы увидите памятник Салавату Юлаеву, традиционный башкирский орнамент на здании конгресс-холла Торатау, старинный университет, Оперный и Драматический театры.
Погуляете по Арт-квадрату и Верхней Торговой, оцените уфимский амфитеатр и услышите историю фонтана
Погуляете по Арт-квадрату и Верхней Торговой, оцените уфимский амфитеатр и услышите историю фонтана
6 причин купить эту экскурсию
- 🗺️ Узнаете историю Уфы и её развитие
- 🏛️ Посетите знаковые культурные объекты
- 🎨 Оцените современное искусство и архитектуру
- 🗣️ Научитесь фразам на башкирском языке
- ☕ Сделаете остановку на кофе с панорамным видом
- 📸 Получите уникальные фотографии
Что можно увидеть
- Памятник Салавату Юлаеву
- Конгресс-холл Торатау
- Оперный театр
- Драматический театр
- Арт-квадрат
- Верхняя Торговая
- Амфитеатр
- Фонтан Семь девушек
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Вы увидите величественный памятник национальному герою Салавату Юлаеву
- Рассмотрите традиционный башкирский орнамент на здании конгресс-холла Торатау в стиле хай-тек
- Заглянете во двор старинного университета, полюбуетесь Оперным и Драматическим театрами
- Кроме того, вы погуляете по современному культурному пространству «Арт-квадрат» и новому кварталу «Верхняя Торговая», оцените уфимский амфитеатр и услышите интригующую историю фонтана «Семь девушек»
Мы расскажем, где работают местные жители, чем занимается молодёжь, какой спорт популярен в регионе, в чём специфика башкирской кухни, как проводят выходные горожане, что изменилось в городе после саммита БРИКС и что непременно нужно привезти в качестве сувениров. А ещё научим вас нескольким фразам на башкирском и поделимся рекомендациями: какие театры и музеи посетить, где вкусно поесть и по каким улицам погулять в свободное время.
Организационные детали
- По пути можно сделать остановку на кофе с прекрасным панорамным видом. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
- Мы готовы скорректировать маршрут по вашему желанию
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Театральном сквере
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга и Максим — ваша команда гидов в Уфе
Провели экскурсии для 2242 туристов
Привет, друзья! Мы Ольга и Максим — организаторы команды самых душевных и заботливых гидов. Мы все очень разные и уникальные, но объединяет нас любовь к путешествиям. Мы создаём экскурсии иЗадать вопрос
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