Об Уфе - с любовью! Экскурсия в мини-группе

Посетите ключевые достопримечательности Уфы, узнайте о жизни города после саммита БРИКС и насладитесь панорамными видами
Вы увидите памятник Салавату Юлаеву, традиционный башкирский орнамент на здании конгресс-холла Торатау, старинный университет, Оперный и Драматический театры.

Погуляете по Арт-квадрату и Верхней Торговой, оцените уфимский амфитеатр и услышите историю фонтана
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Семь девушек.

Узнаете, где работают местные жители, чем занимается молодёжь, какой спорт популярен в регионе, специфику башкирской кухни, как проводят выходные горожане, что изменилось после саммита БРИКС и что привезти в качестве сувениров.

Научитесь нескольким фразам на башкирском и получите рекомендации по театрам, музеям, ресторанам и прогулочным маршрутам. По пути можно сделать остановку на кофе с панорамным видом. Еда и напитки оплачиваются дополнительно. Маршрут можно скорректировать по вашему желанию. Экскурсию проведёт один из гидов команды

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🗺️ Узнаете историю Уфы и её развитие
  2. 🏛️ Посетите знаковые культурные объекты
  3. 🎨 Оцените современное искусство и архитектуру
  4. 🗣️ Научитесь фразам на башкирском языке
  5. ☕ Сделаете остановку на кофе с панорамным видом
  6. 📸 Получите уникальные фотографии

Что можно увидеть

  • Памятник Салавату Юлаеву
  • Конгресс-холл Торатау
  • Оперный театр
  • Драматический театр
  • Арт-квадрат
  • Верхняя Торговая
  • Амфитеатр
  • Фонтан Семь девушек
Об Уфе - с любовью! Экскурсия в мини-группе
Об Уфе - с любовью! Экскурсия в мини-группе
Об Уфе - с любовью! Экскурсия в мини-группе

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Вы увидите величественный памятник национальному герою Салавату Юлаеву
  • Рассмотрите традиционный башкирский орнамент на здании конгресс-холла Торатау в стиле хай-тек
  • Заглянете во двор старинного университета, полюбуетесь Оперным и Драматическим театрами
  • Кроме того, вы погуляете по современному культурному пространству «Арт-квадрат» и новому кварталу «Верхняя Торговая», оцените уфимский амфитеатр и услышите интригующую историю фонтана «Семь девушек»

Мы расскажем, где работают местные жители, чем занимается молодёжь, какой спорт популярен в регионе, в чём специфика башкирской кухни, как проводят выходные горожане, что изменилось в городе после саммита БРИКС и что непременно нужно привезти в качестве сувениров. А ещё научим вас нескольким фразам на башкирском и поделимся рекомендациями: какие театры и музеи посетить, где вкусно поесть и по каким улицам погулять в свободное время.

Организационные детали

  • По пути можно сделать остановку на кофе с прекрасным панорамным видом. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
  • Мы готовы скорректировать маршрут по вашему желанию
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Театральном сквере
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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