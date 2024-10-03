Фотопрогулка в Уфе - это уникальная возможность пройтись по старинному парку и саду над рекой Белой.
Участники смогут познакомиться с историческими личностями, такими как Аксаковы и Нестеров, и узнать, где пел Шаляпин.
Прогулка включает посещение архитектурных и культурных достопримечательностей, а также фотосессию с аксессуарами эпохи. Воспоминания об этом дне останутся с вами благодаря профессиональным фотографиям
Участники смогут познакомиться с историческими личностями, такими как Аксаковы и Нестеров, и узнать, где пел Шаляпин.
Прогулка включает посещение архитектурных и культурных достопримечательностей, а также фотосессию с аксессуарами эпохи. Воспоминания об этом дне останутся с вами благодаря профессиональным фотографиям
5 причин купить эту прогулку с фотографом
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
Описание фото-прогулки
Уфа — один из самых зелёных мегаполисов России. И так было всегда — когда островки зелени только появлялись, наши пращуры уже умели отдыхать и хорошо проводить время: встречать ледоход, устраивать праздник древонасаждений, ходить на свидания, танцевать под симфонический оркестр и прыгать с парашютной вышки! Всё это я воссоздам в своём рассказе.
Точки нашего фотомаршрута
- Место, где стояла архитектурная доминанта Уфы 19 века
- Здание, которое связано с Адмиралтейством в Санкт-Петербурге. Я раскрою, как именно
- Первая мечеть в Уфе: вы узнаете, как тюльпаны и круассаны пересекаются с мусульманством
- Парк, в который был закрыт вход «нижним чинам и собакам»
- Памятник деревянного зодчества конца 13 века из уральской лиственницы
Организационные детали
- Съёмка проходит на профессиональную камеру Canon EOS 6D с объективом Canon EF 24-105mm f/4L IS USM
- Я пришлю вам около 200 фото в цветокоррекции и с ретушью через 1–2 дня после прогулки
- Аксессуары — зонтик, веер, перчатки для дам и цилиндр и трость для джентльменов — я предоставлю
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Башдрамтеатра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Уфе
Я гид, тележурналист и лектор. Историей родного города и края занимаюсь со студенчества. Экскурсии провожу тематические, авторские и обзорные, пешком и на автобусе. Также помогу со всем остальным: подскажу, где полюбоваться красотой Башкирии за городом, куда поехать с детьми и что попробовать из национальной кухни.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
3 окт 2024
Экскурсия очень понравилась. За два часа не устали, прогулка в нашем темпе, наполненная информацией. Рекомендую.
Входит в следующие категории Уфы
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