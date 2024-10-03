Фотопрогулка в Уфе «Секреты старого парка»

Прогулка по старинному парку Уфы с историческими персонажами и фотосессией. Оживите традиции променада с аксессуарами прошлого века
Фотопрогулка в Уфе - это уникальная возможность пройтись по старинному парку и саду над рекой Белой.

Участники смогут познакомиться с историческими личностями, такими как Аксаковы и Нестеров, и узнать, где пел Шаляпин.

Прогулка включает посещение архитектурных и культурных достопримечательностей, а также фотосессию с аксессуарами эпохи. Воспоминания об этом дне останутся с вами благодаря профессиональным фотографиям
5
1 отзыв

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Уникальные фотографии на память
  • 🌳 Исторические места и легенды
  • 🎩 Аксессуары в стиле прошлого века
  • 🏛 Знакомство с культурными личностями
  • 🎶 Атмосфера старинного променада
    • Фотопрогулка в Уфе «Секреты старого парка»
    Фотопрогулка в Уфе «Секреты старого парка»
    Фотопрогулка в Уфе «Секреты старого парка»
    Ближайшие даты:
    Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

    Что можно увидеть

  • Архитектурная доминанта Уфы 19 века
  • Здание, связанное с Адмиралтейством
  • Первая мечеть в Уфе
  • Парк с ограниченным доступом
  • Памятник деревянного зодчества

    • Описание фото-прогулки

    Уфа — один из самых зелёных мегаполисов России. И так было всегда — когда островки зелени только появлялись, наши пращуры уже умели отдыхать и хорошо проводить время: встречать ледоход, устраивать праздник древонасаждений, ходить на свидания, танцевать под симфонический оркестр и прыгать с парашютной вышки! Всё это я воссоздам в своём рассказе.

    Точки нашего фотомаршрута

    • Место, где стояла архитектурная доминанта Уфы 19 века
    • Здание, которое связано с Адмиралтейством в Санкт-Петербурге. Я раскрою, как именно
    • Первая мечеть в Уфе: вы узнаете, как тюльпаны и круассаны пересекаются с мусульманством
    • Парк, в который был закрыт вход «нижним чинам и собакам»
    • Памятник деревянного зодчества конца 13 века из уральской лиственницы

    Организационные детали

    • Съёмка проходит на профессиональную камеру Canon EOS 6D с объективом Canon EF 24-105mm f/4L IS USM
    • Я пришлю вам около 200 фото в цветокоррекции и с ретушью через 1–2 дня после прогулки
    • Аксессуары — зонтик, веер, перчатки для дам и цилиндр и трость для джентльменов — я предоставлю

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У Башдрамтеатра
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 2.5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 1 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    1
    4
    3
    2
    1
    И
    3 окт 2024
    Экскурсия очень понравилась. За два часа не устали, прогулка в нашем темпе, наполненная информацией. Рекомендую.
    Экскурсия очень понравилась. За два часа не устали, прогулка в нашем темпе, наполненная информацией. Рекомендую.Экскурсия очень понравилась. За два часа не устали, прогулка в нашем темпе, наполненная информацией. Рекомендую.Экскурсия очень понравилась. За два часа не устали, прогулка в нашем темпе, наполненная информацией. Рекомендую.Экскурсия очень понравилась. За два часа не устали, прогулка в нашем темпе, наполненная информацией. Рекомендую.Экскурсия очень понравилась. За два часа не устали, прогулка в нашем темпе, наполненная информацией. Рекомендую.

    Входит в следующие категории Уфы

    Похожие экскурсии из Уфы

    Уфа - первая встреча
    На машине
    65 отзывов
    2.5 часа
    Индивидуальная
    до 3 чел.
    Лучший выбор
    Уфа - первая встреча
    Познакомиться с главными достопримечательностями города на обзорной авто-пешеходной экскурсии
    Сегодня в 08:00
    Завтра в 08:00
    11 800 за всё до 3 чел.
    Многоликая Уфа
    Пешая
    51 отзыв
    3 часа
    Индивидуальная
    до 4 чел.
    Индивидуальная экскурсия «Многоликая Уфа»: история и культура
    Проведите время с пользой, исследуя культурное наследие и красоты Уфы вместе с экскурсией «Многоликая Уфа»
    Начало: У памятника С. Юлаеву
    Сегодня в 16:00
    8 ноя в 11:00
    8 000 за всё до 4 чел.
    Обзорная экскурсия по Уфе: север, юг или все сразу
    На машине
    На микроавтобусе
    11 отзывов
    2 часа
    Индивидуальная
    до 3 чел.
    Обзорная экскурсия по Уфе: история, архитектура, парки
    Знакомство с Уфой: север и юг города раскроют свои тайны. Экскурсия, полная открытий и красоты, ждет вас
    Завтра в 09:00
    8 ноя в 09:00
    9 300 за всё до 3 чел.
    У нас ещё много экскурсий в Уфе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
    Все экскурсии в Уфе
    ХорошоТам