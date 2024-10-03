Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Фотопрогулка в Уфе - это уникальная возможность пройтись по старинному парку и саду над рекой Белой.



Участники смогут познакомиться с историческими личностями, такими как Аксаковы и Нестеров, и узнать, где пел Шаляпин.



Прогулка включает посещение архитектурных и культурных достопримечательностей, а также фотосессию с аксессуарами эпохи. Воспоминания об этом дне останутся с вами благодаря профессиональным фотографиям 5 1 отзыв 5 причин купить эту прогулку с фотографом 📸 Уникальные фотографии на память 🌳 Исторические места и легенды 🎩 Аксессуары в стиле прошлого века 🏛 Знакомство с культурными личностями 🎶 Атмосфера старинного променада

Юлия Ваш гид в Уфе Написать вопросОбычно отвечает за 1 час 1 минуту Индивидуальная фото-прогулка Оценка и отзывы 1 отзыв Длитель­ность 2.5 часа Размер группы 1-10 человек Как проходит Пешком Можно с детьми Да 5 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников Забронировать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата На сайте нашего официального партнёра Tripster

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Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть Архитектурная доминанта Уфы 19 века Здание, связанное с Адмиралтейством Первая мечеть в Уфе Парк с ограниченным доступом Памятник деревянного зодчества

Описание фото-прогулки Уфа — один из самых зелёных мегаполисов России. И так было всегда — когда островки зелени только появлялись, наши пращуры уже умели отдыхать и хорошо проводить время: встречать ледоход, устраивать праздник древонасаждений, ходить на свидания, танцевать под симфонический оркестр и прыгать с парашютной вышки! Всё это я воссоздам в своём рассказе. Точки нашего фотомаршрута Место, где стояла архитектурная доминанта Уфы 19 века

где стояла архитектурная доминанта Уфы 19 века Здание, которое связано с Адмиралтейством в Санкт-Петербурге. Я раскрою, как именно

которое связано с Адмиралтейством в Санкт-Петербурге. Я раскрою, как именно Первая мечеть в Уфе: вы узнаете, как тюльпаны и круассаны пересекаются с мусульманством

вы узнаете, как тюльпаны и круассаны пересекаются с мусульманством Парк, в который был закрыт вход «нижним чинам и собакам»

в который был закрыт вход «нижним чинам и собакам» Памятник деревянного зодчества конца 13 века из уральской лиственницы Организационные детали Съёмка проходит на профессиональную камеру Canon EOS 6D с объективом Canon EF 24-105mm f/4L IS USM

Я пришлю вам около 200 фото в цветокоррекции и с ретушью через 1–2 дня после прогулки

Аксессуары — зонтик, веер, перчатки для дам и цилиндр и трость для джентльменов — я предоставлю

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату

Ответы на вопросы Место начала и завершения? У Башдрамтеатра Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 2.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Юлия — ваш гид в Уфе Я гид, тележурналист и лектор. Историей родного города и края занимаюсь со студенчества. Экскурсии провожу тематические, авторские и обзорные, пешком и на автобусе. Также помогу со всем остальным: подскажу, где полюбоваться красотой Башкирии за городом, куда поехать с детьми и что попробовать из национальной кухни. Задать вопрос