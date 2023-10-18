Неизведанная Башкирия 2
Путешествие приведет нас в удивительный уголок Башкирии с уникальными и неожиданными достопримечательностями.
Вы познакомитесь с историей монастыря «Святые кустики»< и сможете насладиться его уникальной атмосферой, а также попробовать легендарное варенье, которое готовят в монастыре.
Вы оцените красоту пейзажей Павловского водохранилища и погрузитесь в таежный лес, который окружает его.
Вы познакомитесь с историей монастыря «Святые кустики»< и сможете насладиться его уникальной атмосферой, а также попробовать легендарное варенье, которое готовят в монастыре.
Вы оцените красоту пейзажей Павловского водохранилища и погрузитесь в таежный лес, который окружает его.
Ближайшие даты:
18
окт
окт
19
окт
окт
20
окт
окт
21
окт
окт
22
окт
окт
23
окт
окт
24
окт
окт
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Свято-Георгиевский мужской монастырь
- Красные скалы
- Красный ключ
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетИсточник «Красный ключ», расположенный на северо-востоке Башкирии, удивителен. Здесь, среди живописных лесов и прозрачных ручьев, вы найдете самый крупный источник питьевой воды в России и один из крупнейших в Европе. Прогуливаясь по оборудованному парку и лесным тропинкам, вы будете наслаждаться кристально чистой водой зеленовато-голубого оттенка с белесым отливом. Этот завораживающий цвет притягивает глаза и влюбляет в себя в любое время года.
Затем мы попадем к скалам, откуда открывается великолепный вид на Павловское водохранилище и бескрайний таежный лес. Глубокие оттенки окружающей природы и особая атмосфера наполняют душу силой и энергией, заставляя многих замедлиться и вдохнуть эту гармонию поглубже…
После того, как вы насладитесь всей красотой природных достопримечательностей, мы отправимся в место, где нет суеты, а только спокойствие и умиротворение — в мужской монастырь «Святые кустики». Здесь время останавливается. Вы окунетесь в атмосферу духовной гармонии. Вы ощутите, как время замедляется, а каждый миг становится ценным и запоминающимся. Вас окутает тишина, пронизанная молитвами и духовным созерцанием. Это место станет для вас убежищем от суеты и стресса современного мира, где можно найти внутренний покой и гармонию.
ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Русскоговорящий гид
- Что не входит
- Обед (по желанию)
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневноЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Важная информация
- Ближе к дате поездки вы получите подробную информацию по вашему номеру телефона
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Уфы
Индивидуальные
Необычные
Выездные
На весь день
Похожие туры из Уфы
Индивидуальная
8 часов
Популярное предложение
Неизведанная Башкирия
Едем на северо-восток - к святыням, вдохновляющим панорамам и одному из крупнейших родников мира
у места вашего проживания
Завтра
19 окт
20 окт
21 окт
1190010 710₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин
Заглянуть в озеро Зянгяр-куль, увидеть святыни Красноусольского и посетить страусиную ферму
в месте вашего размещения
Завтра
19 окт
20 окт
21 окт
1290011 610₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Уфа растительная: Ботанический сад, Музей леса и лимонарий за 3 часа
Полюбоваться крупнейшей коллекцией растений в стране и узнать историю лесоводства в Башкирии
в Ботаническом саду
Завтра
19 окт
20 окт
21 окт
65005 200₽ за всё до 4 чел.
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии