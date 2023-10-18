Неизведанная Башкирия 2.0

Неизведанная Башкирия 2

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Путешествие приведет нас в удивительный уголок Башкирии с уникальными и неожиданными достопримечательностями.

Вы познакомитесь с историей монастыря «Святые кустики»< и сможете насладиться его уникальной атмосферой, а также попробовать легендарное варенье, которое готовят в монастыре.

Вы оцените красоту пейзажей Павловского водохранилища и погрузитесь в таежный лес, который окружает его.
Неизведанная Башкирия 2.0
Неизведанная Башкирия 2.0
Неизведанная Башкирия 2.0
Неизведанная Башкирия 2.0
Неизведанная Башкирия 2.0
Неизведанная Башкирия 2.0
Неизведанная Башкирия 2.0
Неизведанная Башкирия 2.0
Неизведанная Башкирия 2.0
Неизведанная Башкирия 2.0
Неизведанная Башкирия 2.0
Ближайшие даты:
18
окт
19
окт
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окт
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окт
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24
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даты

Что вас ожидает:

  • Свято-Георгиевский мужской монастырь
  • Красные скалы
  • Красный ключ
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждетИсточник «Красный ключ», расположенный на северо-востоке Башкирии, удивителен. Здесь, среди живописных лесов и прозрачных ручьев, вы найдете самый крупный источник питьевой воды в России и один из крупнейших в Европе. Прогуливаясь по оборудованному парку и лесным тропинкам, вы будете наслаждаться кристально чистой водой зеленовато-голубого оттенка с белесым отливом. Этот завораживающий цвет притягивает глаза и влюбляет в себя в любое время года.
Затем мы попадем к скалам, откуда открывается великолепный вид на Павловское водохранилище и бескрайний таежный лес. Глубокие оттенки окружающей природы и особая атмосфера наполняют душу силой и энергией, заставляя многих замедлиться и вдохнуть эту гармонию поглубже…
После того, как вы насладитесь всей красотой природных достопримечательностей, мы отправимся в место, где нет суеты, а только спокойствие и умиротворение — в мужской монастырь «Святые кустики». Здесь время останавливается. Вы окунетесь в атмосферу духовной гармонии. Вы ощутите, как время замедляется, а каждый миг становится ценным и запоминающимся. Вас окутает тишина, пронизанная молитвами и духовным созерцанием. Это место станет для вас убежищем от суеты и стресса современного мира, где можно найти внутренний покой и гармонию.

ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Русскоговорящий гид
Что не входит
  • Обед (по желанию)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Ближе к дате поездки вы получите подробную информацию по вашему номеру телефона
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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