Едем на северо-восток - к святыням, вдохновляющим панорамам и одному из крупнейших родников мира
Узнаете историю обители с истинным духом строгого монашества и отведаете легендарное варенье с подворья. Оцените пейзажи Павловского водохранилища и таежного леса. А также увидите самый мощный водный источник в России и второй по величине в мире.
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Описание
Что вас ожидает
Мужской монастырь Святые кустики
В селе Уса-Степановка вы откроете чудесное место, где посреди леса основали обитель, поражающую масштабом, истинной атмосферой духовности и архитектурой в греческих традициях. Познакомитесь с драматичной историей монастыря, уходящей в дореволюционные времена. Узнаете, как здесь воссоздали точную копию Гроба Господня. Попробуете свежеиспеченный хлеб и заглянете в монастырскую лавку: о вкусе местного варенья ходят легенды! А также сможете набрать святой воды и окунуться в святой источник.
Красные скалы
Затем вы отправитесь к скалам, с которых открывается великолепный вид на Павловское водохранилище и таежный лес. Глубокие цвета окружающей природы и атмосфера придают сил и энергии, здесь многим людям хочется замедлиться и вдохнуть поглубже…
Деревня Красный ключ
На юго-западной окраине Уфимского плато вы посетите самый крупный источник питьевой воды в России и один из крупнейших в Европе — родник Красный Ключ. Здесь вы прогуляетесь по оборудованному парку и лесным тропинкам, насладитесь водной гладью зеленовато-голубого цвета с белёсым оттенком, завораживающим в любое время года. А самые отважные смогут окунуться в леденящий родник.
В теплое время года во время поездки вы сможете прокатиться на катере по реке Уфа.
Организационные детали
- Экскурсия интересна в любое время года
- Дополнительно оплачиваются обед и катер (по желанию)
- Экскурсия проведет один из гидов нашей команды
в субботу в 08:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: в субботу в 08:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.