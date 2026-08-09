Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться природой и достопримечательностями в полной мере. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, тоже приятно путешествовать: меньше туристов, а природа радует яркими красками. Зимой и ранней весной, с ноября по март, экскурсия возможна, но может потребоваться теплая одежда, чтобы не упустить возможность насладиться красотами природы.

Экскурсия в Башкирию подарит возможность посетить уникальные места: монастырь в Уса-Степановке, где сохранилась атмосфера духовности, и попробовать местное варенье. Павловское водохранилище удивит живописными видами, а Красный Ключ - крупнейший источник питьевой воды в России - завораживает своей красотой. Путешествие в мини-группе позволяет насладиться каждым моментом, погрузиться в атмосферу и узнать больше о культуре и природе региона

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Описание экскурсии

Мужской монастырь Святые кустики

В селе Уса-Степановка вы откроете чудесное место, где посреди леса основали обитель, поражающую масштабом, истинной атмосферой духовности и архитектурой в греческих традициях. Познакомитесь с драматичной историей монастыря, уходящей в дореволюционные времена. Узнаете, как здесь воссоздали точную копию Гроба Господня. Попробуете свежеиспеченный хлеб и заглянете в монастырскую лавку: о вкусе местного варенья ходят легенды! А также сможете набрать святой воды и окунуться в святой источник.

Красные скалы

Затем вы отправитесь к скалам, с которых открывается великолепный вид на Павловское водохранилище и таежный лес. Глубокие цвета окружающей природы и атмосфера придают сил и энергии, здесь многим людям хочется замедлиться и вдохнуть поглубже…

Деревня Красный ключ

На юго-западной окраине Уфимского плато вы посетите самый крупный источник питьевой воды в России и один из крупнейших в Европе — родник Красный Ключ. Здесь вы прогуляетесь по оборудованному парку и лесным тропинкам, насладитесь водной гладью зеленовато-голубого цвета с белёсым оттенком, завораживающим в любое время года. А самые отважные смогут окунуться в леденящий родник.

В теплое время года во время поездки вы сможете прокатиться на катере по реке Уфа.

Организационные детали