🚶♂️ Путешествие в мини-группе для комфортного общения
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться природой и достопримечательностями в полной мере. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, тоже приятно путешествовать: меньше туристов, а природа радует яркими красками. Зимой и ранней весной, с ноября по март, экскурсия возможна, но может потребоваться теплая одежда, чтобы не упустить возможность насладиться красотами природы.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Мужской монастырь Святые кустики
Красные скалы
Деревня Красный ключ
Описание экскурсии
Мужской монастырь Святые кустики
В селе Уса-Степановка вы откроете чудесное место, где посреди леса основали обитель, поражающую масштабом, истинной атмосферой духовности и архитектурой в греческих традициях. Познакомитесь с драматичной историей монастыря, уходящей в дореволюционные времена. Узнаете, как здесь воссоздали точную копию Гроба Господня. Попробуете свежеиспеченный хлеб и заглянете в монастырскую лавку: о вкусе местного варенья ходят легенды! А также сможете набрать святой воды и окунуться в святой источник.
Красные скалы
Затем вы отправитесь к скалам, с которых открывается великолепный вид на Павловское водохранилище и таежный лес. Глубокие цвета окружающей природы и атмосфера придают сил и энергии, здесь многим людям хочется замедлиться и вдохнуть поглубже…
Деревня Красный ключ
На юго-западной окраине Уфимского плато вы посетите самый крупный источник питьевой воды в России и один из крупнейших в Европе — родник Красный Ключ. Здесь вы прогуляетесь по оборудованному парку и лесным тропинкам, насладитесь водной гладью зеленовато-голубого цвета с белёсым оттенком, завораживающим в любое время года. А самые отважные смогут окунуться в леденящий родник.
В теплое время года во время поездки вы сможете прокатиться на катере по реке Уфа.
Организационные детали
Экскурсия интересна в любое время года
Дополнительно оплачиваются обед и катер (по желанию)
Экскурсия проведет один из гидов нашей команды
в субботу и воскресенье в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
7400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У монумента «Дружба»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Уфе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 4 часа
Провела экскурсии для 3939 туристов
Мы организуем, вы наслаждаетесь — это наш принцип в работе. Берём на себя все заботы по организации вашего путешествия, обеспечивая высокий уровень сервиса на каждом этапе. Внимательно подходим к каждому запросу, чтобы путешествие было не просто интересным, но и по-настоящему комфортным и запоминающимся. Наслаждайтесь каждым моментом, а мы позаботимся обо всём остальном.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
–
3
–
2
–
1
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А
Алина
Мы были с бабушкой вдвоем, сопровождала нас Елена. Учитывала все наши пожелания! Помогала сделать прекрасные кадры на память) Сначала мы поехали в мужской монастырь, гуляли по территории, попали на службу в читать дальшеуменьшить
храме. Потом спустились к Красным скалам, откуда красивый вид на реку (которая была пенной почему-то) Пообедали в кафе Fresh, съели вкусный гуляш с пюре по совету Елены. И последняя точка - Красный ключ, там родник с зелено-голубой водой, купель (но очередь была большая, мы не пошли, просто окунули ноги) Там же можно купить сувениры! Нам все понравилось! Спасибо!
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Olga
Спасибо большое гиду Екатерине за увлекательную экскурсию! Мы посетили дивные места: мужской монастырь «Святые кустики» и природный парк Красный Ключ, полюбовались видом на реку Уфа. Путевая информация была очень насыщенная. Я получила массу эмоций от путешествия! Рекомендую!
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И
Ирина
Спасибо за экскурсию "Неизведанная Башкирия". Все понравилось: и маршрут, и организация, и гид. Диана искренний и очень тактичный и внимательный человек. Бонусом к экскурсии для нас были земляничные поляны
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Е
Елена
Огромное спасибо за экскурсию "Неизведанная Башкирия". Все понравилось: и маршрут, и организация, и гид. Гульфия не только профессионал, но и замечательный, искренний человек. Ей отдельное спасибо!!! ❤️
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