Неизведанная Башкирия (в мини-группе)

Едем на северо-восток - к святыням, вдохновляющим панорамам и одному из крупнейших родников мира

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Пара часов езды от Уфы — и вы окажетесь в уголке Башкирии, где в мини-группе откроете яркие и неожиданные достопримечательности.

Узнаете историю обители с истинным духом строгого монашества и отведаете легендарное варенье с подворья. Оцените пейзажи Павловского водохранилища и таежного леса. А также увидите самый мощный водный источник в России и второй по величине в мире.
Неизведанная Башкирия (в мини-группе)
Неизведанная Башкирия (в мини-группе)
Неизведанная Башкирия (в мини-группе)
Неизведанная Башкирия (в мини-группе)
Неизведанная Башкирия (в мини-группе)
Неизведанная Башкирия (в мини-группе)
Неизведанная Башкирия (в мини-группе)
Неизведанная Башкирия (в мини-группе)
Неизведанная Башкирия (в мини-группе)
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мужской монастырь Святые кустики

В селе Уса-Степановка вы откроете чудесное место, где посреди леса основали обитель, поражающую масштабом, истинной атмосферой духовности и архитектурой в греческих традициях. Познакомитесь с драматичной историей монастыря, уходящей в дореволюционные времена. Узнаете, как здесь воссоздали точную копию Гроба Господня. Попробуете свежеиспеченный хлеб и заглянете в монастырскую лавку: о вкусе местного варенья ходят легенды! А также сможете набрать святой воды и окунуться в святой источник.

Красные скалы

Затем вы отправитесь к скалам, с которых открывается великолепный вид на Павловское водохранилище и таежный лес. Глубокие цвета окружающей природы и атмосфера придают сил и энергии, здесь многим людям хочется замедлиться и вдохнуть поглубже…

Деревня Красный ключ

На юго-западной окраине Уфимского плато вы посетите самый крупный источник питьевой воды в России и один из крупнейших в Европе — родник Красный Ключ. Здесь вы прогуляетесь по оборудованному парку и лесным тропинкам, насладитесь водной гладью зеленовато-голубого цвета с белёсым оттенком, завораживающим в любое время года. А самые отважные смогут окунуться в леденящий родник.

В теплое время года во время поездки вы сможете прокатиться на катере по реке Уфа.

Организационные детали

  • Экскурсия интересна в любое время года
  • Дополнительно оплачиваются обед и катер (по желанию)
  • Экскурсия проведет один из гидов нашей команды

в субботу в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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