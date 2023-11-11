Пара часов езды от Уфы — и вы окажетесь в уголке Башкирии, где в мини-группе откроете яркие и неожиданные достопримечательности. Узнаете историю обители с истинным духом строгого монашества и отведаете легендарное варенье с подворья. Оцените пейзажи Павловского водохранилища и таежного леса. А также увидите самый мощный водный источник в России и второй по величине в мире.

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Описание

Что вас ожидает

Мужской монастырь Святые кустики

В селе Уса-Степановка вы откроете чудесное место, где посреди леса основали обитель, поражающую масштабом, истинной атмосферой духовности и архитектурой в греческих традициях. Познакомитесь с драматичной историей монастыря, уходящей в дореволюционные времена. Узнаете, как здесь воссоздали точную копию Гроба Господня. Попробуете свежеиспеченный хлеб и заглянете в монастырскую лавку: о вкусе местного варенья ходят легенды! А также сможете набрать святой воды и окунуться в святой источник.

Красные скалы

Затем вы отправитесь к скалам, с которых открывается великолепный вид на Павловское водохранилище и таежный лес. Глубокие цвета окружающей природы и атмосфера придают сил и энергии, здесь многим людям хочется замедлиться и вдохнуть поглубже…

Деревня Красный ключ

На юго-западной окраине Уфимского плато вы посетите самый крупный источник питьевой воды в России и один из крупнейших в Европе — родник Красный Ключ. Здесь вы прогуляетесь по оборудованному парку и лесным тропинкам, насладитесь водной гладью зеленовато-голубого цвета с белёсым оттенком, завораживающим в любое время года. А самые отважные смогут окунуться в леденящий родник.

В теплое время года во время поездки вы сможете прокатиться на катере по реке Уфа.

Организационные детали