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Обзорная экскурсия по северной части Уфы на транспорте туриста

Экскурсия по северной части Уфы: от Государственного цирка до Парка Победы
Отправляйтесь на увлекательную экскурсию по северной части Уфы, чтобы оценить культурное разнообразие и неповторимый шарм этого города. Сможете полюбоваться местной архитектурой, посетить мечети и увидите потрясающий парк.
5
8 отзывов
Обзорная экскурсия по северной части Уфы на транспорте туриста
Обзорная экскурсия по северной части Уфы на транспорте туриста
Обзорная экскурсия по северной части Уфы на транспорте туриста

Описание экскурсии

Экскурсия по северной части Уфы, некогда бывшей отдельным городом Черниковском
Начнем экскурсию посещением Церкви Рождества Пресвятой Богородицы, небесно-голубого здания с золотыми куполами. Прогуляемся мимо грандиозного развлекательного комплекса «Огни Уфы» и здания Государственного цирка. Увидим Русский драматический театр. Соборную мечеть «Ляля-Тюльпан», религиозный центр Уфы. Побываем в Парке Победы, мемориальном комплексе, посвященном Великой Отечественной Войне. Пройдем по улицам Сипайлово, спального района города, самое раннее упоминание о котором относится к началу XVIII века. Прогуляемся по берегу озера Кашкадан. Осмотрим ипподром Акбузат, на котором проводятся конно-спортивные соревнования. Важная информация:• Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Ежедневно

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Церковь Рождества Пресвятой Богородицы
  • Развлекательный комплекс «Огни Уфы»
  • Здание Государственного цирка
  • Русский драматический театр
  • Мечеть «Ляля-Тюльпан»
  • Парк Победы
  • Озеро Кашкадан
  • Ипподром Акбузат
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
  • Экскурсия проводится на транспорте туристов.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Заказывали обзорную экскурсию. Впечатлений море и все положительные. Вера Георгиевна (гид) постоянно все рассказывала и показывала. Всё по полочкам разложила, всё интересно. Я не знаю как ещё все описать когда вообще всё классно)))! Водитель опытный. Машина тоже комфортная. В общем рекомендую, кто будет посещать этот сайт - смело заказывайте экскурсию!
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Г
Большое спасибо гиду Эльвире за увлекательный и интересный рассказ истории нашего города. Моя гостья очень рада.
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