Отправляйтесь на увлекательную экскурсию по северной части Уфы, чтобы оценить культурное разнообразие и неповторимый шарм этого города. Сможете полюбоваться местной архитектурой, посетить мечети и увидите потрясающий парк.
Описание экскурсии
Экскурсия по северной части Уфы, некогда бывшей отдельным городом Черниковском
Начнем экскурсию посещением Церкви Рождества Пресвятой Богородицы, небесно-голубого здания с золотыми куполами. Прогуляемся мимо грандиозного развлекательного комплекса «Огни Уфы» и здания Государственного цирка. Увидим Русский драматический театр. Соборную мечеть «Ляля-Тюльпан», религиозный центр Уфы. Побываем в Парке Победы, мемориальном комплексе, посвященном Великой Отечественной Войне. Пройдем по улицам Сипайлово, спального района города, самое раннее упоминание о котором относится к началу XVIII века. Прогуляемся по берегу озера Кашкадан. Осмотрим ипподром Акбузат, на котором проводятся конно-спортивные соревнования. Важная информация:• Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Церковь Рождества Пресвятой Богородицы
- Развлекательный комплекс «Огни Уфы»
- Здание Государственного цирка
- Русский драматический театр
- Мечеть «Ляля-Тюльпан»
- Парк Победы
- Озеро Кашкадан
- Ипподром Акбузат
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
- Экскурсия проводится на транспорте туристов.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
R
Заказывали обзорную экскурсию. Впечатлений море и все положительные. Вера Георгиевна (гид) постоянно все рассказывала и показывала. Всё по полочкам разложила, всё интересно. Я не знаю как ещё все описать когда вообще всё классно)))! Водитель опытный. Машина тоже комфортная. В общем рекомендую, кто будет посещать этот сайт - смело заказывайте экскурсию!
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Большое спасибо гиду Эльвире за увлекательный и интересный рассказ истории нашего города. Моя гостья очень рада.
Вам был полезен этот отзыв?
о
Спасибо!!!! 🤗
Вам был полезен этот отзыв?
о
Спасибо!!!! 🤗
Вам был полезен этот отзыв?
О
Спасибо!!!! 🤗
Вам был полезен этот отзыв?
О
Спасибо!!!! 🤗
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Уфы
Похожие экскурсии на «Обзорная экскурсия по северной части Уфы на транспорте туриста»
Индивидуальная
Иммерсивная обзорная экскурсия по Уфе
Познакомиться с городом в необычном формате, ощутить его колорит и погрузиться в историю
Начало: На площади Салавата Юлаева
Завтра в 14:00
11 авг в 08:00
от 3500 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Знакомство с Уфой
От уфимского кремля XVI века до современных кварталов XXI века на обзорной авто-экскурсии
Начало: в центре города
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
от 9000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 18 чел.
Старая Уфа: индивидуальная обзорная экскурсия по историческому центру
Погрузитесь в историю Уфы, пройдя по её старинным улицам и узнав о знаменитых памятниках и интригующих археологических находках
Начало: У фонтана «7 девушек»
12 авг в 10:00
13 авг в 10:00
от 6000 ₽ за всё до 18 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Исторический центр Уфы: обзорная экскурсия
Познакомьтесь с историей Уфы через её главные достопримечательности. Узнайте о событиях и личностях, оставивших след в истории города
Начало: В районе монумента Дружбы
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от 6500 ₽ за всё до 3 чел.
6450 ₽ за экскурсию