Экскурсия по северной части Уфы, некогда бывшей отдельным городом Черниковском.

Начнем экскурсию посещением Церкви Рождества Пресвятой Богородицы, небесно-голубого здания с золотыми куполами. Прогуляемся мимо грандиозного развлекательного комплекса «Огни Уфы» и здания Государственного цирка. Увидим Русский драматический театр. Соборную мечеть «Ляля-Тюльпан», религиозный центр Уфы.

Побываем в Парке Победы, мемориальном комплексе, посвященном Великой Отечественной Войне. Пройдем по улицам Сипайлово, спального района города, самое раннее упоминание о котором относится к началу XVIII века. Прогуляемся по берегу озера Кашкадан. Осмотрим ипподром Акбузат, на котором проводятся конно-спортивные соревнования.