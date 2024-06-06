К Ксения Вечерняя Уфа на автомобиле Интересная, позитивная экскурсия, увидели много неформальных достопримечательностей, теперь точно запомним этот город надолго.

А Анна Вечерняя Уфа на автомобиле Шикарная экскурсия!!! За 3 часа узнали очень много об Уфе, Башкирии, их историю, известных и знаменитых жителей. Алексей замечательный рассказчик. Ни минуты с ним было скучно. Очень рекомендую!!!

С Сергей Вечерняя Уфа на автомобиле Прекрасная и удобная экскурсия. Много раз бывал в Уфе по работе, но не видел и десятой доли красоты, показанной на экскурсии. Все легко и понятно. Спасибо гиду! Однозначно рекомендую!

М Маргарита Обзорная экскурсия по Уфе: север, юг или все сразу Добрый день! Заказывала экскурсию для своих коллег, все остались в полном восторге от экскурсии! Встретили вовремя, Римма - прекраснейший гид, всем очень понравилась:) очень впечатлил маршрут и знания гида! Спасибо огромное!

О Ольга Уфа - первая встреча читать дальше приятный собеседник. Знакомство со всеми основными достопримечательностями города - часть пешком, часть на машине в спокойном темпе, есть время и для фотографий и для мороженого. Большое спасибо Марии за прекрасный день в Уфе! Очень интересная и комфортная экскурсия для тех кто в первый раз в городе. Мария прекрасный рассказчик, внимательный гид и просто

Т Тарусина Уфа - первая встреча Огромное спасибо Марии за интересный и содержательный рассказ о городе Уфа

С Светлана Уфа - первая встреча Отличная, размеренная, грамотно выстроенная экскурсия. Позволяет заглянуть во все мало мальски достойные внимания уголки города под замечательный рассказ, в комфортном автомобиле. Спасибо огромное!

Л Лариса Обзорная экскурсия по Уфе: север, юг или все сразу Экскурсия по Уфе очень понравилась. Содержательно, интересно, доступно. Вера- отличный рассказчик, однозначно всем рекомендуем.