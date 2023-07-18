Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная экскурсия по северной части Уфы на транспорте туриста
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
26 апр в 09:00
6000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная экскурсия по Уфе
Погрузитесь в атмосферу Уфы, исследуя её южные и северные районы. Оцените архитектуру, посетите мечети и насладитесь природой города
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
26 апр в 09:00
7500 ₽ за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Перед памятью время бессильно…
Начало: Первомайская площадь
Расписание: По вторникам и четвергам в 16:00.
29 апр в 16:00
1 мая в 16:00
1800 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир18 июля 2023Экскурсия 16.07.2023 по городу Уфа, на автомобиле, с гидом Верой. Оптимальное сочетание цена-качество. Прекрасный маршрут-подходит для всех категорий туристов. Экскурсией остались очень довольны, много впечатлений, гид Вера - профессионал. Спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Мечеть «Ляля-Тюльпан»»
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