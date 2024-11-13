Если Вы устали от традиционных экскурсий с историческими сводками и сухими цифрами, а хотите увидеть настоящую красоту Уфы, полюбоваться самыми завораживающими смотровыми площадками, заглянуть в уфимский дворики в стиле Арт, пройтись по лесным тропинкам Уфимского ожерелья, — то эта экскурсия придется Вам по душе! Экскурсия будет интересна даже местным жителям!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 18:30
Описание экскурсии
Нетрадиционный маршрут по УфеПрисоединяйтесь к нашей уникальной экскурсии, которая перевернет ваше представление о традиционных турпрограммах! Мы предлагаем окунуться в настоящую красоту Уфы, насладиться завораживающими смотровыми площадками и погрузиться в атмосферу уфимских двориков в стиле Art. Забудьте о сухих цифрах и исторических сводках — наша экскурсия наполнена живыми эмоциями и впечатлениями. Даже для местных жителей мы готовы открыть новые грани истории и красоты Уфы. Прогулка по лесным тропинкам Уфимского ожерелья станет неповторимым приключением для всех участников. Приходите и откройте для себя новые грани любимого города!
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Группа до 2-х человек
|5 400 ₽
|Группа до 4-х человек
|6 400 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Три самые красивые панорамные площадки Уфы
- Историческая часть города
- Двор Довлатова
- Арка Шевчука
- Советская площадь
- Софьюшкина аллея
- Уфимское ожерелье
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Верхнеторговая площадь, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
13 ноя 2024
Очень понравилась экскурсия с Ильясом! Ильяс увлекательно рассказывает о своём городе, с любовью. Рассказал много исторических фактов об Уфе, мы были и в общепринятых туристических местах, в которые обычно возят
О
Оксана
19 сен 2024
Отличная комфортная экскурсия. Ильяс очень приятный и грамотный гид. Все наши пожелания были учтены и даже расширена программа. Будете в Уфе - рекомендую обязательно сходить на прогулку с Ильясом!
Ю
Юрий
17 сен 2024
Благодарю за прекрасную, интересную, познавательную экскурсию!
Т
Татьяна
30 авг 2024
Отличная эксурсия. Увидели Уфу с разных сорон, не только стандартные туристические объекты.
Очень красиво и хочется вернуттся еще раз.
Экскурсовод Ильяс молодец, отличное знание города и его истории. Интересный рассказ без лишних и сложных для запоминания деталей.
Приходите, вам понравится.
Очень красиво и хочется вернуттся еще раз.
Экскурсовод Ильяс молодец, отличное знание города и его истории. Интересный рассказ без лишних и сложных для запоминания деталей.
Приходите, вам понравится.
Ю
Юлия
29 июл 2024
Нам очень понравилось! Ильяс-замечательный экскурсовод, располагает к себе, интересно рассказывает, основные факты. Показал нам смотровые площадки,с которых открывается прекрасные виды на реку. уфимское ожерелье,где можно соприкоснуться с природой,послушать пение птиц,мечеть. В конце сделал приятный подарок,который нам тоже запомниться! Рекомендуем экскурсии с Ильясом!
Р
Русина
4 июн 2024
Понравилась экскурсия, посмотрели Уфу с другой стороны, убедились, что она очень зелёная! Виды смотровых площадок прекрасны!
А
Алёна
1 мая 2024
Очень понравилась экскурсия, просмотрели смотровые площадки, площадь, почти успели на закат. Ильяс был вежливыми и заехал за нами. Показал нам те места, где не ходят обычные гиды. Спасибо большое Ильяс за экскурсию 🤗
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