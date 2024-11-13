Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Если Вы устали от традиционных экскурсий с историческими сводками и сухими цифрами, а хотите увидеть настоящую красоту Уфы, полюбоваться самыми завораживающими смотровыми площадками, заглянуть в уфимский дворики в стиле Арт, пройтись по лесным тропинкам Уфимского ожерелья, — то эта экскурсия придется Вам по душе! Экскурсия будет интересна даже местным жителям! 5 7 отзывов

Ильяс Ваш гид в Уфе Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 7 отзывов Длитель­ность 3 часа Размер группы 1-4 человека от 5 400 ₽ за экскурсию Цена если вас не более 2 человек, но есть вариант до 4 чел.) Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата На сайте нашего официального партнёра Sputnik8

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даты Время начала: 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 18:30

Описание экскурсии Нетрадиционный маршрут по Уфе Присоединяйтесь к нашей уникальной экскурсии, которая перевернет ваше представление о традиционных турпрограммах! Мы предлагаем окунуться в настоящую красоту Уфы, насладиться завораживающими смотровыми площадками и погрузиться в атмосферу уфимских двориков в стиле Art. Забудьте о сухих цифрах и исторических сводках — наша экскурсия наполнена живыми эмоциями и впечатлениями. Даже для местных жителей мы готовы открыть новые грани истории и красоты Уфы. Прогулка по лесным тропинкам Уфимского ожерелья станет неповторимым приключением для всех участников. Приходите и откройте для себя новые грани любимого города!

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Стоимость экскурсии Тип билета Стоимость Группа до 2-х человек 5 400 ₽ Группа до 4-х человек 6 400 ₽ Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Три самые красивые панорамные площадки Уфы

Историческая часть города

Двор Довлатова

Арка Шевчука

Советская площадь

Софьюшкина аллея

Уфимское ожерелье Что включено Услуги гида

Транспорт Что не входит в цену Личные расходы Место начала и завершения? Верхнеторговая площадь, 1 Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг 5 Основано на 7 отзывах Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие 5 7 4 – 3 – 2 – 1 – А Анна читать дальше туристов, и там, куда сами никогда бы не заглянули. Например, двор Довлатова. Всегда интересно посмотреть город глазами его жителей. Это Ильяс тоже смог нам показать. Также Ильяс -прекрасный водитель, мы выбирали экскурсию на автомобиле, Ильяс за нами заехал к дому, где мы жили, и привез нас сюда же в конце экскурсии. Грамотно составленный маршрут, плавное вождение (для меня это очень важно). Благодарю за отличные впечатления!! Очень понравилась экскурсия с Ильясом! Ильяс увлекательно рассказывает о своём городе, с любовью. Рассказал много исторических фактов об Уфе, мы были и в общепринятых туристических местах, в которые обычно возят О Оксана Отличная комфортная экскурсия. Ильяс очень приятный и грамотный гид. Все наши пожелания были учтены и даже расширена программа. Будете в Уфе - рекомендую обязательно сходить на прогулку с Ильясом! Ю Юрий Благодарю за прекрасную, интересную, познавательную экскурсию! Т Татьяна Отличная эксурсия. Увидели Уфу с разных сорон, не только стандартные туристические объекты.

Очень красиво и хочется вернуттся еще раз.

Экскурсовод Ильяс молодец, отличное знание города и его истории. Интересный рассказ без лишних и сложных для запоминания деталей.

Приходите, вам понравится. Ю Юлия Нам очень понравилось! Ильяс-замечательный экскурсовод, располагает к себе, интересно рассказывает, основные факты. Показал нам смотровые площадки,с которых открывается прекрасные виды на реку. уфимское ожерелье,где можно соприкоснуться с природой,послушать пение птиц,мечеть. В конце сделал приятный подарок,который нам тоже запомниться! Рекомендуем экскурсии с Ильясом! Р Русина Понравилась экскурсия, посмотрели Уфу с другой стороны, убедились, что она очень зелёная! Виды смотровых площадок прекрасны! А Алёна Очень понравилась экскурсия, просмотрели смотровые площадки, площадь, почти успели на закат. Ильяс был вежливыми и заехал за нами. Показал нам те места, где не ходят обычные гиды. Спасибо большое Ильяс за экскурсию 🤗