От Южно-Уральского сада до лимонария

Что может быть лучше прогулки по самой зелёной и ботанически ценной части нашего города? Только посещение знаковых мест, связанных с изучением и культивированием разнообразных растений. В Уфе — это Южно-Уральский ботанический сад, который недавно отметил 90-летие. Он является одним из ведущих научных учреждений республики и входит в число ботанических садов России, имеющих наиболее крупные научные коллекции живых растений.

Лесопарк и лимонарий

Далее наш маршрут захватит лесопарк имени Лесоводов, который в последние годы заметно преобразился, приобретя черты столичного парка, с местами для отдыха, вольерным хозяйством и замечательным Музеем леса. Продолжение экскурсии — в небольшом, но очень уютном парке, носящем имя Георгия Рутто, а затем мы посетим лимонарий, в котором находится самая крупная в России коллекция цитрусовых, а также сорта лимонов и цитронов, выведенные в самом лимонарии и давно уже ставшие полноправным башкирским брендом.