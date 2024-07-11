Присоединяйтесь к захватывающей экскурсии по зеленым уголкам города! От Южно-Уральского ботанического сада до лимонария, наш маршрут предлагает уникальное погружение в природу и культуру. Не упустите шанс исследовать разнообразие растительного мира вместе с нами!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
От Южно-Уральского сада до лимонария
Что может быть лучше прогулки по самой зелёной и ботанически ценной части нашего города? Только посещение знаковых мест, связанных с изучением и культивированием разнообразных растений. В Уфе — это Южно-Уральский ботанический сад, который недавно отметил 90-летие. Он является одним из ведущих научных учреждений республики и входит в число ботанических садов России, имеющих наиболее крупные научные коллекции живых растений.
Лесопарк и лимонарий
Далее наш маршрут захватит лесопарк имени Лесоводов, который в последние годы заметно преобразился, приобретя черты столичного парка, с местами для отдыха, вольерным хозяйством и замечательным Музеем леса. Продолжение экскурсии — в небольшом, но очень уютном парке, носящем имя Георгия Рутто, а затем мы посетим лимонарий, в котором находится самая крупная в России коллекция цитрусовых, а также сорта лимонов и цитронов, выведенные в самом лимонарии и давно уже ставшие полноправным башкирским брендом.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Южно-Уральский ботанический сад
- Лесопарк имени Лесоводов
- Парк Георгия Рутто
Что включено
- Русскоговорящий гид
Что не входит в цену
- Вход в Ботанический сад: взрослые - 250 рублей, дети и пенсионеры - 100 рублей
- Вход в Музей леса: взрослые - 200 рублей, дети и пенсионеры - 100 рублей
- Вход в лимонарий: взрослые - 250 рублей, дети и пенсионеры - 100 рублей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Уфа, ул. Менделеева, дом 195, корпус 3
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.