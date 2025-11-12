Эта групповая экскурсия по Уфе проведёт вас через ключевые места города. Начав с монумента Дружбы, маршрут продолжится вдоль набережной с её живописными видами. В саду Салавата Юлаева вы сможете насладиться
Что можно увидеть
- Монумент Дружбы
- Набережная
- Сад Салавата Юлаева
- Софьюшкина аллея
- Первая соборная мечеть
- Парк Матросова
- Аллея Art
- Советская площадь
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Начнём с монумента Дружбы — знакового памятника советской эпохи.
Прогуляемся вдоль набережной, откуда открываются приятные виды на воду и город.
Свернём в сад Салавата Юлаева — зелёное и тихое место, названное в честь национального героя.
Прямо по курсу — Софьюшкина аллея, одна из самых живописных прогулочных зон с клумбами, фонарями и лавочками.
Дальше — Первая соборная мечеть, архитектурная доминанта с минаретом, напоминающая о культурном многообразии Уфы.
Потом — парк Матросова, просторный и спокойный, идеален для передышки.
Не забудем заглянуть на аллею Art.
Terria — современное арт-пространство с уличными инсталляциями и граффити
Выйдем на Советскую площадь — центр городской жизни, откуда начинается улица Ленина с её историческими фасадами и атмосферными кафе.
Организационные детали
- Экскурсия проходит по одному маршруту. Карту маршрута вы можете увидеть в галерее.
- На маршруте предусмотрены фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей (осмотр только снаружи).
- Экскурсия проводится без наушников.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
ежедневно в 15:15
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1500 ₽
|Дети до 8 лет включительно
|Бесплатно
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Монумента Дружбы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Российская команда гидов — ваша команда гидов в Уфе
Провели экскурсии для 2132 туристов
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 42 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Юлия
12 ноя 2025
С гидом Юлией прошли по большой части достопримечательностей Уфы, информации много, но подача интересная, увлекательная. Порекомендовала где попробовать местный специалитет уфачино, интересно.
Э
Эльмира
11 ноя 2025
Экскурсовод Айгуль, были на мероприятии 19 октября. Специалист своего дела. Очень понравилось, много интересного узнали впервые, познавательно. Однозначно рекомендуем.
Н
Нина
9 ноя 2025
нашим экскурсоводом была Юлия. Она прекрасно владеет материалом, увлекательно рассказывает. Мы узнали много нового и интересного об Уфе. Экскурсия длилась даже больше запланированного времени, но мы это не заметили, тк все проходило на одном дыхании
Елена
25 окт 2025
Это было моё первое свидание с Уфой. Экскурсию проводила Айгуль. Ну Во-первых, она ещё до моего приезда была со мной на связи. Зная, что я приеду за 3часа она порекомендовала
Арина
24 окт 2025
Очень понравилась экскурсия. Отдельное спасибо экскурсоводу Айгуль, которая влюбила в город Уфа. Материал экскурсии интересный, а 2 часа пролетели очень быстро. На маршруте запланированы остановки для фото в самых живописных местах, а также кофе брейк.
Алексей
21 окт 2025
Спасибо большое Айгуль за интересную экскурсию😌
Я узнал очень много интересного
Игорь
20 окт 2025
Был интересный маршрут. За короткое время удалось рассказать многое об Уфе. Айгуль - отличный рассказчик, было много любопытных деталей. Доволен экскурсией. Советую воспользоваться другим туристам. Сам из Нижнего Новгорода. Под впечатлением
С
Стелла
20 окт 2025
Спасибо большое, очень понравилось, полностью оправдали ожидания! Удачи Вам и благодарных гостей!
Изида
19 окт 2025
Тур очень понравился, экскурсовод Айгуль просто молодец. Мы восхищены её знаниями и любовью к своему родному городу Уфа. Очень грамотно и доходчиво рассказала нам историю образования города Уфы, обязательно всем будем рекомендовать её Экскурсии. Мы благодаря её экскурсии полюбили вашу столицу и хотим ещё много раз посетить ваш город и побывать на её других экскурсия.
О
Ольга
13 окт 2025
Все отлично! Экскурсия вместо запланированных двух часов продлилась четыре. В неспешном режиме, никто не устал. Экскурсовод предупредила о длительности экскурсии, все согласились. Узнали много интересного, погода была отличная. Рекомендую.
А
Анна
8 окт 2025
Сегодняшний день подарил незабываемую прогулку по столице Башкортостана в компании очаровательной Юлии. Маршрут экскурсии охватил самые знаковые места города, каждый из которых оставил свой неповторимый след в памяти.
В
Валерия
7 окт 2025
Спасибо большое Юлии за прекрасную экскурсию! Очень интересно, познавательно, увлекательно и динамично! Красивые виды, грамотно построенный маршрут (особенно учитывая проведение ремонтных работ в городе!), грамотное и нетривиальное изложение информации! Очень понравилось! Рекомендую!
Е
Елена
5 окт 2025
Очень понравилась экскурсия. Айгуль - прекрасный гид, очень интересно, живо, вовлечено рассказывает, показывает фотографии, погружает в атмосферу, задает настроение. Ещё и подарочки каждому. 🤗 Спасибо за этот незабываемый, наполненный день 🌸🌸🌸
Светлана
28 сен 2025
Наше первое знакомство с городом Уфа произошло при помощи экскурсовода Айгюль. Наша семья осталось под очень приятным впечатлением от общения с Айгюль, всё понятно, доходчиво, на все наши вопросы мы получали развёрнутые ответы. А в конце экскурсии ещё получили милые подарки от Айгюль! Советуем, рекомендуем приехать в Уфу и погулять по городу с Айгюль.
K
Katerina
26 сен 2025
Очень приятная экскурсия. Информативная и интересная. Экскурсовод Айгуль – просто огонь! Она безумно любит свой город и стремиться поделиться своими знаниями нем с гостями.
