Юлия С гидом Юлией прошли по большой части достопримечательностей Уфы, информации много, но подача интересная, увлекательная. Порекомендовала где попробовать местный специалитет уфачино, интересно.

Э Эльмира Экскурсовод Айгуль, были на мероприятии 19 октября. Специалист своего дела. Очень понравилось, много интересного узнали впервые, познавательно. Однозначно рекомендуем.

Н Нина нашим экскурсоводом была Юлия. Она прекрасно владеет материалом, увлекательно рассказывает. Мы узнали много нового и интересного об Уфе. Экскурсия длилась даже больше запланированного времени, но мы это не заметили, тк все проходило на одном дыхании

Елена читать дальше места для отдыха и перекуса, и места для самостоятельного посещения,чтобы моё время до нашей встречи я провела с пользой. Вся экскурсия проходила в дружеской атмосфере, что я очень ценю. Вся информация очень полная и интересная. Наши почти 3часа прошли на одном дыхании. В конце она рассказала маршрут и магазин с сувенирами. Очень рекомендую. Обязательно приеду ещё!!! Это было моё первое свидание с Уфой. Экскурсию проводила Айгуль. Ну Во-первых, она ещё до моего приезда была со мной на связи. Зная, что я приеду за 3часа она порекомендовала

Арина Очень понравилась экскурсия. Отдельное спасибо экскурсоводу Айгуль, которая влюбила в город Уфа. Материал экскурсии интересный, а 2 часа пролетели очень быстро. На маршруте запланированы остановки для фото в самых живописных местах, а также кофе брейк.

Алексей

Я узнал очень много интересного

И что ещё хочу скащать экскурсия прошла на одном дыхании, никто не устал

Двух часов не достаточно для такого маршрута(только если бежать читать дальше галопом по Европам и не заходить в мечеть)

Всем рекомендую и советую такую экскурсию

Вы непременно узнаете новую информацию даже если вы живёте в Уфе

И даже если пойти несколько раз, вы не пожалеете🙃

Маршрут дополняется, информация обновляется

Оценка 10 из 10:)

Игорь Был интересный маршрут. За короткое время удалось рассказать многое об Уфе. Айгуль - отличный рассказчик, было много любопытных деталей. Доволен экскурсией. Советую воспользоваться другим туристам. Сам из Нижнего Новгорода. Под впечатлением

С Стелла Спасибо большое, очень понравилось, полностью оправдали ожидания! Удачи Вам и благодарных гостей!

Изида Тур очень понравился, экскурсовод Айгуль просто молодец. Мы восхищены её знаниями и любовью к своему родному городу Уфа. Очень грамотно и доходчиво рассказала нам историю образования города Уфы, обязательно всем будем рекомендовать её Экскурсии. Мы благодаря её экскурсии полюбили вашу столицу и хотим ещё много раз посетить ваш город и побывать на её других экскурсия.

Позже опубликуем фотографии.

О Ольга Все отлично! Экскурсия вместо запланированных двух часов продлилась четыре. В неспешном режиме, никто не устал. Экскурсовод предупредила о длительности экскурсии, все согласились. Узнали много интересного, погода была отличная. Рекомендую.

А Анна

Монумент Дружбы стал читать дальше прекрасным началом путешествия, символизируя единство народов и богатое историческое наследие региона. Живописная набережная реки Белой подарила великолепные панорамные виды на городской пейзаж, позволяя в полной мере оценить природную красоту местности.

Впечатлило очень атмосферное место АРТ-КВАДРАТ. Креативное пространство расположилось в историческом центре и объединило на одной территории музеи и выставочные проекты, магазины, творческие мастерские, кафе и рестораны, образовательные площадки.

Запоминающейся точкой маршрута стал недавно открытый памятник Минигали Шаймуратову — монументальный ансамбль на Советской площади. Работа известных мастеров — скульптора Салавата Щербакова и архитектора Константина Донгузова — представляет собой впечатляющий архитектурно-скульптурный комплекс с колоннадой, ставший новым символом героизма и патриотизма.

Эта экскурсия позволила по-новому взглянуть на Уфу, раскрыв её многогранность и богатство культурного наследия.



От всей души благодарим прекрасного гида Юлию за чудесную, душевную экскурсию!

Благодаря её профессионализму, увлечённости и искренней любви к родному городу мы смогли по-настоящему погрузиться в атмосферу Уфы! Сегодняшний день подарил незабываемую прогулку по столице Башкортостана в компании очаровательной Юлии. Маршрут экскурсии охватил самые знаковые места города, каждый из которых оставил свой неповторимый след в памяти.Монумент Дружбы стал

В Валерия Спасибо большое Юлии за прекрасную экскурсию! Очень интересно, познавательно, увлекательно и динамично! Красивые виды, грамотно построенный маршрут (особенно учитывая проведение ремонтных работ в городе!), грамотное и нетривиальное изложение информации! Очень понравилось! Рекомендую!

Е Елена Очень понравилась экскурсия. Айгуль - прекрасный гид, очень интересно, живо, вовлечено рассказывает, показывает фотографии, погружает в атмосферу, задает настроение. Ещё и подарочки каждому. 🤗 Спасибо за этот незабываемый, наполненный день 🌸🌸🌸

Светлана Наше первое знакомство с городом Уфа произошло при помощи экскурсовода Айгюль. Наша семья осталось под очень приятным впечатлением от общения с Айгюль, всё понятно, доходчиво, на все наши вопросы мы получали развёрнутые ответы. А в конце экскурсии ещё получили милые подарки от Айгюль! Советуем, рекомендуем приехать в Уфу и погулять по городу с Айгюль.