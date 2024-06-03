Мотоцикл - это не просто средство передвижения, а способ получить незабываемые впечатления! Прокатитесь по Уфе на туристическом мотоцикле Yamaha FZS6 и откройте для себя самые красивые смотровые площадки, безлюдные дворики
5 причин купить эту экскурсию
- 🏍️ Уникальный маршрут
- 🏙️ Красивые смотровые площадки
- 🏛️ Исторические достопримечательности
- 🎨 Безлюдные дворики в стиле Art
- 📚 Интересные истории и факты
Что можно увидеть
- Архиерейка
- Водонапорная башня
- Двор Довлатова
- Советская площадь
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Наш экскурсия не включает самые «проходные» достопримечательности — с ними вы можете познакомиться самостоятельно. Мы прокатимся по маршруту, который перевернёт ваше представление о традиционных экскурсионных программах. Вы познакомитесь с Уфой через самые красивые смотровые площадки, безлюдные дворики в стиле Art, старинные улицы и аллеи. В то же время наше путешествие будет обязательно переплетено с историей города и его культурой. Итак, в программе:
- Архиерейка. Это самый спокойный район Старого города, где все дома пропитаны историей. Гуляя по улочкам, мы перенесёмся сквозь века.
- Водонапорная башня. Насладимся видом со смотровой площадки на южную часть Уфы и обсудим, как связаны старинный железнодорожный мост с сооружением первой уфимской водонапорной башни.
- Двор Довлатова. Расскажу, как судьба популярного советского журналиста и писателя переплетена с нашим городом.
- Советская площадь. Бесспорно самая красивая площадь города, вокруг которой можно нарезать очень много кругов!
Организационные детали
- Передвигаться будем на туристическом мотоцикле Yamaha FZS6. С собой можете взять рюкзак или сумочку. Перед стартом я выдам вам всю необходимую экипировку и расскажу о правилах безопасности.
- При проведении экскурсии для двух человек стоимость составит 8 900 руб., трёх — 12 900 руб. Мы предоставим каждому путешественнику отдельный мотоцикл с водителем
- Минимальный возраст участников — 12 лет. Вес — не более 100 кг.
- Экскурсия проводится только в хорошую погоду. К поездке не допускаются участники с признаками алкогольного опьянения.
- Возможна групповая экскурсия до трёх человек с привлечением дополнительных мотоциклов. На каждого участника будет отдельный мотоцикл с опытным водителем. Стоимость уточняйте в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у Гостиного двора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильяс — ваш гид в Уфе
Живу в Уфе с самого рождения и очень люблю свой город! Интересуюсь его историей, в то же время могу поведать многое о современной жизни, о градообразующих предприятиях, о плюсах иЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Эдуард
3 июня 2024
Илья молодец. Экскурсия для двух поколений прошла на ура. Можно было и послушать об Уфе и прокатиться с ветерком. Спасибо
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Уфы
Похожие экскурсии из Уфы
Индивидуальная
2.5 часа
Уфа: первые впечатления - познавательная пешеходная экскурсия
Уфа: первые впечатления - путешествие по историческим местам, культуре и архитектуре башкирской столицы
Начало: У Фонтана «7 Девушек»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
4 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечерняя Уфа на автомобиле
Проехать по самым интересным местам города и ощутить его атмосферу
Сегодня в 10:00
11 июня в 19:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Уникальная экскурсия Знакомство с Уфой: культура и история
Погрузитесь в атмосферу Уфы, где история и современность переплетаются в уникальном культурном пространстве
Начало: в центре города
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 2 чел.