Мотоцикл - это не просто средство передвижения, а способ получить незабываемые впечатления! Прокатитесь по Уфе на туристическом мотоцикле Yamaha FZS6 и откройте для себя самые красивые смотровые площадки, безлюдные дворики

в стиле Art, старинные улицы и аллеи. Вас ждут Архиерейка, Водонапорная башня, Двор Довлатова и Советская площадь. Перед стартом вы получите всю необходимую экипировку и инструктаж по безопасности. Минимальный возраст участников - 12 лет, вес - не более 100 кг. Экскурсия проводится только в хорошую погоду

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Наш экскурсия не включает самые «проходные» достопримечательности — с ними вы можете познакомиться самостоятельно. Мы прокатимся по маршруту, который перевернёт ваше представление о традиционных экскурсионных программах. Вы познакомитесь с Уфой через самые красивые смотровые площадки, безлюдные дворики в стиле Art, старинные улицы и аллеи. В то же время наше путешествие будет обязательно переплетено с историей города и его культурой. Итак, в программе:

Архиерейка . Это самый спокойный район Старого города, где все дома пропитаны историей. Гуляя по улочкам, мы перенесёмся сквозь века.

. Это самый спокойный район Старого города, где все дома пропитаны историей. Гуляя по улочкам, мы перенесёмся сквозь века. Водонапорная башня . Насладимся видом со смотровой площадки на южную часть Уфы и обсудим, как связаны старинный железнодорожный мост с сооружением первой уфимской водонапорной башни.

. Насладимся видом со смотровой площадки на южную часть Уфы и обсудим, как связаны старинный железнодорожный мост с сооружением первой уфимской водонапорной башни. Двор Довлатова . Расскажу, как судьба популярного советского журналиста и писателя переплетена с нашим городом.

. Расскажу, как судьба популярного советского журналиста и писателя переплетена с нашим городом. Советская площадь. Бесспорно самая красивая площадь города, вокруг которой можно нарезать очень много кругов!

Организационные детали