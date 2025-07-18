Для иностранцев – экскурсии в Уфе

Найдено 3 экскурсии в категории «Для иностранцев» в Уфе, цены от 6900 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Уфа - первая встреча
На машине
2.5 часа
78 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Погрузитесь в атмосферу Уфы, исследуя её исторические и современные достопримечательности. Путешествие обещает быть познавательным и комфортным
Сегодня в 09:00
Завтра в 13:00
10 600 ₽ за всё до 4 чел.
Знакомство с Уфой
На машине
3 часа
121 отзыв
Индивидуальная
до 2 чел.
От уфимского кремля XVI века до современных кварталов XXI века на обзорной авто-экскурсии
Начало: в центре города
3 апр в 10:00
4 апр в 10:00
9000 ₽ за всё до 2 чел.
По Уфе - на мотоцикле
На мотоцикле
3 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Погрузитесь в атмосферу романтики и адреналина на индивидуальной экскурсии по Уфе на мотоцикле. Уникальный маршрут для ценителей приключений и истории
Начало: У Гостиного двора
17 апр в 18:00
18 апр в 10:00
6900 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

    Виталий
    18 июля 2025
    Уфа - первая встреча
    Дата посещения: 18 июля 2025
    Очень все понравилось. Рассказ о городе и сам город очень впечатляющий. Спасибо организаторам и нашему гиду Марии!!!!
    Антон
    25 марта 2026
    Знакомство с Уфой
    первый раз были в Уфе. интересный обзор по городу от человека блестяще знающего историю города и края.
    Жанна
    8 октября 2025
    Уфа - первая встреча
    Мария прекрасна!) во-первых она пунктуальна. Во-Вторых она любит свой город и понимает о чем рассказывает! В третьих- было ощущение, что
    мы уже дружим) так все душевно и спокойно! Показала все локации, ответила на все вопросы. Научила новым словам и дала новые знания! Ну и конечно же, мой отдельный респект за то что она делает и фото. И берет для фото что-то «на башкирском») например, фото в хакале и тюбетейке - очень зашло!

    Ирина
    3 октября 2025
    Уфа - первая встреча
    Спасибо большое Марии за интересную экскурсию. Было очень познавательно!! Всем Рекомендую!!!
    Анисимова
    22 сентября 2025
    Знакомство с Уфой
    Экскурсовод была великолепна. Рассказывала очень интересно и с большим чувством юмора. Я получила истинное удовольствие от экскурсии. Я инвалид - колясочник, поэтому Вера выбирала маршрут максимально удобный для меня. Огромное спасибо. Всем рекомендую.
    Екатерина
    17 сентября 2025
    Знакомство с Уфой
    Большое спасибо экскурсоводу Римме! Она провела нам такую интересную и познавательную программу, что мы остались в восторге.
    Богачевская
    15 сентября 2025
    Уфа - первая встреча
    Отличная экскурсия, спасибо Марии за прекрасный рассказ о городе!
    Сергей
    1 сентября 2025
    Уфа - первая встреча
    Однозначно ставлю Марии самый высший бал 👍 А вот как оценить Уфу? … Да кто такой, чтобы оценивать жемчужину Башкирии!?
    Этот город трёх винтиков заслуживает того, чтобы каждый открыл его для себя сам. Уфа - по-настоящему дружелюбный город, готовый принять любого даже самого взыскательного путешественника в свои ласковые объятия 🥰

    Евгений
    28 июля 2025
    Уфа - первая встреча
    спасибо большое дружелюбной Марии за классную экскурсию. Нам в последний момент было удобно поменять время - она пошла на встречу. Нам надо было заехать в магазин (уж слишком было холодно) - завезла купить свитшот. Короче, идеально все прошло
    Татьяна
    27 июля 2025
    Уфа - первая встреча
    Экскурсия с Марией- это самый лучший выбор из всех возможных видов экскурсий. Приехали 10 июля в Уфу, имелся один день
    для изучения города. Заказали здесь её экскурсию и не прогадали:1. Отвечали и подтвердили наше время быстро 2. Мария очень пунктуальный человек приехала в назначенное время и нас без нервозности дождалась 3. Круто, что она подъезжает к экскурсантам (к нашей точке, никуда в жару с детьми не пришлось пешком идти) 4. Комфортный транспорт 5. Мария - прекрасный экскурсовод на все 100 %, содержание, маршрут, темп и тембр подачи супер 👌🏻6. Энергетика Марии волшебная: дети их было двое мальчиков 9 и 6 лет слушали Марию не отвлекаясь, так что мы ещё дополнительно к основной экскурсии взяли сразу следующую у неё же 7. Мария красивая, стильная, опрятная, интеллигентная, стрессоустойчивая, добрая, начитанная и компетентная девушка к которой я всем рекомендую пойти на экскурсию. После приезда с экскурсии домой, муж поблагодарил и сказал, что я сделала гениально правильный выбор с экскурсией Марии на машине (а он ещё тот привиреда и очень разборчив и взыскателен в таких вопросах). Сейчас перед тем как написать свой отзыв, уточнила у детей как им экскурсия: оба хором ответила абсолютно все понравилось. И просят Марию теперь к нам в гости позвать, на столько она им понравилась 🥰 P.s. Думаете какую брать экскурсию… Выбирайте Марию без раздумий, это лучшее предложение и вложение в свое развитие 👌🏻👍🏻

Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Для иностранцев»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Уфе
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Уфа - первая встреча;
  2. Знакомство с Уфой;
  3. По Уфе - на мотоцикле.
Какие места ещё посмотреть в Уфе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Монумент Дружбы;
  2. Арт-КВАДРАТ;
  3. Фонтан «Семь девушек»;
  4. Самое главное;
  5. Памятник Салавату Юлаеву;
  6. Гостиный Двор;
  7. Собор Рождества Пресвятой Богородицы;
  8. Мечеть-медресе «Ляля-Тюльпан»;
  9. Голубое озеро;
  10. Шиханы.
Сколько стоит экскурсия по Уфе в марте 2026
Сейчас в Уфе в категории "Для иностранцев" можно забронировать 3 экскурсии от 6900 до 10 600. Туристы уже оставили гидам 208 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
