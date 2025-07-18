Индивидуальная
до 4 чел.
Уфа - первая встреча
Погрузитесь в атмосферу Уфы, исследуя её исторические и современные достопримечательности. Путешествие обещает быть познавательным и комфортным
Сегодня в 09:00
Завтра в 13:00
10 600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Знакомство с Уфой
От уфимского кремля XVI века до современных кварталов XXI века на обзорной авто-экскурсии
Начало: в центре города
3 апр в 10:00
4 апр в 10:00
9000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
По Уфе - на мотоцикле
Погрузитесь в атмосферу романтики и адреналина на индивидуальной экскурсии по Уфе на мотоцикле. Уникальный маршрут для ценителей приключений и истории
Начало: У Гостиного двора
17 апр в 18:00
18 апр в 10:00
6900 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиталий18 июля 2025Уфа - первая встречаДата посещения: 18 июля 2025Очень все понравилось. Рассказ о городе и сам город очень впечатляющий. Спасибо организаторам и нашему гиду Марии!!!!
- ААнтон25 марта 2026первый раз были в Уфе. интересный обзор по городу от человека блестяще знающего историю города и края.
- ЖЖанна8 октября 2025Мария прекрасна!) во-первых она пунктуальна. Во-Вторых она любит свой город и понимает о чем рассказывает! В третьих- было ощущение, что
- ИИрина3 октября 2025Спасибо большое Марии за интересную экскурсию. Было очень познавательно!! Всем Рекомендую!!!
- ААнисимова22 сентября 2025Экскурсовод была великолепна. Рассказывала очень интересно и с большим чувством юмора. Я получила истинное удовольствие от экскурсии. Я инвалид - колясочник, поэтому Вера выбирала маршрут максимально удобный для меня. Огромное спасибо. Всем рекомендую.
- ЕЕкатерина17 сентября 2025Большое спасибо экскурсоводу Римме! Она провела нам такую интересную и познавательную программу, что мы остались в восторге.
- ББогачевская15 сентября 2025Отличная экскурсия, спасибо Марии за прекрасный рассказ о городе!
- ССергей1 сентября 2025Однозначно ставлю Марии самый высший бал 👍 А вот как оценить Уфу? … Да кто такой, чтобы оценивать жемчужину Башкирии!?
- ЕЕвгений28 июля 2025спасибо большое дружелюбной Марии за классную экскурсию. Нам в последний момент было удобно поменять время - она пошла на встречу. Нам надо было заехать в магазин (уж слишком было холодно) - завезла купить свитшот. Короче, идеально все прошло
- ТТатьяна27 июля 2025Экскурсия с Марией- это самый лучший выбор из всех возможных видов экскурсий. Приехали 10 июля в Уфу, имелся один день
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Для иностранцев»
Сколько стоит экскурсия по Уфе в марте 2026
Сейчас в Уфе в категории "Для иностранцев" можно забронировать 3 экскурсии от 6900 до 10 600. Туристы уже оставили гидам 208 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
