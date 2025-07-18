для изучения города. Заказали здесь её экскурсию и не прогадали:1. Отвечали и подтвердили наше время быстро 2. Мария очень пунктуальный человек приехала в назначенное время и нас без нервозности дождалась 3. Круто, что она подъезжает к экскурсантам (к нашей точке, никуда в жару с детьми не пришлось пешком идти) 4. Комфортный транспорт 5. Мария - прекрасный экскурсовод на все 100 %, содержание, маршрут, темп и тембр подачи супер 👌🏻6. Энергетика Марии волшебная: дети их было двое мальчиков 9 и 6 лет слушали Марию не отвлекаясь, так что мы ещё дополнительно к основной экскурсии взяли сразу следующую у неё же 7. Мария красивая, стильная, опрятная, интеллигентная, стрессоустойчивая, добрая, начитанная и компетентная девушка к которой я всем рекомендую пойти на экскурсию. После приезда с экскурсии домой, муж поблагодарил и сказал, что я сделала гениально правильный выбор с экскурсией Марии на машине (а он ещё тот привиреда и очень разборчив и взыскателен в таких вопросах). Сейчас перед тем как написать свой отзыв, уточнила у детей как им экскурсия: оба хором ответила абсолютно все понравилось. И просят Марию теперь к нам в гости позвать, на столько она им понравилась 🥰 P.s. Думаете какую брать экскурсию… Выбирайте Марию без раздумий, это лучшее предложение и вложение в свое развитие 👌🏻👍🏻