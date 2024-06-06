1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Уфа - первая встреча
Познакомиться с главными достопримечательностями города на обзорной авто-пешеходной экскурсии
«Далее проедете по старинным улицам города, раскроете секреты особняка Демидова и узнаете, каким образом в годы крестьянской войны в нем оказался Суворов»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
11 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечерняя Уфа на автомобиле
Проехать по самым интересным местам города и ощутить его атмосферу
«Вы прокатитесь по улицам исторического центра и набережной реки»
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Об Уфе - с любовью: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Уфой через истории и пейзажи, открывая её культурное и историческое наследие
Начало: По договоренности
«А еще научу вас нескольким фразам на башкирском и поделюсь рекомендациями местного жителя: какие театры и музеи посетить, где вкусно поесть и по каким улицам погулять в свободное время»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
4 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
«Арт-квадрат» в Уфе: уникальное путешествие по историческим местам
Исследуйте культурное наследие Уфы, открывая тайны дореволюционных имений и советской архитектуры
Начало: На Коммунистической, 49
«Я расскажу о больших и малых событиях дореволюционного и советского прошлого, связанных с историей четырех улиц, составляющих территорию квадрата: Коммунистической, Ленина, Чернышевского и Мустая Карима»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
2 498₽ за всё до 30 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия «Многоликая Уфа»: история и культура
Проведите время с пользой, исследуя культурное наследие и красоты Уфы вместе с экскурсией «Многоликая Уфа»
Начало: У памятника С. Юлаеву
«Прогулка начнется на старейшей улице города — Большой Казанской, где сохранился дух купеческой Уфы»
19 июня в 10:00
20 июня в 11:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Уфе: история, архитектура, парки
Знакомство с Уфой: север и юг города раскроют свои тайны. Экскурсия, полная открытий и красоты, ждет вас
«Улицы и постройки северной части Уфы — это иллюстрация к рассказу, как небольшая деревня превратилась в рабочий поселок, а после в современный город»
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
9 300₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
По Уфе - на мотоцикле: индивидуальная экскурсия
Прокатитесь по Уфе на мотоцикле, откройте для себя уникальные места и насладитесь незабываемыми впечатлениями от поездки
Начало: у Гостиного двора
«Вы познакомитесь с Уфой через самые красивые смотровые площадки, безлюдные дворики в стиле Art, старинные улицы и аллеи»
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
5 400₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения6 июня 2024Интересная, позитивная экскурсия, увидели много неформальных достопримечательностей, теперь точно запомним этот город надолго.
- ГГульназ4 июня 2024Наш экскурсовод Елена сразу вовлекла детей в путешествие. Прекрасно владеет материалом, рассказывает с энтузиазмом про Уфу. Выслушала пожелания детей и по ходу вносила коррективы в эксплуатацию. Спасибо большое!
- ЭЭдуард3 июня 2024Илья молодец. Экскурсия для двух поколений прошла на ура. Можно было и послушать об Уфе и прокатиться с ветерком. Спасибо
- ААнна31 мая 2024Шикарная экскурсия!!! За 3 часа узнали очень много об Уфе, Башкирии, их историю, известных и знаменитых жителей. Алексей замечательный рассказчик. Ни минуты с ним было скучно. Очень рекомендую!!!
- ООльга30 мая 2024Экскурсия была чудесной! Наша благодарность Елене за прогулку по историческому центру с подробным рассказом о людях, зданиях, событиях. Кроме того, мне пошли навстречу и скорректировали маршрут в соответствии с моими пожеланиями! Спасибо!
- ММарина26 мая 2024Благодарю за экскурсию организаторов и экскурсовода Галину, было интересно, познавательно, не скучно. Когда экскурсии предлагает команда, всегда лотерея - что за гид вам достанется, нашей компашке повезло! Спасибо! Тур выходного дня удался!
- ССергей26 мая 2024Прекрасная и удобная экскурсия. Много раз бывал в Уфе по работе, но не видел и десятой доли красоты, показанной на экскурсии. Все легко и понятно. Спасибо гиду! Однозначно рекомендую!
- ППавел10 мая 2024Экскурсия прошла замечательно. Всем Очень понравилось!!! 🙂
- ММаргарита26 апреля 2024Добрый день! Заказывала экскурсию для своих коллег, все остались в полном восторге от экскурсии! Встретили вовремя, Римма - прекраснейший гид, всем очень понравилась:) очень впечатлил маршрут и знания гида! Спасибо огромное!
- ООльга25 апреля 2024Очень интересная и комфортная экскурсия для тех кто в первый раз в городе. Мария прекрасный рассказчик, внимательный гид и просто
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Улицы и переулки»
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Сейчас в Уфе в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 2 498 до 11 800. Туристы уже оставили гидам 284 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Уфы. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод