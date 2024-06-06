Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Уфы

Найдено 7 экскурсий в категории «Улицы и переулки» в Уфе, цены от 2 498 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Уфа - первая встреча
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
60 отзывов
Уфа - первая встреча
Познакомиться с главными достопримечательностями города на обзорной авто-пешеходной экскурсии
«Далее проедете по старинным улицам города, раскроете секреты особняка Демидова и узнаете, каким образом в годы крестьянской войны в нем оказался Суворов»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
11 800 за всё до 3 чел.
Вечерняя Уфа на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
69 отзывов
Вечерняя Уфа на автомобиле
Проехать по самым интересным местам города и ощутить его атмосферу
«Вы прокатитесь по улицам исторического центра и набережной реки»
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
6 500 за всё до 4 чел.
Об Уфе - с любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
83 отзыва
Об Уфе - с любовью: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Уфой через истории и пейзажи, открывая её культурное и историческое наследие
Начало: По договоренности
«А еще научу вас нескольким фразам на башкирском и поделюсь рекомендациями местного жителя: какие театры и музеи посетить, где вкусно поесть и по каким улицам погулять в свободное время»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
4 900 за всё до 4 чел.
«Арт-квадрат» - путешествие во времени
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
14 отзывов
«Арт-квадрат» в Уфе: уникальное путешествие по историческим местам
Исследуйте культурное наследие Уфы, открывая тайны дореволюционных имений и советской архитектуры
Начало: На Коммунистической, 49
«Я расскажу о больших и малых событиях дореволюционного и советского прошлого, связанных с историей четырех улиц, составляющих территорию квадрата: Коммунистической, Ленина, Чернышевского и Мустая Карима»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
2 498 за всё до 30 чел.
Многоликая Уфа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
46 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Многоликая Уфа»: история и культура
Проведите время с пользой, исследуя культурное наследие и красоты Уфы вместе с экскурсией «Многоликая Уфа»
Начало: У памятника С. Юлаеву
«Прогулка начнется на старейшей улице города — Большой Казанской, где сохранился дух купеческой Уфы»
19 июня в 10:00
20 июня в 11:00
7 500 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Уфе: север, юг или все сразу
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Обзорная экскурсия по Уфе: история, архитектура, парки
Знакомство с Уфой: север и юг города раскроют свои тайны. Экскурсия, полная открытий и красоты, ждет вас
«Улицы и постройки северной части Уфы — это иллюстрация к рассказу, как небольшая деревня превратилась в рабочий поселок, а после в современный город»
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
9 300 за всё до 5 чел.
По Уфе - на мотоцикле
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
По Уфе - на мотоцикле: индивидуальная экскурсия
Прокатитесь по Уфе на мотоцикле, откройте для себя уникальные места и насладитесь незабываемыми впечатлениями от поездки
Начало: у Гостиного двора
«Вы познакомитесь с Уфой через самые красивые смотровые площадки, безлюдные дворики в стиле Art, старинные улицы и аллеи»
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
5 400 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    6 июня 2024
    Вечерняя Уфа на автомобиле
    Интересная, позитивная экскурсия, увидели много неформальных достопримечательностей, теперь точно запомним этот город надолго.
  • Г
    Гульназ
    4 июня 2024
    Об Уфе - с любовью
    Наш экскурсовод Елена сразу вовлекла детей в путешествие. Прекрасно владеет материалом, рассказывает с энтузиазмом про Уфу. Выслушала пожелания детей и по ходу вносила коррективы в эксплуатацию. Спасибо большое!
  • Э
    Эдуард
    3 июня 2024
    По Уфе - на мотоцикле
    Илья молодец. Экскурсия для двух поколений прошла на ура. Можно было и послушать об Уфе и прокатиться с ветерком. Спасибо
  • А
    Анна
    31 мая 2024
    Вечерняя Уфа на автомобиле
    Шикарная экскурсия!!! За 3 часа узнали очень много об Уфе, Башкирии, их историю, известных и знаменитых жителей. Алексей замечательный рассказчик. Ни минуты с ним было скучно. Очень рекомендую!!!
  • О
    Ольга
    30 мая 2024
    Об Уфе - с любовью
    Экскурсия была чудесной! Наша благодарность Елене за прогулку по историческому центру с подробным рассказом о людях, зданиях, событиях. Кроме того, мне пошли навстречу и скорректировали маршрут в соответствии с моими пожеланиями! Спасибо!
  • М
    Марина
    26 мая 2024
    Об Уфе - с любовью
    Благодарю за экскурсию организаторов и экскурсовода Галину, было интересно, познавательно, не скучно. Когда экскурсии предлагает команда, всегда лотерея - что за гид вам достанется, нашей компашке повезло! Спасибо! Тур выходного дня удался!
  • С
    Сергей
    26 мая 2024
    Вечерняя Уфа на автомобиле
    Прекрасная и удобная экскурсия. Много раз бывал в Уфе по работе, но не видел и десятой доли красоты, показанной на экскурсии. Все легко и понятно. Спасибо гиду! Однозначно рекомендую!
  • П
    Павел
    10 мая 2024
    «Арт-квадрат» - путешествие во времени
    Экскурсия прошла замечательно. Всем Очень понравилось!!! 🙂
  • М
    Маргарита
    26 апреля 2024
    Обзорная экскурсия по Уфе: север, юг или все сразу
    Добрый день! Заказывала экскурсию для своих коллег, все остались в полном восторге от экскурсии! Встретили вовремя, Римма - прекраснейший гид, всем очень понравилась:) очень впечатлил маршрут и знания гида! Спасибо огромное!
  • О
    Ольга
    25 апреля 2024
    Уфа - первая встреча
    Очень интересная и комфортная экскурсия для тех кто в первый раз в городе. Мария прекрасный рассказчик, внимательный гид и просто
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    приятный собеседник. Знакомство со всеми основными достопримечательностями города - часть пешком, часть на машине в спокойном темпе, есть время и для фотографий и для мороженого. Большое спасибо Марии за прекрасный день в Уфе!

Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Улицы и переулки»

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  1. Уфа - первая встреча
  2. Вечерняя Уфа на автомобиле
  3. Об Уфе - с любовью
  4. «Арт-квадрат» - путешествие во времени
  5. Многоликая Уфа
Какие места ещё посмотреть в Уфе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Памятник Салавату Юлаеву
  2. Фонтан «Семь девушек»
  3. Самое главное
  4. Арт-КВАДРАТ
  5. Гостиный Двор
  6. Монумент Дружбы
  7. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  8. Голубое озеро
  9. Мечеть-медресе «Ляля-Тюльпан»
  10. Кремль
Сколько стоит экскурсия по Уфе в июне 2024
Сейчас в Уфе в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 2 498 до 11 800. Туристы уже оставили гидам 284 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Уфы. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод
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