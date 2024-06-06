К Ксения Вечерняя Уфа на автомобиле Интересная, позитивная экскурсия, увидели много неформальных достопримечательностей, теперь точно запомним этот город надолго.

Г Гульназ Об Уфе - с любовью Наш экскурсовод Елена сразу вовлекла детей в путешествие. Прекрасно владеет материалом, рассказывает с энтузиазмом про Уфу. Выслушала пожелания детей и по ходу вносила коррективы в эксплуатацию. Спасибо большое!

Э Эдуард По Уфе - на мотоцикле Илья молодец. Экскурсия для двух поколений прошла на ура. Можно было и послушать об Уфе и прокатиться с ветерком. Спасибо

А Анна Вечерняя Уфа на автомобиле Шикарная экскурсия!!! За 3 часа узнали очень много об Уфе, Башкирии, их историю, известных и знаменитых жителей. Алексей замечательный рассказчик. Ни минуты с ним было скучно. Очень рекомендую!!!

О Ольга Об Уфе - с любовью Экскурсия была чудесной! Наша благодарность Елене за прогулку по историческому центру с подробным рассказом о людях, зданиях, событиях. Кроме того, мне пошли навстречу и скорректировали маршрут в соответствии с моими пожеланиями! Спасибо!

М Марина Об Уфе - с любовью Благодарю за экскурсию организаторов и экскурсовода Галину, было интересно, познавательно, не скучно. Когда экскурсии предлагает команда, всегда лотерея - что за гид вам достанется, нашей компашке повезло! Спасибо! Тур выходного дня удался!

С Сергей Вечерняя Уфа на автомобиле Прекрасная и удобная экскурсия. Много раз бывал в Уфе по работе, но не видел и десятой доли красоты, показанной на экскурсии. Все легко и понятно. Спасибо гиду! Однозначно рекомендую!

П Павел «Арт-квадрат» - путешествие во времени Экскурсия прошла замечательно. Всем Очень понравилось!!! 🙂

М Маргарита Обзорная экскурсия по Уфе: север, юг или все сразу Добрый день! Заказывала экскурсию для своих коллег, все остались в полном восторге от экскурсии! Встретили вовремя, Римма - прекраснейший гид, всем очень понравилась:) очень впечатлил маршрут и знания гида! Спасибо огромное!