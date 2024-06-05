Посольство Уральских гор в Уфе

Путешествие в Посольство Уральских гор в Уфе. Уникальные экспонаты и захватывающие истории о древних горах России
Уральские горы - самые протяжённые в стране.

Экскурсовод прошёл их в одиночку от южной до северной границы и теперь делится своими знаниями и любовью к невероятному Уралу.

Посетители смогут подержать в руках
читать дальше

челябинский метеорит, увидеть природное золото и горный хрусталь.

Экскурсия включает показ ювелирной коллекции, подборку книг про путешествия и знаменитого клеща Валеру.

Любители горных путешествий и заповедных мест найдут здесь множество интересных экспонатов: памятник клещу Валерию II, уральское золото, древние окаменелости, 3D-очки вековой давности с видами Урала и камни с разных вершин мира, включая Эверест.

Гид расскажет об истории освоения Урала, лучших местах для путешествий и опасностях, с которыми можно столкнуться в горах.

Экскурсия проводится лично гидом, который напоит чаем с необычным медом и угостит морошковой настойкой

5
15 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  1. 🌄 Уникальная возможность узнать о самых протяжённых горах России
  2. 🪨 Возможность подержать в руках челябинский метеорит и увидеть природное золото
  3. 📚 Эксклюзивная подборка книг про путешествия и ювелирная коллекция
  4. 🦟 Знакомство с памятником клещу Валерию II - самым маленьким памятником России
  5. 🌍 Узнаете лучшие места для путешествий по Уралу и как туда попасть
  6. ⚠️ Информация о возможных опасностях в горах и как их избежать
  7. 🍯 Угощение чаем с необычным медом и морошковой настойкой

Что можно увидеть

  • Челябинский метеорит
  • Уральское золото
  • Памятник клещу Валерию II
  • Древние окаменелости
  • 3D-очки вековой давности
Посольство Уральских гор в Уфе
Посольство Уральских гор в Уфе
Посольство Уральских гор в Уфе
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Я очень люблю Урал и всё, что с ним связано. Если вы интересуетесь горными путешествиями и заповедными местами, ищете, куда и как самостоятельно съездить или сходить, — жду вас в гости! Напою чаем с необычным медом, угощу морошковой настойкой и покажу множество интересных экспонатов:

  • памятник клещу Валерию II — самый маленький памятник России и единственный монумент, отлитый из серебра
  • челябинский метеорит
  • уральское золото
  • древние окаменелости
  • 3D-очки вековой давности c видами Урала
  • камни с разных вершин Урала и мира, в том числе с Эвереста

Вы узнаете

  • историю освоения Урала
  • лучшие места для путешествий по Уралу: где находятся, как туда попасть и что посмотреть
  • опасности Урала: с кем лучше не встречаться в горах

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу лично я.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Мустая Карима
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

Посольство Уральских гор в Уфе (Альфия)Посольство Уральских гор в Уфе (Альфия)Посольство Уральских гор в Уфе (Илья)Посольство Уральских гор в Уфе (Илья)Посольство Уральских гор в Уфе (Илья)Посольство Уральских гор в Уфе (Илья)Посольство Уральских гор в Уфе (Сергей)Посольство Уральских гор в Уфе (Сергей)Посольство Уральских гор в Уфе (Сергей)Посольство Уральских гор в Уфе (Сергей)Посольство Уральских гор в Уфе (Марина)Посольство Уральских гор в Уфе (Марина)Посольство Уральских гор в Уфе (Марина)Посольство Уральских гор в Уфе (Марина)Посольство Уральских гор в Уфе (Марина)Посольство Уральских гор в Уфе (Марина)Посольство Уральских гор в Уфе (Марина)Посольство Уральских гор в Уфе (Марина)Посольство Уральских гор в Уфе (Марина)Посольство Уральских гор в Уфе (Юля)Посольство Уральских гор в Уфе (Юля)Посольство Уральских гор в Уфе (Юля)Посольство Уральских гор в Уфе (Юля)Посольство Уральских гор в Уфе (Диана)Посольство Уральских гор в Уфе (Диана)Посольство Уральских гор в Уфе (Алексей)
А
5 июня 2024
Всё очень понравилось! Олег отлично и информативно рассказывает про Уральские горы и Урал в целом. Рекомендую!!
В
15 мая 2024
Эту экскурсию я искренне рекомендую не только всем гостям Уфы,но и самим уроженцам здешних мест. За относительно небольшое время вы узнаете много интересного об Уральских горах с наглядными иллюстрациями и
читать дальше

любопытными экспонатами,которые можно даже повертеть в руках. Один только челябинский метеорит чего стоит!
Но самое главное: здесь вы получите из первых рук невероятное количество информации о том как организовать ваше личное знакомство с Древним Уралом, от обилия возможностей просто захватывает дух. Олег не просто много чего знает из личного богатого опыта, он как мощнейший излучатель заряжает и вас интересом и желанием делать открытия.
А ещё здесь вас угостят вкуснейшим медом и самым лучшим чаем на горных травах. Ну где вы ещё такое найдете

Е
13 мая 2024
Благодарю за экскурсию, все было очень интересно! 😍
А
12 мая 2024
Очень интересно и познавательно! Обязательно к посещению в Уфе, особенно кому интересны природные красивые места и Урал. Уникально, что есть возможность познакомиться с Олегом и лично от него узнать об Урале. Также есть коллекция горных пород и очень интересные сувениры! Крайне рекомендую и спасибо за такую возможность:)
С
24 апр 2024
Было очень интересно. Оказывается Урал больше, чем я думал!
Альфия
19 апр 2024
Мы с командой после очередного похода,решили так же вместе сходить на экскурсию в Посольство!
Очень хочется поблагодарить Олега за его огромный труд и зажигательные рассказы!
Действительно, абасадор уральский гор, правда посольство Уральских
читать дальше

гор!
Всё чётко без воды отличная информация для любого жителя соприкасающегося с городами вблизь хребта Урала и нетолько.
Открытое общение и в момент рассказа, и после рассказа. Рассказ про основные 5 климатических зон Урала, и о проектах маршрутах. Личные нтересные истории, уникальный опыт, душевная обстановка, прекрасный чай и настойка.
Так же удалось приобрести календарь с шикарными фото!
Очень захотелось запланировать посещение Долгих гор, съездить на г. Народная и Манарагу. Вот что значить делать то,что любишь! Воодушевляешь других!
Так же узнали немного о происхождении платья Чегодаева))

Мы с командой после очередного похода,решили так же вместе сходить на экскурсию в Посольство!Мы с командой после очередного похода,решили так же вместе сходить на экскурсию в Посольство!
И
19 апр 2024
Я интересуюсь туризмом и путешествиями на природе. И получил именно ту информацию которая мне была нужна про Урал. Маршруты в горы из Уфы, а также варианты маршрутов на Приполярный и
читать дальше

Полярный Урал.

Также было интересно посмотреть Посольство Уральских гор, старинные карты, книги, стереоскоп.
Ну и конечно получить визу посольства. Виниловый стикер который нельзя купить можно только получить от Олега Чегодаева.

Спасибо. Путешественникам которые знают что хотят узнать рекомендую.

Я интересуюсь туризмом и путешествиями на природе. И получил именно ту информацию которая мне была нужнаЯ интересуюсь туризмом и путешествиями на природе. И получил именно ту информацию которая мне была нужнаЯ интересуюсь туризмом и путешествиями на природе. И получил именно ту информацию которая мне была нужнаЯ интересуюсь туризмом и путешествиями на природе. И получил именно ту информацию которая мне была нужна
Сергей
17 апр 2024
Очень мило и спокойно провел время.
Чай с настойками творит чудеса. Олег мастерски сочетает в себе ораторские навыки и знания об Уфе и Урале. Узнал пару новых необычных мест в Уфе, схожу обязательно)
А еще у меня теперь есть виза от посольства Уральских гор)
Если докинуть 1000, возможно Олег даст потереть лысину на удачу😁
Очень мило и спокойно провел время.Очень мило и спокойно провел время.Очень мило и спокойно провел время.Очень мило и спокойно провел время.
Т
8 апр 2024
Сходил в посольство к Олегу, слежу за его блогом и ютюбканалом. Это новый способ подачи исторической и географической информации. Человек горит и светится любовью и восхищением перед родным краем. И
читать дальше

передает это своим собеседникам. Олег делает очень большое дело по открытию для нас всех красот и тайн Урала. Еще и морошковой настойки попробовал)))

В общем у кого есть вопросы про Урал, вам прямой путь в Посольство Уральских гор.

и да, также получил визу Уральскую на 24 год. Отличная идея.

А
8 апр 2024
Сходили с сыном на не большую лекцию про Урал в Посольство. Приятно удивлены, если задавать правильные вопросы можно получить очень много полезной информации про горы и походы.

Небольшой музей тоже интересен, в первую очередь тем, что все можно подержать в руках, рассмотреть и послушать интересные уральские рассказы про экспонаты.
А
3 апр 2024
Специально отложил написание отзыва на следующий день - уж больно под впечатлением я был))
Сразу скажу - за тем, что делает Олег Чегодаев, я слежу не первый год, это меня действительно
читать дальше

восхищает. Поэтому я шёл не столько на экскурсию, сколько на возможность познакомиться с этим человеком)
Что могу сказать - рассказы про Урал увлекательнейшие, личность колоритная, обстановка с полным погружением (книги, фото, карты, камни - только руку протяни). Да, ещё и чай травяной. В общем, хотелось, чтобы лето (экскурсия) не кончалось, время общения пролетело абсолютно незаметно.
Кстати, Олег заранее спрашивает, про какую тематику интереснее рассказать, поэтому рекомендую всем сходить в Посольство Уральских гор и послушать то, что вы, возможно уже давно, хотели узнать)

Марина
1 апр 2024
Встреча с Олегом - уникальный опыт! Это человек, который знает об Уральских горах, наверное, всё, и потому может рассказать о них массу интересного. Подскажет лучшие маршруты для путешествий, покажет камни
читать дальше

с самых высоких вершин, угостит чаем из трав, собранных здесь же на Урале. И даже когда вроде бы обо всём поговорили, уходить из уютного пространства не хочется - можно ещё долго разглядывать карты, фотографии, камни, коллекцию украшений, настоящие древние окаменелости, картины, нарисованные по фотографиям Олега, клеща Валерия Валерьевича на выходе)

Большое спасибо за гостеприимство и интересную беседу! Дети тоже оценили, сказали, что это "лучше, чем музей, потому что можно всё трогать", и спросили, когда придём ещё - видимо, очень уж был чай с мёдом вкусный))

Встреча с Олегом - уникальный опыт! Это человек, который знает об Уральских горах, наверное, всё, иВстреча с Олегом - уникальный опыт! Это человек, который знает об Уральских горах, наверное, всё, иВстреча с Олегом - уникальный опыт! Это человек, который знает об Уральских горах, наверное, всё, иВстреча с Олегом - уникальный опыт! Это человек, который знает об Уральских горах, наверное, всё, иВстреча с Олегом - уникальный опыт! Это человек, который знает об Уральских горах, наверное, всё, иВстреча с Олегом - уникальный опыт! Это человек, который знает об Уральских горах, наверное, всё, иВстреча с Олегом - уникальный опыт! Это человек, который знает об Уральских горах, наверное, всё, иВстреча с Олегом - уникальный опыт! Это человек, который знает об Уральских горах, наверное, всё, иВстреча с Олегом - уникальный опыт! Это человек, который знает об Уральских горах, наверное, всё, и
Юля
31 мар 2024
Отличная экскурсия, хозяин безумно радушный, все рассказал, показал, чаем напоил!
Вообще, Уральские горы - красивое место, после рассказов Олега про Урал появились планы на предстоящий сезон!
Тут еще старинные карты, 3Д очки старинные, куча интересных камней, даже метеорит есть.

В общем, время пролетело незаметно, балдеж, крайне рекомендую 😍
Отличная экскурсия, хозяин безумно радушный, все рассказал, показал, чаем напоил!Отличная экскурсия, хозяин безумно радушный, все рассказал, показал, чаем напоил!Отличная экскурсия, хозяин безумно радушный, все рассказал, показал, чаем напоил!Отличная экскурсия, хозяин безумно радушный, все рассказал, показал, чаем напоил!
Диана
31 мар 2024
Познакомились с создателем локации и блогером, послушали экскурс в историю уральских гор, потрогал и посмотрели на камни с вершин гор (не только уральских) Одному камню там 3.5 млрд лет!
Ну и вишенка на этом восхитительном торте - травяной чай с местными горными травами. Дети были в восторге)
Очень советую всем любителям гор и природы.
Познакомились с создателем локации и блогером, послушали экскурс в историю уральских гор, потрогал и посмотрели наПознакомились с создателем локации и блогером, послушали экскурс в историю уральских гор, потрогал и посмотрели на
А
31 мар 2024
Огромное спасибо Олегу за интересную информацию, теплый прием и уютную атмосферу. Зарядились положительными эмоциями. Однозначно советую посетить посольство Уральских гор!!!!
Огромное спасибо Олегу за интересную информацию, теплый прием и уютную атмосферу. Зарядились положительными эмоциями. Однозначно советую

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Уфы

ИндивидуальныеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровНеобычныеЛетниеИскусство и музеиМузеиДля студентовУникальный опытИскусствоПрирода и пейзажиГоры

Похожие экскурсии из Уфы

Вечерняя Уфа на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
69 отзывов
Вечерняя Уфа на автомобиле
Проехать по самым интересным местам города и ощутить его атмосферу
Сегодня в 10:00
11 июня в 19:00
6 500 за всё до 4 чел.
Знакомство с Уфой
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
101 отзыв
Популярное предложение
Уникальная экскурсия Знакомство с Уфой: культура и история
Погрузитесь в атмосферу Уфы, где история и современность переплетаются в уникальном культурном пространстве
Начало: в центре города
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
8 000 за всё до 2 чел.
Об Уфе - с любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
83 отзыва
Об Уфе - с любовью: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Уфой через истории и пейзажи, открывая её культурное и историческое наследие
Начало: По договоренности
11 июня в 15:00
12 июня в 08:00
4 900 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Уфе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Уфе
ХорошоТам