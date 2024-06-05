Уральские горы - самые протяжённые в стране.Экскурсовод прошёл их в одиночку от южной до северной границы и теперь делится своими знаниями и любовью к невероятному Уралу.Посетители смогут подержать в руках

челябинский метеорит, увидеть природное золото и горный хрусталь. Экскурсия включает показ ювелирной коллекции, подборку книг про путешествия и знаменитого клеща Валеру. Любители горных путешествий и заповедных мест найдут здесь множество интересных экспонатов: памятник клещу Валерию II, уральское золото, древние окаменелости, 3D-очки вековой давности с видами Урала и камни с разных вершин мира, включая Эверест. Гид расскажет об истории освоения Урала, лучших местах для путешествий и опасностях, с которыми можно столкнуться в горах. Экскурсия проводится лично гидом, который напоит чаем с необычным медом и угостит морошковой настойкой

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Я очень люблю Урал и всё, что с ним связано. Если вы интересуетесь горными путешествиями и заповедными местами, ищете, куда и как самостоятельно съездить или сходить, — жду вас в гости! Напою чаем с необычным медом, угощу морошковой настойкой и покажу множество интересных экспонатов:

памятник клещу Валерию II — самый маленький памятник России и единственный монумент, отлитый из серебра

челябинский метеорит

уральское золото

древние окаменелости

3D-очки вековой давности c видами Урала

камни с разных вершин Урала и мира, в том числе с Эвереста

Вы узнаете

историю освоения Урала

лучшие места для путешествий по Уралу: где находятся, как туда попасть и что посмотреть

опасности Урала: с кем лучше не встречаться в горах

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу лично я.