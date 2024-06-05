Уральские горы - самые протяжённые в стране.
Экскурсовод прошёл их в одиночку от южной до северной границы и теперь делится своими знаниями и любовью к невероятному Уралу.
Посетители смогут подержать в руках
Экскурсовод прошёл их в одиночку от южной до северной границы и теперь делится своими знаниями и любовью к невероятному Уралу.
Посетители смогут подержать в руках
7 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальная возможность узнать о самых протяжённых горах России
- 🪨 Возможность подержать в руках челябинский метеорит и увидеть природное золото
- 📚 Эксклюзивная подборка книг про путешествия и ювелирная коллекция
- 🦟 Знакомство с памятником клещу Валерию II - самым маленьким памятником России
- 🌍 Узнаете лучшие места для путешествий по Уралу и как туда попасть
- ⚠️ Информация о возможных опасностях в горах и как их избежать
- 🍯 Угощение чаем с необычным медом и морошковой настойкой
Что можно увидеть
- Челябинский метеорит
- Уральское золото
- Памятник клещу Валерию II
- Древние окаменелости
- 3D-очки вековой давности
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Я очень люблю Урал и всё, что с ним связано. Если вы интересуетесь горными путешествиями и заповедными местами, ищете, куда и как самостоятельно съездить или сходить, — жду вас в гости! Напою чаем с необычным медом, угощу морошковой настойкой и покажу множество интересных экспонатов:
- памятник клещу Валерию II — самый маленький памятник России и единственный монумент, отлитый из серебра
- челябинский метеорит
- уральское золото
- древние окаменелости
- 3D-очки вековой давности c видами Урала
- камни с разных вершин Урала и мира, в том числе с Эвереста
Вы узнаете
- историю освоения Урала
- лучшие места для путешествий по Уралу: где находятся, как туда попасть и что посмотреть
- опасности Урала: с кем лучше не встречаться в горах
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу лично я.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Мустая Карима
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваш гид в Уфе
Провёл экскурсии для 56 туристов
Меня зовут Олег, я путешественник и создатель Посольства Уральских гор. Знаю про Урал очень много, возможно, больше всех. В 2021 году я полностью прошёл Урал по горам. 3186 километров за 109 дней. Много лет снимаю Урал: база моих фотографий уже самая исчерпывающая из снятых когда-либо одним человеком.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
А
Алексей
5 июня 2024
Всё очень понравилось! Олег отлично и информативно рассказывает про Уральские горы и Урал в целом. Рекомендую!!
В
Виктория
15 мая 2024
Эту экскурсию я искренне рекомендую не только всем гостям Уфы,но и самим уроженцам здешних мест. За относительно небольшое время вы узнаете много интересного об Уральских горах с наглядными иллюстрациями и
Е
Екатерина
13 мая 2024
Благодарю за экскурсию, все было очень интересно! 😍
А
Алина
12 мая 2024
Очень интересно и познавательно! Обязательно к посещению в Уфе, особенно кому интересны природные красивые места и Урал. Уникально, что есть возможность познакомиться с Олегом и лично от него узнать об Урале. Также есть коллекция горных пород и очень интересные сувениры! Крайне рекомендую и спасибо за такую возможность:)
С
Светлана
24 апр 2024
Было очень интересно. Оказывается Урал больше, чем я думал!
Альфия
19 апр 2024
Мы с командой после очередного похода,решили так же вместе сходить на экскурсию в Посольство!
Очень хочется поблагодарить Олега за его огромный труд и зажигательные рассказы!
Действительно, абасадор уральский гор, правда посольство Уральских
Очень хочется поблагодарить Олега за его огромный труд и зажигательные рассказы!
Действительно, абасадор уральский гор, правда посольство Уральских
И
Илья
19 апр 2024
Я интересуюсь туризмом и путешествиями на природе. И получил именно ту информацию которая мне была нужна про Урал. Маршруты в горы из Уфы, а также варианты маршрутов на Приполярный и
Сергей
17 апр 2024
Очень мило и спокойно провел время.
Чай с настойками творит чудеса. Олег мастерски сочетает в себе ораторские навыки и знания об Уфе и Урале. Узнал пару новых необычных мест в Уфе, схожу обязательно)
А еще у меня теперь есть виза от посольства Уральских гор)
Если докинуть 1000, возможно Олег даст потереть лысину на удачу😁
Чай с настойками творит чудеса. Олег мастерски сочетает в себе ораторские навыки и знания об Уфе и Урале. Узнал пару новых необычных мест в Уфе, схожу обязательно)
А еще у меня теперь есть виза от посольства Уральских гор)
Если докинуть 1000, возможно Олег даст потереть лысину на удачу😁
Т
Тимур
8 апр 2024
Сходил в посольство к Олегу, слежу за его блогом и ютюбканалом. Это новый способ подачи исторической и географической информации. Человек горит и светится любовью и восхищением перед родным краем. И
А
Анастасия
8 апр 2024
Сходили с сыном на не большую лекцию про Урал в Посольство. Приятно удивлены, если задавать правильные вопросы можно получить очень много полезной информации про горы и походы.
Небольшой музей тоже интересен, в первую очередь тем, что все можно подержать в руках, рассмотреть и послушать интересные уральские рассказы про экспонаты.
Небольшой музей тоже интересен, в первую очередь тем, что все можно подержать в руках, рассмотреть и послушать интересные уральские рассказы про экспонаты.
А
Альберт
3 апр 2024
Специально отложил написание отзыва на следующий день - уж больно под впечатлением я был))
Сразу скажу - за тем, что делает Олег Чегодаев, я слежу не первый год, это меня действительно
Сразу скажу - за тем, что делает Олег Чегодаев, я слежу не первый год, это меня действительно
Марина
1 апр 2024
Встреча с Олегом - уникальный опыт! Это человек, который знает об Уральских горах, наверное, всё, и потому может рассказать о них массу интересного. Подскажет лучшие маршруты для путешествий, покажет камни
Юля
31 мар 2024
Отличная экскурсия, хозяин безумно радушный, все рассказал, показал, чаем напоил!
Вообще, Уральские горы - красивое место, после рассказов Олега про Урал появились планы на предстоящий сезон!
Тут еще старинные карты, 3Д очки старинные, куча интересных камней, даже метеорит есть.
В общем, время пролетело незаметно, балдеж, крайне рекомендую 😍
Вообще, Уральские горы - красивое место, после рассказов Олега про Урал появились планы на предстоящий сезон!
Тут еще старинные карты, 3Д очки старинные, куча интересных камней, даже метеорит есть.
В общем, время пролетело незаметно, балдеж, крайне рекомендую 😍
Диана
31 мар 2024
Познакомились с создателем локации и блогером, послушали экскурс в историю уральских гор, потрогал и посмотрели на камни с вершин гор (не только уральских) Одному камню там 3.5 млрд лет!
Ну и вишенка на этом восхитительном торте - травяной чай с местными горными травами. Дети были в восторге)
Очень советую всем любителям гор и природы.
Ну и вишенка на этом восхитительном торте - травяной чай с местными горными травами. Дети были в восторге)
Очень советую всем любителям гор и природы.
А
Алексей
31 мар 2024
Огромное спасибо Олегу за интересную информацию, теплый прием и уютную атмосферу. Зарядились положительными эмоциями. Однозначно советую посетить посольство Уральских гор!!!!
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