Всего в 60 км от Уфы сохранился кусочек средневековой истории.
Экскурсия включает посещение мавзолеев Тура-хана и Хусейн-Бека, где можно узнать о развитии ислама в Поволжье и на Южном Урале.
Также будет возможность насладиться видами башкирских степей и провести закат, глядя в окно древнего дворца.
Поездка проходит на автомобиле Skoda Rapid, а пикник с национальным чаем и выпечкой входит в стоимость экскурсии
Экскурсия включает посещение мавзолеев Тура-хана и Хусейн-Бека, где можно узнать о развитии ислама в Поволжье и на Южном Урале.
Также будет возможность насладиться видами башкирских степей и провести закат, глядя в окно древнего дворца.
Поездка проходит на автомобиле Skoda Rapid, а пикник с национальным чаем и выпечкой входит в стоимость экскурсии
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Два мавзолея средневековой архитектуры
- 📜 История ислама в Поволжье и на Южном Урале
- 🌄 Виды башкирских степей
- 🚗 Комфортная поездка на автомобиле
- 🍵 Пикник с национальным чаем и выпечкой
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Мавзолей Хусейн-Бека
- Мавзолей Тура-хана
Описание экскурсии
Вы увидите два великолепно сохранившихся образчика традиционной исламской архитектуры Средневековья:
- Мавзолей Хаджи Хусейн-бека — один из самых ранних мавзолеев Башкирии. Место погребения первого имама, проповедовавшего ислам в этих краях. А руководил его постройкой сам Тамерлан
- Мавзолей Тура-хана, окутанный множеством тайн — учёные до сих пор спорят о личности Тура-Хана. Считается, что он мог быть потомком Чингисхана! Отсюда открывается прекрасный вид на окружающие просторы
Чтобы погружение в историю было полным, вместе мы пройдём по стопам ислама на Южном Урале, поговорим и о развитии ислама в Повольжье. А ещё устроим небольшой пикник — полюбуемся башкирскими степями и обсудим увиденное.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Skoda Rapid
- Время в пути от Уфы — 1,5 часа в одну сторону
- Пикник входит в стоимость экскурсии (национальный чай и выпечка)
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Верхнеторговой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильяс — ваш гид в Уфе
Живу в Уфе с самого рождения и очень люблю свой город! Интересуюсь его историей, могу поведать многое о современной жизни, градообразующих предприятиях, плюсах и минусах этого мегаполиса. Люблю путешествовать на мотоцикле; опыт вождения более 15 лет. С учётом того, что Уфа — это третий по протяжённости город в России, удобнее всего его смотреть на двух колёсах!Задать вопрос
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