Ильяс — ваш гид в Уфе

Живу в Уфе с самого рождения и очень люблю свой город! Интересуюсь его историей, могу поведать многое о современной жизни, градообразующих предприятиях, плюсах и минусах этого мегаполиса. Люблю путешествовать на мотоцикле; опыт вождения более 15 лет. С учётом того, что Уфа — это третий по протяжённости город в России, удобнее всего его смотреть на двух колёсах!