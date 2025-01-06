Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Всем нам нужна сказка — и взрослым, и детям. Наверное поэтому каждый раз мы ждём волшебного Нового года с его неповторимой атмосферой. Мы точно знаем, где её искать в Уфе — на площадках с праздничной иллюминацией.



Мы прогуляемся по сказочным ледовым городкам, покатаемся с горок и обсудим традиции встречи Нового года в разных странах мира, на Руси и в 21 веке.