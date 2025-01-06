Всем нам нужна сказка — и взрослым, и детям. Наверное поэтому каждый раз мы ждём волшебного Нового года с его неповторимой атмосферой. Мы точно знаем, где её искать в Уфе — на площадках с праздничной иллюминацией.
Мы прогуляемся по сказочным ледовым городкам, покатаемся с горок и обсудим традиции встречи Нового года в разных странах мира, на Руси и в 21 веке.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Где мы побываем
- Гостиный двор, Театральный сквер.
- Пушкинская аллея, Art.
Terria
Площадь Салавата Юлаева Площадь Ленина, где установлена главная ёлка города и расположена резиденция Деда Мороза
В нашей программе
- занимательная экскурсия по Уфе.
- фото в национальных костюмах.
- горячий башкирский чай с мёдом.
- новогодний сувенир.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
- Поездка проходит на комфортабельном легковом автомобиле, минивэне или микроавтобусе (в зависимости от количества участников).
- Программу можно провести для школьного класса, подробности уточняйте в личной переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Гостиного двора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Уфе
Провели экскурсии для 208 туристов
Мы — члены Гильдии экскурсоводов Республики Башкортостан. Участники и победители городских и республиканских конкурсов. При составлении экскурсий учитываем все ваши интересы и потребности. Проводим тематические экскурсии по городу и Башкирии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Денис
6 янв 2025
Экскурсия отлично, Ирина спасибо большое, показала все ёлки города, очень красиво. Город весь в огнях нам очень понравилось!
