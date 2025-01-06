Мои заказы

По ёлкам Деда Мороза

Побывать в лучших новогодних локациях Уфы с ледовыми городками и праздничной иллюминацией
Всем нам нужна сказка — и взрослым, и детям. Наверное поэтому каждый раз мы ждём волшебного Нового года с его неповторимой атмосферой. Мы точно знаем, где её искать в Уфе — на площадках с праздничной иллюминацией.

Мы прогуляемся по сказочным ледовым городкам, покатаемся с горок и обсудим традиции встречи Нового года в разных странах мира, на Руси и в 21 веке.
5
1 отзыв
По ёлкам Деда Мороза© Ирина
По ёлкам Деда Мороза© Ирина
По ёлкам Деда Мороза© Ирина

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Где мы побываем

  • Гостиный двор, Театральный сквер.
  • Пушкинская аллея, Art.
Terria
  • Площадь Салавата Юлаева
  • Площадь Ленина, где установлена главная ёлка города и расположена резиденция Деда Мороза

    • В нашей программе

    • занимательная экскурсия по Уфе.
    • фото в национальных костюмах.
    • горячий башкирский чай с мёдом.
    • новогодний сувенир.

    Организационные детали

    • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
    • Поездка проходит на комфортабельном легковом автомобиле, минивэне или микроавтобусе (в зависимости от количества участников).
    • Программу можно провести для школьного класса, подробности уточняйте в личной переписке.

    Выберите удобную дату из расписания

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У Гостиного двора
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 3 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и
    . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
    Ирина
    Ирина — ваша команда гидов в Уфе
    Провели экскурсии для 208 туристов
    Мы — члены Гильдии экскурсоводов Республики Башкортостан. Участники и победители городских и республиканских конкурсов. При составлении экскурсий учитываем все ваши интересы и потребности. Проводим тематические экскурсии по городу и Башкирии.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 1 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    1
    4
    3
    2
    1
    Д
    Денис
    6 янв 2025
    Экскурсия отлично, Ирина спасибо большое, показала все ёлки города, очень красиво. Город весь в огнях нам очень понравилось!
    Экскурсия отлично, Ирина спасибо большое, показала все ёлки города, очень красиво. Город весь в огнях нам очень понравилось!Экскурсия отлично, Ирина спасибо большое, показала все ёлки города, очень красиво. Город весь в огнях нам очень понравилось!Экскурсия отлично, Ирина спасибо большое, показала все ёлки города, очень красиво. Город весь в огнях нам очень понравилось!Экскурсия отлично, Ирина спасибо большое, показала все ёлки города, очень красиво. Город весь в огнях нам очень понравилось!Экскурсия отлично, Ирина спасибо большое, показала все ёлки города, очень красиво. Город весь в огнях нам очень понравилось!Экскурсия отлично, Ирина спасибо большое, показала все ёлки города, очень красиво. Город весь в огнях нам очень понравилось!Экскурсия отлично, Ирина спасибо большое, показала все ёлки города, очень красиво. Город весь в огнях нам очень понравилось!Экскурсия отлично, Ирина спасибо большое, показала все ёлки города, очень красиво. Город весь в огнях нам очень понравилось!Экскурсия отлично, Ирина спасибо большое, показала все ёлки города, очень красиво. Город весь в огнях нам очень понравилось!

    Входит в следующие категории Уфы

    Похожие экскурсии из Уфы

    Влюбиться в Уфу за 4 часа
    На машине
    4 часа
    38 отзывов
    Индивидуальная
    до 4 чел.
    Лучший выбор
    Влюбиться в Уфу за 4 часа
    Откройте для себя ключевые локации Уфы, вдохните её историю и культуру. Узнайте, как маленькая крепость стала городом-миллионником
    Завтра в 09:00
    1 дек в 09:00
    8600 ₽ за всё до 4 чел.
    Старая Уфа: обзорная экскурсия по историческому центру в группе
    На автобусе
    2.5 часа
    14 отзывов
    Групповая
    Лучший выбор
    Старая Уфа: обзорная экскурсия
    Уфа раскроет свои тайны: прогулка по историческим местам, знакомство с культурой и легендами. Увлекательное путешествие в прошлое
    Начало: У памятника Ш.М. Бабич, возле здания Телецентра
    Расписание: в среду и воскресенье в 12:00
    Завтра в 12:00
    3 дек в 12:00
    1850 ₽ за человека
    Знакомство с Уфой: вкусно и со вкусом
    На машине
    3 часа
    17 отзывов
    Индивидуальная
    Знакомство с Уфой: вкусно и со вкусом - индивидуальная экскурсия
    Уфа - один из самых дружелюбных городов России. На экскурсии вы увидите Монумент Дружбы, памятник Салавату Юлаеву, конгресс-холл «Торатау» и многое другое
    Начало: На улице Октябрьской Революции
    Сегодня в 09:00
    Завтра в 09:00
    от 8750 ₽ за человека
    У нас ещё много экскурсий в Уфе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
    Все экскурсии в Уфе