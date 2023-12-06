Горнолыжные курорты Южного Урала

Индивидуальная экскурсия в Уфе

Покататься на курортах европейского уровня и увидеть одну из самых красивых зимних дорог России

За один день мы посетим два горнолыжных комплекса — «Абзаково» и «Банное».

Они входят в рейтинги лучших в России, а очереди на подъёмники здесь в 10 раз меньше, чем на Красной Поляне. По пути расскажем вам о нашем крае, завезём на обед в национальное кафе. На месте поможем с арендой оборудования и подбором инструктора при необходимости.
Горнолыжные курорты Южного Урала
Горнолыжные курорты Южного Урала
Горнолыжные курорты Южного Урала
Горнолыжные курорты Южного Урала
Горнолыжные курорты Южного Урала
Горнолыжные курорты Южного Урала
Горнолыжные курорты Южного Урала
Горнолыжные курорты Южного Урала
Горнолыжные курорты Южного Урала
Горнолыжные курорты Южного Урала
Горнолыжные курорты Южного Урала
Горнолыжные курорты Южного Урала
Горнолыжные курорты Южного Урала
Горнолыжные курорты Южного Урала
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Описание

Что вас ожидает

Самое сердце Уральских гор и путевые заметки

До места назначения отправимся по дороге, которая вошла в ТОП-5 самых красивых автомаршрутов России. По пути гид расскажет о прошлом и настоящем Башкортостана, его культуре и творчестве. Сделаем остановку на обед в уютном кафе с башкирским колоритом. Вы попробуете национальную еду и напитки.

Катание на ГЛК «Абзаково»

Абзаково известно даже за пределами России. Расположился горнолыжный комплекс на склоне Крыктытау — одного из южноуральских хребтов. Здесь есть трассы разных уровней сложности как для начинающих, так и для опытных лыжников.

Катание на ГЛК «Банное»

Горнолыжный центр находится прямо на берегу самого большого в регионе озера Банного — вода в нём чистейшая, а лёд зимой прозрачный, как на Байкале. Со всех сторон комплекс окружён горами. Красота да и только! Здесь будет комфортно кататься и новичкам, и профессионалам. Для самых маленьких есть беби-лифт.

Примерный тайминг маршрута

06:00-09:30 — дорога от Уфы до Абзаково
10:00-12:00 — катание на ГЛК «Абзаково»
12:00-13:00 — обед
13:00-14:00 — дорога до ГЛК «Банное»
14:00-16:00 — катание на ГЛК «Банное»
16:00-20:00 — дорога обратно до Уфы

Организационные детали

  • В стоимость включены комфортабельный трансфер, оборудованный для перевозки горнолыжного снаряжения, и услуги гида
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы

  • Билет на подъёмники в ГЛК «Абзаково» — от 1350 руб. /2 часа
  • Билет на подъёмники в ГЛК «Банное» — от 1550 руб. /2 часа
  • Аренда горнолыжного оборудования — от 1000 руб.
  • Обед — по желанию

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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