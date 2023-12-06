За один день мы посетим два горнолыжных комплекса — «Абзаково» и «Банное». Они входят в рейтинги лучших в России, а очереди на подъёмники здесь в 10 раз меньше, чем на Красной Поляне. По пути расскажем вам о нашем крае, завезём на обед в национальное кафе. На месте поможем с арендой оборудования и подбором инструктора при необходимости.

Описание

Что вас ожидает

Самое сердце Уральских гор и путевые заметки

До места назначения отправимся по дороге, которая вошла в ТОП-5 самых красивых автомаршрутов России. По пути гид расскажет о прошлом и настоящем Башкортостана, его культуре и творчестве. Сделаем остановку на обед в уютном кафе с башкирским колоритом. Вы попробуете национальную еду и напитки.

Катание на ГЛК «Абзаково»

Абзаково известно даже за пределами России. Расположился горнолыжный комплекс на склоне Крыктытау — одного из южноуральских хребтов. Здесь есть трассы разных уровней сложности как для начинающих, так и для опытных лыжников.

Катание на ГЛК «Банное»

Горнолыжный центр находится прямо на берегу самого большого в регионе озера Банного — вода в нём чистейшая, а лёд зимой прозрачный, как на Байкале. Со всех сторон комплекс окружён горами. Красота да и только! Здесь будет комфортно кататься и новичкам, и профессионалам. Для самых маленьких есть беби-лифт.

Примерный тайминг маршрута

06:00-09:30 — дорога от Уфы до Абзаково

10:00-12:00 — катание на ГЛК «Абзаково»

12:00-13:00 — обед

13:00-14:00 — дорога до ГЛК «Банное»

14:00-16:00 — катание на ГЛК «Банное»

16:00-20:00 — дорога обратно до Уфы

Организационные детали

В стоимость включены комфортабельный трансфер, оборудованный для перевозки горнолыжного снаряжения, и услуги гида

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы