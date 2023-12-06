Покататься на курортах европейского уровня и увидеть одну из самых красивых зимних дорог России
Они входят в рейтинги лучших в России, а очереди на подъёмники здесь в 10 раз меньше, чем на Красной Поляне. По пути расскажем вам о нашем крае, завезём на обед в национальное кафе. На месте поможем с арендой оборудования и подбором инструктора при необходимости.
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Описание
Что вас ожидает
Самое сердце Уральских гор и путевые заметки
До места назначения отправимся по дороге, которая вошла в ТОП-5 самых красивых автомаршрутов России. По пути гид расскажет о прошлом и настоящем Башкортостана, его культуре и творчестве. Сделаем остановку на обед в уютном кафе с башкирским колоритом. Вы попробуете национальную еду и напитки.
Катание на ГЛК «Абзаково»
Абзаково известно даже за пределами России. Расположился горнолыжный комплекс на склоне Крыктытау — одного из южноуральских хребтов. Здесь есть трассы разных уровней сложности как для начинающих, так и для опытных лыжников.
Катание на ГЛК «Банное»
Горнолыжный центр находится прямо на берегу самого большого в регионе озера Банного — вода в нём чистейшая, а лёд зимой прозрачный, как на Байкале. Со всех сторон комплекс окружён горами. Красота да и только! Здесь будет комфортно кататься и новичкам, и профессионалам. Для самых маленьких есть беби-лифт.
Примерный тайминг маршрута
06:00-09:30 — дорога от Уфы до Абзаково
10:00-12:00 — катание на ГЛК «Абзаково»
12:00-13:00 — обед
13:00-14:00 — дорога до ГЛК «Банное»
14:00-16:00 — катание на ГЛК «Банное»
16:00-20:00 — дорога обратно до Уфы
Организационные детали
- В стоимость включены комфортабельный трансфер, оборудованный для перевозки горнолыжного снаряжения, и услуги гида
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
- Билет на подъёмники в ГЛК «Абзаково» — от 1350 руб. /2 часа
- Билет на подъёмники в ГЛК «Банное» — от 1550 руб. /2 часа
- Аренда горнолыжного оборудования — от 1000 руб.
- Обед — по желанию
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.