Шульган-Таш - это не просто экскурсия, а возможность прикоснуться к древней истории Южного Урала. Участники посетят музей наскальной живописи, где петроглифы оживают в мультимедийных экспозициях.
Прогулка к Каповой пещере откроет тайны петроглифов, а знакомство с башкирским пчеловодством добавит уникальности. Не упустите шанс приобрести знаменитый бурзянский мёд и погрузиться в легенды эпоса «Урал-Батыр»
Прогулка к Каповой пещере откроет тайны петроглифов, а знакомство с башкирским пчеловодством добавит уникальности. Не упустите шанс приобрести знаменитый бурзянский мёд и погрузиться в легенды эпоса «Урал-Батыр»
5 причин купить эту экскурсию
- 🖼️ Уникальные петроглифы
- 🐝 Башкирское пчеловодство
- 🏞️ Природа Южного Урала
- 📚 Легенды и эпосы
- 🎨 Мультимедийные экспозиции
Что можно увидеть
- Музей наскальной живописи
- Капова пещера
Описание экскурсии
- Утренняя дорога по живописному Белорецкому тракту с панорамами Южного Урала
- Посещение историко-культурного комплекса Шульган-Таш — победителя российских и международных премий
- Экскурсия по залам музея, где древние наскальные рисунки палеолита оживают в современных мультимедийных экспозициях
- Прогулка к Каповой пещере — священному месту, знаменитому петроглифами возрастом более 16 000 лет
- Знакомство с башкирским колодно-бортевым пчеловодством и эпосом «Урал-Батыр»
- Возможность приобрести знаменитый бурзянский мёд
Вы узнаете:
- какие тайны хранят 200 наскальных рисунков Каповой пещеры
- почему именно в Башкирии сохранился уникальный вид пчёл — бурзянская
- чем отличается колодно-бортевое пчеловодство от привычного ульевого
- как легенды эпоса «Урал-Батыр» связаны с природой Южного Урала
- истории археологических находок, открывших миру пещеру Шульган-Таш
Примерный тайминг
6:00 — выезд из Уфы
8:00 — завтрак в кафе «Инзер» (оплачивается самостоятельно)
11:00 — прибытие в заповедник Шульган-Таш
12:00 — экскурсия в музей наскальной живописи
14:00 — обед (не входит в стоимость)
15:00 — экскурсия в Капову пещеру, прогулка и рассказы гида
17:30 — отправление в Уфу
20:00 — ужин в кафе в посёлке Инзер (оплачивается самостоятельно)
22:30 — ориентировочное прибытие в Уфу
Организационные детали
- Поедем на Lada Largus или минивэне. Есть детские кресла
- Программа 5+
- Отдельно оплачиваются билеты в пещеру Шульган-Таш: 550 ₽ взрослый, детям до 8 лет бесплатно, детям до 16 лет и пенсионерам скидка 50%. А также питание — по желанию
- Возьмите тёплую куртку и шапку для посещения пещеры
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Уфе
Провели экскурсии для 460 туристов
Нашу команду объединяет любовь к истории и природе родного края. Принцип нашей работы: позитивный настрой, душевный подход, безопасность и желание показать и рассказать на экскурсии всё, что мы знаем. И
Входит в следующие категории Уфы
Похожие экскурсии из Уфы
Групповая
Лучший выборСтарая Уфа: обзорная экскурсия
Уфа раскроет свои тайны: прогулка по историческим местам, знакомство с культурой и легендами. Увлекательное путешествие в прошлое
Начало: У памятника Ш.М. Бабич, возле здания Телецентра
Расписание: в среду и воскресенье в 12:00
30 ноя в 12:00
3 дек в 12:00
1850 ₽ за человека
Индивидуальная
до 20 чел.
Знакомство с Уфой: вкусно и со вкусом - индивидуальная экскурсия
Уфа - один из самых дружелюбных городов России. На экскурсии вы увидите Монумент Дружбы, памятник Салавату Юлаеву, конгресс-холл «Торатау» и многое другое
Начало: На улице Октябрьской Революции
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 8750 ₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Уникальная экскурсия Знакомство с Уфой: культура и история
Погрузитесь в атмосферу Уфы, где история и современность переплетаются в уникальном культурном пространстве
Начало: в центре города
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:00
8000 ₽ за всё до 2 чел.