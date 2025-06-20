Императорская Башкирия

Изысканный исторический тур по следам императора Александра I. Согласно энциклопедическому словарю Брокгауза и Ефрона –“в последние годы своей жизни император Александр I проводил большей частью в постоянных разъездах по самым
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отдаленным уголкам России”.

В рамках тура гости проедут по местам путешествия императора, попробуют изысканную кухню тех лет, получат разнообразные услуги, приближенные к комфорту того времени и познакомятся с историей, культурой и традициями башкирского народа.

Императорская Башкирия
Императорская Башкирия
Императорская Башкирия
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Зирган. Стерлитамак. Геопарк «Торатау»

Встреча туристов из выбранной гостиницы, либо на площади у телецентра в 6:30 утра.

8:30 Прибытие в Зирган, обзорная экскурсия.

9:45 Прибытие в Стерлитамак, знакомство с гидом, обзорная экскурсия по старому городу, посещение Соляной пристани.

10:30 Посещение дома купца Кузнецова, VR-экскурсия в Стерлитамак конца XIX-начала XX века.

Благодаря очкам виртуальной реальности увидим разрушенный Казанский собор, реконструированный средствами 3D-графики.

Храм – архитектурная доминанта дореволюционного Стерлитамака – был снесен в 1937 году и к настоящему времени не сохранился.

Экскурсия в очках виртуальной реальности – единственная возможность познакомить посетителей с утраченным объектом культурного наследия.

Виртуальное путешествие создано специалистами-историками на основе сохранившихся чертежей и фотодокументов.

12:00 Обед в кафе «Манявы» (за свой счет).

13:30 Экскурсия по новой части города, посещение храма – копии Казанского собора.

14:00 Выезд в геопарк “Торатау”, посещение шихана, визит-центра, восхождение.

18:00 Заселение в гостиницу, свободное время.

Зирган. Стерлитамак. Геопарк «Торатау»Зирган. Стерлитамак. Геопарк «Торатау»Зирган. Стерлитамак. Геопарк «Торатау»Зирган. Стерлитамак. Геопарк «Торатау»Зирган. Стерлитамак. Геопарк «Торатау»Зирган. Стерлитамак. Геопарк «Торатау»Зирган. Стерлитамак. Геопарк «Торатау»
2 день

Экскурсия по Уфе. Катание на теплоходе. Сад Аксакова

7:00 Завтрак.

8:00 Выезд из Стерлитамака.

10:00 Прибытие в Уфу, начало экскурсии на Монументе Дружбы (история основания Уфы, история храмов и соборов на этом месте + Сергиевская церковь, приезд Александра и посещение им Смоленского собора рассказ о транспортной переправе в этом месте, информация о реке Белой и окрестностях).

Фотографирование.

11:00 Катание на теплоходе по р. Белой.

12:00 Выезд по ул. Октябрьской революции к Саду Аксакова (история улицы Октябрьской революции, Спасская церковь – остановка, посещение собора).

12:30 Посещение сада Аксакова (история семьи, улицы, парка) и выход к дому Дица (поликлиника №2) рассказ о Доме губернатора и приеме в честь Александра I.

13:00 Проезд Советской площади, Гостиного двора, ул. Ленина, фонтан “7 девушек”, башкирская легенда о 7 красавицах.

13:30 Памятник М. Кариму (Александровская церковь, заложенная императором).

14:20 Обед в ресторане с национальными блюдами (за свой счет).

15:40 ул. Трактовая – улица с брусчаткой, по которой ездил Император (прогулка).

17:00 Заселение в гостиницу, свободное время, вечером – посещение "императорского" Театра оперы и балета (по желанию и за доплату).

Экскурсия по Уфе. Катание на теплоходе. Сад АксаковаЭкскурсия по Уфе. Катание на теплоходе. Сад АксаковаЭкскурсия по Уфе. Катание на теплоходе. Сад АксаковаЭкскурсия по Уфе. Катание на теплоходе. Сад АксаковаЭкскурсия по Уфе. Катание на теплоходе. Сад Аксакова
3 день

Бирск

8:00 Выезд гостей из Уфы в Бирск.

9:00 Прибытие в город.

Маршрут по городу будет примерно таким, какой он был тогда у царя, правда город был в тот год значительно меньше.

Рассказ о гастрономических пристрастиях императора.

10:00 Посещение Бирского исторического музея (знакомство и историей города. Рассказ о приезде Императора Александра I в г. Бирск).

11:00 Обзорная экскурсия по центральной исторической площади города.

Знакомство с купеческими особняками и историей жизни купцов.

12:00 Обед (за свой счет).

13:00 Посещение Михайло-Архангельского храма или Свято-Троицкий храм, подъем на колокольню, осмотр города с высоты птичьего полета.

Фотографирование.

14.00 Посещение лавки купца Чиркова.

Отведаем чай с медом, который так любил Александр I.

15:00 Встреча с основателями города – Бирскими стрельцами.

Рассказ о жизни и быте Бирских стрельцов.

Выстрелы из пищали 17 века.

17:00 Выезд в г. Уфа.

18:30 Приезд в Уфу.

Трансфер в аэропорт (по запросу за доплату).

БирскБирскБирскБирскБирск

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

2-местное1-местное
24 14527 436

Варианты проживания

Гостиница «Иремель» или аналогичная в Уфе

1 ночь

"Иремель" – современная гостиница, которая была открыта в 2009 году. Домашнее гостеприимство, персонализированный сервис и высокий уровень технического оснащения - немаловажные качества, которые отличают гостиницу от других отелей города. Это гостиница, с атмосферой комфорта, современным интерьером и достаточно высоким уровнем обслуживания. Также для удобства постояльцев есть ресторан балканской кухни, в котором подают очень вкусные и изысканные блюда.

Гостиница «Иремель» или аналогичная в УфеГостиница «Иремель» или аналогичная в УфеГостиница «Иремель» или аналогичная в УфеГостиница «Иремель» или аналогичная в УфеГостиница «Иремель» или аналогичная в УфеГостиница «Иремель» или аналогичная в УфеГостиница «Иремель» или аналогичная в УфеГостиница «Иремель» или аналогичная в Уфе

Гостиница «Ашкадар» или аналогична в Стерлитамаке

1 ночь

Удобное расположение в городе, высокое качество обслуживания и уютная атмосфера делают гостиницу «Ашкадар» одной из наиболее популярных в Стерлитамаке. К услугам клиентов ресторан, зал совещаний, частная парковка. К удобству клиентов кровати размера «king-size», мягкая мебель, сплит-система, телефон, доступ к сети интернет. Номера отапливаются от централизованной системы.

Гостиница «Ашкадар» или аналогична в СтерлитамакеГостиница «Ашкадар» или аналогична в СтерлитамакеГостиница «Ашкадар» или аналогична в СтерлитамакеГостиница «Ашкадар» или аналогична в СтерлитамакеГостиница «Ашкадар» или аналогична в СтерлитамакеГостиница «Ашкадар» или аналогична в СтерлитамакеГостиница «Ашкадар» или аналогична в Стерлитамаке

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Сопровождение гида
  • Завтраки (2)
  • Проживание в гостинице
  • Входные билеты в дом Купца Кузнецова
  • Мастер-классы и дегустации по программе
  • Посещение «Бирской крепости»
  • Входные билеты в музей Бирска
  • Страховка на период тура
  • Трансфер по маршруту
  • Катание на теплоходе (в случае открытой навигации по реке)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Уфа и обратно
  • Фотосессия с клубом реконструкторов «Уфимский пехотный полк»
  • Личные расходы
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные сервисы в гостиницах
  • Дополнительные экскурсии (в Т.Ч. активности, баня, соколиная охота, фотосессия)
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Республика Башкортостан, Уфа
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобную НЕ СКОЛЬЗЯЩУЮ и не промокаемую обувь, не натирающие ботинки, не тряпичные кроссовки, резиновые сапоги (у кого есть, по желанию);
  • рюкзак штурмовой (руки должны быть свободны);
  • головной убор (летом кепка-бейсболка, платок-косынка, зимой - шапка или бафф, а также шарф);
  • удобные вещи - штаны, удлиненные носки, захватите кофту - при подъеме и спуске будет жарко, а на вершине ветер и будет прохладно;
  • чай в термосе, воду (бутылка 1,5 л на человека обязательно!);
  • перекус (обязательно!) каждый себе берет сам. Если на перекус консервы - берите открывашку и ложку;
  • аптечку индивидуальную;
  • х/б перчатки (картофельные/строительные), так как где то нужно будет хвататься за камни (по желанию);
  • скандинавские палки (по желанию);
  • фотоаппарат, пауэр-банк, шнур для зарядки телефона;
  • репелленты от насекомых, если тур предполагает посещение парков или других зеленых зон (с составом активного вещества не менее 0,2 или 20%);
  • фонарик (лучше налобный, чтобы не занимать руки) и батарейки к нему;
  • дождевик (в горах погода непредсказуемая);
  • купальник и полотенце, если в программе предполагается купание;
  • главное - удобные вещи и обувь, средства от клещей, рюкзак, воду, термос и перекус.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как организован трансфер?

Трансфер до отеля и обратно предоставляется строго в день заезда/отъезда в указанное по программе время.

Групповой трансфер – перевозка туристов до/из средства размещения. Может осуществляться на транспорте туроператора, а также путем привлечения третьих лиц (в т. ч. маршрутных такси и рейсовых автобусов).

Какая стоимость дополнительных ночей в Уфе?
Гостиница2-мест. номер1-местн. номер
“Иремель”5 8505 100
“Азимут”9 0007 500
“Hilston”8 8008 100
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Тур входит в следующие категории Уфы

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