3 день

Бирск

8:00 Выезд гостей из Уфы в Бирск.

9:00 Прибытие в город.

Маршрут по городу будет примерно таким, какой он был тогда у царя, правда город был в тот год значительно меньше.

Рассказ о гастрономических пристрастиях императора.

10:00 Посещение Бирского исторического музея (знакомство и историей города. Рассказ о приезде Императора Александра I в г. Бирск).

11:00 Обзорная экскурсия по центральной исторической площади города.

Знакомство с купеческими особняками и историей жизни купцов.

12:00 Обед (за свой счет).

13:00 Посещение Михайло-Архангельского храма или Свято-Троицкий храм, подъем на колокольню, осмотр города с высоты птичьего полета.

Фотографирование.

14.00 Посещение лавки купца Чиркова.

Отведаем чай с медом, который так любил Александр I.

15:00 Встреча с основателями города – Бирскими стрельцами.

Рассказ о жизни и быте Бирских стрельцов.

Выстрелы из пищали 17 века.

17:00 Выезд в г. Уфа.

18:30 Приезд в Уфу.

Трансфер в аэропорт (по запросу за доплату).