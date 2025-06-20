Программа тура по дням
Зирган. Стерлитамак. Геопарк «Торатау»
Встреча туристов из выбранной гостиницы, либо на площади у телецентра в 6:30 утра.
8:30 Прибытие в Зирган, обзорная экскурсия.
9:45 Прибытие в Стерлитамак, знакомство с гидом, обзорная экскурсия по старому городу, посещение Соляной пристани.
10:30 Посещение дома купца Кузнецова, VR-экскурсия в Стерлитамак конца XIX-начала XX века.
Благодаря очкам виртуальной реальности увидим разрушенный Казанский собор, реконструированный средствами 3D-графики.
Храм – архитектурная доминанта дореволюционного Стерлитамака – был снесен в 1937 году и к настоящему времени не сохранился.
Экскурсия в очках виртуальной реальности – единственная возможность познакомить посетителей с утраченным объектом культурного наследия.
Виртуальное путешествие создано специалистами-историками на основе сохранившихся чертежей и фотодокументов.
12:00 Обед в кафе «Манявы» (за свой счет).
13:30 Экскурсия по новой части города, посещение храма – копии Казанского собора.
14:00 Выезд в геопарк “Торатау”, посещение шихана, визит-центра, восхождение.
18:00 Заселение в гостиницу, свободное время.
Экскурсия по Уфе. Катание на теплоходе. Сад Аксакова
7:00 Завтрак.
8:00 Выезд из Стерлитамака.
10:00 Прибытие в Уфу, начало экскурсии на Монументе Дружбы (история основания Уфы, история храмов и соборов на этом месте + Сергиевская церковь, приезд Александра и посещение им Смоленского собора рассказ о транспортной переправе в этом месте, информация о реке Белой и окрестностях).
Фотографирование.
11:00 Катание на теплоходе по р. Белой.
12:00 Выезд по ул. Октябрьской революции к Саду Аксакова (история улицы Октябрьской революции, Спасская церковь – остановка, посещение собора).
12:30 Посещение сада Аксакова (история семьи, улицы, парка) и выход к дому Дица (поликлиника №2) рассказ о Доме губернатора и приеме в честь Александра I.
13:00 Проезд Советской площади, Гостиного двора, ул. Ленина, фонтан “7 девушек”, башкирская легенда о 7 красавицах.
13:30 Памятник М. Кариму (Александровская церковь, заложенная императором).
14:20 Обед в ресторане с национальными блюдами (за свой счет).
15:40 ул. Трактовая – улица с брусчаткой, по которой ездил Император (прогулка).
17:00 Заселение в гостиницу, свободное время, вечером – посещение "императорского" Театра оперы и балета (по желанию и за доплату).
Бирск
8:00 Выезд гостей из Уфы в Бирск.
9:00 Прибытие в город.
Маршрут по городу будет примерно таким, какой он был тогда у царя, правда город был в тот год значительно меньше.
Рассказ о гастрономических пристрастиях императора.
10:00 Посещение Бирского исторического музея (знакомство и историей города. Рассказ о приезде Императора Александра I в г. Бирск).
11:00 Обзорная экскурсия по центральной исторической площади города.
Знакомство с купеческими особняками и историей жизни купцов.
12:00 Обед (за свой счет).
13:00 Посещение Михайло-Архангельского храма или Свято-Троицкий храм, подъем на колокольню, осмотр города с высоты птичьего полета.
Фотографирование.
14.00 Посещение лавки купца Чиркова.
Отведаем чай с медом, который так любил Александр I.
15:00 Встреча с основателями города – Бирскими стрельцами.
Рассказ о жизни и быте Бирских стрельцов.
Выстрелы из пищали 17 века.
17:00 Выезд в г. Уфа.
18:30 Приезд в Уфу.
Трансфер в аэропорт (по запросу за доплату).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|2-местное
|1-местное
|24 145
|27 436
Варианты проживания
Гостиница «Иремель» или аналогичная в Уфе
"Иремель" – современная гостиница, которая была открыта в 2009 году. Домашнее гостеприимство, персонализированный сервис и высокий уровень технического оснащения - немаловажные качества, которые отличают гостиницу от других отелей города. Это гостиница, с атмосферой комфорта, современным интерьером и достаточно высоким уровнем обслуживания. Также для удобства постояльцев есть ресторан балканской кухни, в котором подают очень вкусные и изысканные блюда.
Гостиница «Ашкадар» или аналогична в Стерлитамаке
Удобное расположение в городе, высокое качество обслуживания и уютная атмосфера делают гостиницу «Ашкадар» одной из наиболее популярных в Стерлитамаке. К услугам клиентов ресторан, зал совещаний, частная парковка. К удобству клиентов кровати размера «king-size», мягкая мебель, сплит-система, телефон, доступ к сети интернет. Номера отапливаются от централизованной системы.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Сопровождение гида
- Завтраки (2)
- Проживание в гостинице
- Входные билеты в дом Купца Кузнецова
- Мастер-классы и дегустации по программе
- Посещение «Бирской крепости»
- Входные билеты в музей Бирска
- Страховка на период тура
- Трансфер по маршруту
- Катание на теплоходе (в случае открытой навигации по реке)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Уфа и обратно
- Фотосессия с клубом реконструкторов «Уфимский пехотный полк»
- Личные расходы
- Питание, не указанное в программе
- Дополнительные сервисы в гостиницах
- Дополнительные экскурсии (в Т.Ч. активности, баня, соколиная охота, фотосессия)
- Сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобную НЕ СКОЛЬЗЯЩУЮ и не промокаемую обувь, не натирающие ботинки, не тряпичные кроссовки, резиновые сапоги (у кого есть, по желанию);
- рюкзак штурмовой (руки должны быть свободны);
- головной убор (летом кепка-бейсболка, платок-косынка, зимой - шапка или бафф, а также шарф);
- удобные вещи - штаны, удлиненные носки, захватите кофту - при подъеме и спуске будет жарко, а на вершине ветер и будет прохладно;
- чай в термосе, воду (бутылка 1,5 л на человека обязательно!);
- перекус (обязательно!) каждый себе берет сам. Если на перекус консервы - берите открывашку и ложку;
- аптечку индивидуальную;
- х/б перчатки (картофельные/строительные), так как где то нужно будет хвататься за камни (по желанию);
- скандинавские палки (по желанию);
- фотоаппарат, пауэр-банк, шнур для зарядки телефона;
- репелленты от насекомых, если тур предполагает посещение парков или других зеленых зон (с составом активного вещества не менее 0,2 или 20%);
- фонарик (лучше налобный, чтобы не занимать руки) и батарейки к нему;
- дождевик (в горах погода непредсказуемая);
- купальник и полотенце, если в программе предполагается купание;
- главное - удобные вещи и обувь, средства от клещей, рюкзак, воду, термос и перекус.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как организован трансфер?
Трансфер до отеля и обратно предоставляется строго в день заезда/отъезда в указанное по программе время.
Групповой трансфер – перевозка туристов до/из средства размещения. Может осуществляться на транспорте туроператора, а также путем привлечения третьих лиц (в т. ч. маршрутных такси и рейсовых автобусов).
Какая стоимость дополнительных ночей в Уфе?
|Гостиница
|2-мест. номер
|1-местн. номер
|“Иремель”
|5 850
|5 100
|“Азимут”
|9 000
|7 500
|“Hilston”
|8 800
|8 100