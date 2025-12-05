Мои заказы

Близкий Урал зимой: горы, скалы, геопарк

Откройте для себя Близкий Урал — место, где величественные горы и сама земля рассказывают свою древнюю историю.

Мы исследуем горы и скалы, которые хранят тайны геологического прошлого, узнаем историю столицы региона,
посетим святые источники, где можно обрести умиротворение и почувствовать особую энергетику этого края.

Для любителей активного отдыха предусмотрены национальные мастер-классы, захватывающие конные и лыжные прогулки к живописным скалам.

Этот тур — идеальная возможность прикоснуться к сердцу Южного Урала, почувствовать его мощь и красоту.

Программа тура по дням

1 день

Встреча с гидом. Обзорная экскурсия по Уфе, мастер-класс

10:00 Встреча группы в г. Уфа (по местному времени, разница с московским временем + 2 часа). Место встречи центральный вход Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).

Обзорная экскурсия по городу Уфа: от деревянной крепости Эмен-кала до современного миллионного города.

Эти места — свидетели великого прошлого и жизни выдающихся деятелей ушедших эпох: богатейшие дворянские роды, Федор Шаляпин, Рудольф Нуриев, Мустай Карим, Исмагилов Загир, Сергей Тимофеевич Аксаков и др.

Обед.

Трансфер до западного Предгорья Южного Урала (с. Имендяшево, 140 км).

Прибытие в туристический центр. Размещение в 2-х местных номерах.

Мастер-класс по приготовлению баурсака — традиционного блюда башкир.

Издревле баурсак был не просто выпечкой, он символизировал солнце и счастье, его готовили в торжественные дни и угощали только самых дорогих и добрых гостей.

Ужин с элементами башкирской кухни.

По желанию можно заказать баню.

2 день

Геопарк Торатау, курорт Красноусольск

Завтрак.

Автопереезд до визит-центра геопарка «Торатау» (120 км).

Прогулка у подножья Шихана (по желанию с подъёмом).

Геопарк «Торатау» входит в сеть глобальных геопарков ЮНЕСКО. Площадь геопарка превышает 4 тыс. кв. км, он объединяет уникальные природные объекты, среди которых шиханы Торатау и Юрактау.

Шиханы являются остатками древних коралловых рифов, образовавшихся в теплом море девонского периода. До сих пор в скоплениях окаменелостей там можно найти кораллы, губки, иглокожих и водоросли, которым около 300 миллионов лет.

Обед.

Переезд в с. Красноусольский (60 км).

Обзорная экскурсия на курорте Красноусольск, в том числе геологический разрез «Усолка», Табынская часовня, место явления св. иконы Табынской Божией матери; Святые источники (минеральная и целебная вода).

Желающие могут искупаться в купелях. Постоянная температура воды круглый год около 10 С.

Возвращение в туристический центр.

Ужин.

3 день

Экскурсия на конный двор, переход до подножия Уклы-кая

Завтрак.

Экскурсия на конный двор.

Вы узнаете интересные факты о лошадях и в чем особенность башкирской породы, увидите вожака табуна и жеребят, а также вам расскажут секреты приготовления кумыса.

Знакомство с башкирской культурой и фотосессия в национальных костюмах.

Обед.

Конно-санный переход до подножья скалы Уклы-кая (~6 км).

Зима позволяет пройти по руслу реки Зилим, поэтому переход будет интересен даже тем, кто проходил его летом, это возможность увидеть Зилим и его окрестности в белоснежной красоте.

По дороге мы увидим соленый источник, который не замерзает зимой, висячий мост у деревни Таш-Асты.

На обратном пути увидим арт-объекты, которые стали визитной карточкой Гафурийского района: мемориал из семи стрел, стела «Памяти батыров» («Батырзар Рухы»).

Ужин.

4 день

Лыжная прогулка и отправление домой

Завтрак.

Подбор снаряжения, инструктаж.

Лыжная прогулка в окрестностях села Имендяшево (~6 км, ~ 2 часа).

Направление прогулки определяет инструктор в зависимости от подготовленности группы и погодных условий.

Обед.

Трансфер в г. Уфа (140 км).

Место прибытия: Проспект Октября, 31, Универмаг Уфа.

Ориентировочный приезд к 18:00.

Проживание

Тур предусматривает размещение на турбазе в двухместных номерах.

Стоимость тура за 1 человека — 38 800 руб.

Стоимость тура на 1 человека на заезды с 29.12 по 10.01 — 43 800 руб.

Доплата за одноместное размещение — 9000 руб. /чел. за все дни тура.

Варианты проживания

Турбаза «Табын»

3 ночи

Турбаза расположена рядом с географическим центром Башкирии, в природном парке «Зилим».

Инфраструктура: Wi-Fi; мангальная зона, конный двор, аренда катамаранов, баня.

В каждом купольном доме 3 номера (2-3-местные).

Оснащение номера: одно/двух спальные кровати с ортопедическими матрацами, тумбы/полки для хранения вещей, зеркало.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер
  • Проживание на турбазе
  • Питание (1 день - обед, ужин 2 и 3 дни - трёхразовое 4 день - завтрак, обед)
  • Экскурсии по программе
  • Работа персонала, конюхов и инструкторов
  • Аренда лошадей и снаряжения (конная упряжь, пончо для конно-санных прогулок, лыжи с ботинками, лыжные палки)
  • Страховка от несчастного случая на сумму 50000 руб
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д-билеты до г. Уфы
  • Индивидуальные трансферы
  • Питание не указанное в программе и спиртные напитки
  • Дополнительные экскурсии (в Т.Ч. активности, бани)
  • Дополнительные сервисы в гостиницах
  • Поднос багажа
  • Сувениры
  • Празднование новогодней ночи 31.12. - 4 500 руб. /чел
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • личные документы и полис омс;
  • рюкзак/сумка;
  • тёплый головной убор, закрывающий уши;
  • шарф;
  • варежки/перчатки;
  • 2-3 пары шерстяных носков;
  • удобная тёплая верхняя одежда, не стесняющая движения;
  • теплая обувь, позволяющая двигаться по зимним лесным тропам;
  • тёплый спортивный костюм/ флисовый костюм;
  • шерстяное трико;
  • сменный комплект термобелья.
  • непромокаемый чехол для фото/видео аппаратуры
  • для посещения бани: купальник/плавки, сланцы
  • предметы личной гигиены (зубная щётка+паста, шампунь, мыло), расческа;
  • личная аптечка,
  • фонарь;
  • зарядное устройство или внешний аккумулятор (Powerbank) для телефона.

Придерживайтесь принципа многослойности одежды.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

В стоимость тура включена страховка от несчастного случая на сумму 50000 руб.

Какая погода ожидается в туре?

Средняя температура воздуха в зимние месяцы на Южном Урале на территории Башкортостана составляет днем -10… -20 °С, ночью -15… -25°С.

Чтобы не испортить впечатления от активного отдыха, рекомендуем внимательно отнестись к подбору личного снаряжения.

Как организовано питание в туре?

Питание в туристическом центре комплексное, трёхразовое, еду готовит повар.

Запросы по специальному питанию, включая вегетарианское, необходимо предварительно согласовать с туроператором.

Какое предоставляется снаряжение?
  • конная упряжь;
  • пончо для конно-санных прогулок;
  • лыжи с ботинками;
  • лыжные палки.
Может ли измениться маршрут?

Маршрут или график движения по маршруту может быть скорректирован на месте, исходя из погодных условий, изменений уровня воды в горных реках, подготовленности группы и других обстоятельств.

Что еще необходимо знать о туре?
  1. Групповой трансфер до туристского центра и обратно предоставляется строго в день заезда/отъезда в указанное по программе время.
  2. Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в ином случае финансовая ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста.
  3. Транспорт определяется в зависимости от количества человек в группе, назначается за 3 дня до тура.
  4. Турист самостоятельно предоставляет багаж к погрузке в автотранспорт. В цену включена перевозка нормативного багажа по маршруту. Наиболее удобной для основного багажа будет рюкзак/транспортировочная сумка. Нормативы багажа (не более): 65*40*25 см, объем до 20 кг/70 л.
  5. Рассадка в автобусе — свободная. Но туроператор имеет право определять места между туристами по хронологии бронирования и по своему усмотрению.
  6. Для координации и обмена информацией с группой создается чат/беседа в мессенджере не менее чем за 3 дня до начала тура.
  7. На конно-верховые прогулки допускаются дети от 16 лет и старше. Возможно подтверждение детей от 10 лет в сопровождении родителей, прогулки только в санях.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

