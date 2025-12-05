3 день

Экскурсия на конный двор, переход до подножия Уклы-кая

Завтрак.

Экскурсия на конный двор.

Вы узнаете интересные факты о лошадях и в чем особенность башкирской породы, увидите вожака табуна и жеребят, а также вам расскажут секреты приготовления кумыса.

Знакомство с башкирской культурой и фотосессия в национальных костюмах.

Обед.

Конно-санный переход до подножья скалы Уклы-кая (~6 км).

Зима позволяет пройти по руслу реки Зилим, поэтому переход будет интересен даже тем, кто проходил его летом, это возможность увидеть Зилим и его окрестности в белоснежной красоте.

По дороге мы увидим соленый источник, который не замерзает зимой, висячий мост у деревни Таш-Асты.

На обратном пути увидим арт-объекты, которые стали визитной карточкой Гафурийского района: мемориал из семи стрел, стела «Памяти батыров» («Батырзар Рухы»).

Ужин.

