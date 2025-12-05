Мы исследуем горы и скалы, которые хранят тайны геологического прошлого, узнаем историю столицы региона,
Программа тура по дням
Встреча с гидом. Обзорная экскурсия по Уфе, мастер-класс
10:00 Встреча группы в г. Уфа (по местному времени, разница с московским временем + 2 часа). Место встречи центральный вход Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).
Обзорная экскурсия по городу Уфа: от деревянной крепости Эмен-кала до современного миллионного города.
Эти места — свидетели великого прошлого и жизни выдающихся деятелей ушедших эпох: богатейшие дворянские роды, Федор Шаляпин, Рудольф Нуриев, Мустай Карим, Исмагилов Загир, Сергей Тимофеевич Аксаков и др.
Обед.
Трансфер до западного Предгорья Южного Урала (с. Имендяшево, 140 км).
Прибытие в туристический центр. Размещение в 2-х местных номерах.
Мастер-класс по приготовлению баурсака — традиционного блюда башкир.
Издревле баурсак был не просто выпечкой, он символизировал солнце и счастье, его готовили в торжественные дни и угощали только самых дорогих и добрых гостей.
Ужин с элементами башкирской кухни.
По желанию можно заказать баню.
Геопарк Торатау, курорт Красноусольск
Завтрак.
Автопереезд до визит-центра геопарка «Торатау» (120 км).
Прогулка у подножья Шихана (по желанию с подъёмом).
Геопарк «Торатау» входит в сеть глобальных геопарков ЮНЕСКО. Площадь геопарка превышает 4 тыс. кв. км, он объединяет уникальные природные объекты, среди которых шиханы Торатау и Юрактау.
Шиханы являются остатками древних коралловых рифов, образовавшихся в теплом море девонского периода. До сих пор в скоплениях окаменелостей там можно найти кораллы, губки, иглокожих и водоросли, которым около 300 миллионов лет.
Обед.
Переезд в с. Красноусольский (60 км).
Обзорная экскурсия на курорте Красноусольск, в том числе геологический разрез «Усолка», Табынская часовня, место явления св. иконы Табынской Божией матери; Святые источники (минеральная и целебная вода).
Желающие могут искупаться в купелях. Постоянная температура воды круглый год около 10 С.
Возвращение в туристический центр.
Ужин.
Экскурсия на конный двор, переход до подножия Уклы-кая
Завтрак.
Экскурсия на конный двор.
Вы узнаете интересные факты о лошадях и в чем особенность башкирской породы, увидите вожака табуна и жеребят, а также вам расскажут секреты приготовления кумыса.
Знакомство с башкирской культурой и фотосессия в национальных костюмах.
Обед.
Конно-санный переход до подножья скалы Уклы-кая (~6 км).
Зима позволяет пройти по руслу реки Зилим, поэтому переход будет интересен даже тем, кто проходил его летом, это возможность увидеть Зилим и его окрестности в белоснежной красоте.
По дороге мы увидим соленый источник, который не замерзает зимой, висячий мост у деревни Таш-Асты.
На обратном пути увидим арт-объекты, которые стали визитной карточкой Гафурийского района: мемориал из семи стрел, стела «Памяти батыров» («Батырзар Рухы»).
Ужин.
Лыжная прогулка и отправление домой
Завтрак.
Подбор снаряжения, инструктаж.
Лыжная прогулка в окрестностях села Имендяшево (~6 км, ~ 2 часа).
Направление прогулки определяет инструктор в зависимости от подготовленности группы и погодных условий.
Обед.
Трансфер в г. Уфа (140 км).
Место прибытия: Проспект Октября, 31, Универмаг Уфа.
Ориентировочный приезд к 18:00.
Проживание
Тур предусматривает размещение на турбазе в двухместных номерах.
Стоимость тура за 1 человека — 38 800 руб.
Стоимость тура на 1 человека на заезды с 29.12 по 10.01 — 43 800 руб.
Доплата за одноместное размещение — 9000 руб. /чел. за все дни тура.
Варианты проживания
Турбаза «Табын»
Турбаза расположена рядом с географическим центром Башкирии, в природном парке «Зилим».
Инфраструктура: Wi-Fi; мангальная зона, конный двор, аренда катамаранов, баня.
В каждом купольном доме 3 номера (2-3-местные).
Оснащение номера: одно/двух спальные кровати с ортопедическими матрацами, тумбы/полки для хранения вещей, зеркало.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Проживание на турбазе
- Питание (1 день - обед, ужин 2 и 3 дни - трёхразовое 4 день - завтрак, обед)
- Экскурсии по программе
- Работа персонала, конюхов и инструкторов
- Аренда лошадей и снаряжения (конная упряжь, пончо для конно-санных прогулок, лыжи с ботинками, лыжные палки)
- Страховка от несчастного случая на сумму 50000 руб
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д-билеты до г. Уфы
- Индивидуальные трансферы
- Питание не указанное в программе и спиртные напитки
- Дополнительные экскурсии (в Т.Ч. активности, бани)
- Дополнительные сервисы в гостиницах
- Поднос багажа
- Сувениры
- Празднование новогодней ночи 31.12. - 4 500 руб. /чел
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- личные документы и полис омс;
- рюкзак/сумка;
- тёплый головной убор, закрывающий уши;
- шарф;
- варежки/перчатки;
- 2-3 пары шерстяных носков;
- удобная тёплая верхняя одежда, не стесняющая движения;
- теплая обувь, позволяющая двигаться по зимним лесным тропам;
- тёплый спортивный костюм/ флисовый костюм;
- шерстяное трико;
- сменный комплект термобелья.
- непромокаемый чехол для фото/видео аппаратуры
- для посещения бани: купальник/плавки, сланцы
- предметы личной гигиены (зубная щётка+паста, шампунь, мыло), расческа;
- личная аптечка,
- фонарь;
- зарядное устройство или внешний аккумулятор (Powerbank) для телефона.
Придерживайтесь принципа многослойности одежды.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
В стоимость тура включена страховка от несчастного случая на сумму 50000 руб.
Какая погода ожидается в туре?
Средняя температура воздуха в зимние месяцы на Южном Урале на территории Башкортостана составляет днем -10… -20 °С, ночью -15… -25°С.
Чтобы не испортить впечатления от активного отдыха, рекомендуем внимательно отнестись к подбору личного снаряжения.
Как организовано питание в туре?
Питание в туристическом центре комплексное, трёхразовое, еду готовит повар.
Запросы по специальному питанию, включая вегетарианское, необходимо предварительно согласовать с туроператором.
Какое предоставляется снаряжение?
- конная упряжь;
- пончо для конно-санных прогулок;
- лыжи с ботинками;
- лыжные палки.
Может ли измениться маршрут?
Маршрут или график движения по маршруту может быть скорректирован на месте, исходя из погодных условий, изменений уровня воды в горных реках, подготовленности группы и других обстоятельств.
Что еще необходимо знать о туре?
- Групповой трансфер до туристского центра и обратно предоставляется строго в день заезда/отъезда в указанное по программе время.
- Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в ином случае финансовая ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста.
- Транспорт определяется в зависимости от количества человек в группе, назначается за 3 дня до тура.
- Турист самостоятельно предоставляет багаж к погрузке в автотранспорт. В цену включена перевозка нормативного багажа по маршруту. Наиболее удобной для основного багажа будет рюкзак/транспортировочная сумка. Нормативы багажа (не более): 65*40*25 см, объем до 20 кг/70 л.
- Рассадка в автобусе — свободная. Но туроператор имеет право определять места между туристами по хронологии бронирования и по своему усмотрению.
- Для координации и обмена информацией с группой создается чат/беседа в мессенджере не менее чем за 3 дня до начала тура.
- На конно-верховые прогулки допускаются дети от 16 лет и старше. Возможно подтверждение детей от 10 лет в сопровождении родителей, прогулки только в санях.