Экскурсия по Угличскому кремлю

Прогулка с экскурсоводом по Угличскому кремлю позволяет детально познакомиться со знаменитым...

Прогулка с экскурсоводом по Угличскому кремлю позволяет детально познакомиться со знаменитым историко-архитектурным комплексом.

Туристы стремятся побывать здесь, поскольку местные памятники представляют разные эпохи отечественной истории и культуры, объединенные общей биографией, легендами и загадками.
Экскурсия по Угличскому кремлю
Экскурсия по Угличскому кремлю
Экскурсия по Угличскому кремлю
Экскурсия по Угличскому кремлю
Экскурсия по Угличскому кремлю
Экскурсия по Угличскому кремлю

Что вы увидите 🤩

  • Угличский кремль
  • Спасо-Преображенский собор
  • Богоявленский зимний собор
  • Здание Городской думы и др.
Об экскурсии
Прогулка с экскурсоводом по Угличскому кремлю позволяет детально познакомиться со знаменитым историко-архитектурным комплексом. Туристы стремятся побывать здесь, поскольку местные памятники представляют разные эпохи отечественной истории и культуры, объединенные общей биографией, легендами и загадками.
Попав сюда, вы словно путешествуете по времени. К примеру, вот вы осматриваете Княжеские палаты — одно из первых известных жилых гражданских зданий, сохранившихся до наших дней наряду с Грановитой палатой в Москве и Владычными палатами в Новгороде. А потом вдруг узнаете о потайном ходе, где наши предки якобы спрятали от интервентов-поляков несметные богатства. Дальше — больше, и вот уже перед вами церковь Димитрия-царевича на крови, возведённая в 1692 году. Кроме того, во время экскурсии мы осмотрим Спасо-Преображенский собор, его колокольню, Богоявленский зимний собор и здание Городской думы.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Общий
3 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание.
Что не входит
  • Входные билеты.
Место начала и завершения
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по запросу
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Ежедневно, по запросу

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