Об экскурсии

Прогулка с экскурсоводом по Угличскому кремлю позволяет детально познакомиться со знаменитым историко-архитектурным комплексом. Туристы стремятся побывать здесь, поскольку местные памятники представляют разные эпохи отечественной истории и культуры, объединенные общей биографией, легендами и загадками.

Попав сюда, вы словно путешествуете по времени. К примеру, вот вы осматриваете Княжеские палаты — одно из первых известных жилых гражданских зданий, сохранившихся до наших дней наряду с Грановитой палатой в Москве и Владычными палатами в Новгороде. А потом вдруг узнаете о потайном ходе, где наши предки якобы спрятали от интервентов-поляков несметные богатства. Дальше — больше, и вот уже перед вами церковь Димитрия-царевича на крови, возведённая в 1692 году. Кроме того, во время экскурсии мы осмотрим Спасо-Преображенский собор, его колокольню, Богоявленский зимний собор и здание Городской думы.