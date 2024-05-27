Музеи и искусство Углича

Найдено 8 экскурсий в категории «Музеи» в Угличе, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сюжеты Углича
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
316 отзывов
Популярное предложение
Сюжеты Углича
Разобраться в таинственной истории царевича, полюбоваться храмами и открыть летопись города
«После экскурсии вы сможете отправиться в любой из частных музеев: мы о каждом расскажем, проводим или сориентируем»
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
3 500 за всё до 5 чел.
Колоритный Углич: от кремля до кацкарей
Индивидуальная
5.5 часов
21 отзыв
Колоритный Углич: историческое путешествие от кремля до деревни кацкарей
Погрузитесь в атмосферу старинного Углича: от величественного кремля до уникальной деревни кацкарей с традиционным обедом
Начало: На Успенской площади
«Это этнографический музей под открытым небом, место с исконно русским духом, где можно на пару часов почувствовать себя сельским жителем»
11 июня в 11:30
12 июня в 14:30
от 5 200 за всё до 5 чел.
Неповторимый и незабываемый Углич
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
23 отзыва
Неповторимый и незабываемый Углич: погружение в историю и культуру
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Угличу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
«Кроме того, я предложу посетить музей во дворце угличских князей 15 века и церковь Царевича Димитрия на Крови — храм-памятник 16 века»
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
3 000 за всё до 10 чел.
Учма. Судьба русской деревни
Индивидуальная
1.5 часа
8 отзывов
Учма. Судьба русской деревни - индивидуальная экскурсия
Учма - небольшое село с богатой историей. Посетите музей, основанный на воспоминаниях старожилов, и прогуляйтесь по волжскому селу
Начало: У входа в музей Учмы
«Наш музей в 2020 году получил специальную отметку жюри международного форума «Европейский Музей Года»»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 3 000 за всё до 18 чел.
Этно-поездка в Мартыново «В гости к кацкарям» (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Этно-поездка в Мартыново «В гости к кацкарям»
Погрузитесь в уникальную культуру кацкарей и откройте для себя тайны Углича на индивидуальной экскурсии
Начало: На Успенской площади
«В этнографическом музее-избе они расскажут о быте, диалекте, фольклоре и истории общины, развивавшейся в стороне от городов и других деревень»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000 за всё до 10 чел.
Экскурсия по городу и музей Гидроэнергетики
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Угличу с посещением музея Гидроэнергетики
Откройте для себя красоту Углича и тайны гидроэнергетики в одной увлекательной экскурсии. Погрузитесь в историю и науку
Начало: По согласованию с гидом
«Музей Гидроэнергетики России А ещё вы побываете в музее Гидроэнергетики России»
Расписание: Ежедневно, по запросу
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.
Углич - душа русской провинции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Углич - душа русской провинции: историческое путешествие
Погрузитесь в атмосферу древнего Углича, где каждый камень хранит тайны прошлого и рассказывает свою уникальную историю
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 4 200 за всё до 5 чел.
Экскурсия по Угличу + музей СырКультПросвет (на вашем авто или такси)
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Угличу + музей СырКультПросвет (на вашем авто или такси)
Погрузитесь в атмосферу древнего Углича и посетите музей сыра. Узнайте секреты сыроделия и попробуйте лучшие сорта
Начало: На улице Гражданской
«Вы побываете в музее СырКультПросвет на территории сыродельно-молочного завода»
11 июня в 14:00
12 июня в 11:00
3 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    27 мая 2024
    Учма. Судьба русской деревни
    Все очень колоритно
  • С
    Светлана
    12 мая 2024
    Сюжеты Углича
    Экскурсовод была Надежда Владимировна, доброжелательная, неспешная, любит свой город. Экскурсия длилась 3ч. Из них 2,5ч провели на территории Кремля. Территория маленькая,
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    объектов немного. Затянутая получилась экскурсия. В группе были дети. Хотелось, чтобы им подробнее рассказывали о исторических героях, а не как о уже им знакомых вещах. В сухом остатке- времени провели много, а целостного впечатления о городе не получилось.

  • А
    Ангелина
    11 мая 2024
    Неповторимый и незабываемый Углич
    Отлично провели время, несмотря на дождь, услышали много полезной и интересной информации, сделали памятные фото. Спасибо нашему экскурсоводу Наталье)
  • Ю
    Юля
    10 мая 2024
    Сюжеты Углича
    Были в Угличе один день, поэтому взяли обзорную экскурсию по городу. Экскурсия очень понравилась. Гид Екатерина очень интересный рассказчик, влюбленный
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    в свой город. 3 часа пролетели не заметно, узнали много интересного, посетили все самые интересные локации и места города. Планируем еще раз посетить Углич, чтобы пройтись по музеям города. Одного дня для Углича маловато.

    Были в Угличе один день, поэтому взяли обзорную экскурсию по городу. Экскурсия очень понравилась. Гид ЕкатеринаБыли в Угличе один день, поэтому взяли обзорную экскурсию по городу. Экскурсия очень понравилась. Гид ЕкатеринаБыли в Угличе один день, поэтому взяли обзорную экскурсию по городу. Экскурсия очень понравилась. Гид ЕкатеринаБыли в Угличе один день, поэтому взяли обзорную экскурсию по городу. Экскурсия очень понравилась. Гид ЕкатеринаБыли в Угличе один день, поэтому взяли обзорную экскурсию по городу. Экскурсия очень понравилась. Гид ЕкатеринаБыли в Угличе один день, поэтому взяли обзорную экскурсию по городу. Экскурсия очень понравилась. Гид ЕкатеринаБыли в Угличе один день, поэтому взяли обзорную экскурсию по городу. Экскурсия очень понравилась. Гид ЕкатеринаБыли в Угличе один день, поэтому взяли обзорную экскурсию по городу. Экскурсия очень понравилась. Гид Екатерина
  • м
    марина
    9 мая 2024
    Сюжеты Углича
    Экскурсовод Надежда Владимировна, очень интересно, содержательно провела экскурсию. Экскурсия прошла в активном формате. Большое спасибо.
  • Н
    Наталья
    14 марта 2024
    Неповторимый и незабываемый Углич
    Добрый день! Посещение Углича, совпало с праздником 8 марта. Встреча с гидом состоялась вовремя, экскурсия была очень познавательная. Наталья, хорошо знает историю своего города и с душой нам поведала все интересные факты. 2 часа пролетели незаметно. Спасибо огромное, летом вернемся!
  • Е
    Елена
    16 февраля 2024
    Этно-поездка в Мартыново «В гости к кацкарям» (на вашем автомобиле)
    Отличная экскурсия. Рекомендую Анну как отличного гида. Очень понравилось. И зимой в селе есть своё великолепие.
  • К
    Кира
    12 ноября 2023
    Этно-поездка в Мартыново «В гости к кацкарям» (на вашем автомобиле)
    Экскурсия очень понравилась! Анна очень интересный рассказчик! Всегда готова поддержать беседу и ответить на все интересующие вопросы!) Побольше бы таких гидов! Получили массу удовольствия! Рекомендуем) Спасибо!!!
  • Е
    Елена
    20 октября 2023
    Этно-поездка в Мартыново «В гости к кацкарям» (на вашем автомобиле)
    Совсем недалекое прошлое, а как все сильно изменилось! Посмотрели быт российской деревни в прошлом: избу- музей с сенями и двором. Познакомились
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    с домашними питомцами и покормили хлебушком (детишкам особенно приятно). Накормили обедом и нас в бывшей школе -музее. Проводят экскурсию местные жители - Кацкари с очень красивым и самобытным языком, слова из которого вызывают и улыбки и умиление. Все мероприятие прошло исключительно в доброжелательной обстановке с заботой и вниманием к туристам.

    Совсем недалекое прошлое, а как все сильно изменилось!Совсем недалекое прошлое, а как все сильно изменилось!
  • Е
    Екатерина
    8 октября 2023
    Неповторимый и незабываемый Углич
    Спасибо большое за экскурсию с гидом Натальей. Гид,Наталья, предложила несколько маршрутов, так как мы были первый раз, то выбрали посещение Кремля. Экскурсия прошла великолепно,материал очень интересный,плюс посещение церкви на Крови, соборов. Время пролетело быстро, будем рекомендовать.

Ответы на вопросы от путешественников по Угличу в категории «Музеи»

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  1. Сюжеты Углича
  2. Колоритный Углич: от кремля до кацкарей
  3. Неповторимый и незабываемый Углич
  4. Учма. Судьба русской деревни
  5. Этно-поездка в Мартыново «В гости к кацкарям» (на вашем автомобиле)
Какие места ещё посмотреть в Угличе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Угличский Кремль
  2. Самое главное
  3. Спасо-Преображенский собор
  4. Церковь Димитрия на Крови
  5. Кремль
  6. Палаты угличских князей
  7. Успенская площадь
  8. Воскресенский монастырь
  9. Богоявленский монастырь
  10. Угличская ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Угличу в июне 2024
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