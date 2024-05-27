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объектов немного. Затянутая получилась экскурсия. В группе были дети. Хотелось, чтобы им подробнее рассказывали о исторических героях, а не как о уже им знакомых вещах. В сухом остатке- времени провели много, а целостного впечатления о городе не получилось.