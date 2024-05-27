1 чел.
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Индивидуальная
3 часа
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Сюжеты Углича
Разобраться в таинственной истории царевича, полюбоваться храмами и открыть летопись города
«После экскурсии вы сможете отправиться в любой из частных музеев: мы о каждом расскажем, проводим или сориентируем»
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Колоритный Углич: историческое путешествие от кремля до деревни кацкарей
Погрузитесь в атмосферу старинного Углича: от величественного кремля до уникальной деревни кацкарей с традиционным обедом
Начало: На Успенской площади
«Это этнографический музей под открытым небом, место с исконно русским духом, где можно на пару часов почувствовать себя сельским жителем»
11 июня в 11:30
12 июня в 14:30
от 5 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Неповторимый и незабываемый Углич: погружение в историю и культуру
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Угличу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
«Кроме того, я предложу посетить музей во дворце угличских князей 15 века и церковь Царевича Димитрия на Крови — храм-памятник 16 века»
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Учма. Судьба русской деревни - индивидуальная экскурсия
Учма - небольшое село с богатой историей. Посетите музей, основанный на воспоминаниях старожилов, и прогуляйтесь по волжскому селу
Начало: У входа в музей Учмы
«Наш музей в 2020 году получил специальную отметку жюри международного форума «Европейский Музей Года»»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 3 000₽ за всё до 18 чел.
Индивидуальная
6 часов
Этно-поездка в Мартыново «В гости к кацкарям»
Погрузитесь в уникальную культуру кацкарей и откройте для себя тайны Углича на индивидуальной экскурсии
Начало: На Успенской площади
«В этнографическом музее-избе они расскажут о быте, диалекте, фольклоре и истории общины, развивавшейся в стороне от городов и других деревень»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия по Угличу с посещением музея Гидроэнергетики
Откройте для себя красоту Углича и тайны гидроэнергетики в одной увлекательной экскурсии. Погрузитесь в историю и науку
Начало: По согласованию с гидом
«Музей Гидроэнергетики России А ещё вы побываете в музее Гидроэнергетики России»
Расписание: Ежедневно, по запросу
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Углич - душа русской провинции: историческое путешествие
Погрузитесь в атмосферу древнего Углича, где каждый камень хранит тайны прошлого и рассказывает свою уникальную историю
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 4 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Угличу + музей СырКультПросвет (на вашем авто или такси)
Погрузитесь в атмосферу древнего Углича и посетите музей сыра. Узнайте секреты сыроделия и попробуйте лучшие сорта
Начало: На улице Гражданской
«Вы побываете в музее СырКультПросвет на территории сыродельно-молочного завода»
11 июня в 14:00
12 июня в 11:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина27 мая 2024Все очень колоритно
- ССветлана12 мая 2024Экскурсовод была Надежда Владимировна, доброжелательная, неспешная, любит свой город. Экскурсия длилась 3ч. Из них 2,5ч провели на территории Кремля. Территория маленькая,
- ААнгелина11 мая 2024Отлично провели время, несмотря на дождь, услышали много полезной и интересной информации, сделали памятные фото. Спасибо нашему экскурсоводу Наталье)
- ЮЮля10 мая 2024Были в Угличе один день, поэтому взяли обзорную экскурсию по городу. Экскурсия очень понравилась. Гид Екатерина очень интересный рассказчик, влюбленный
- ммарина9 мая 2024Экскурсовод Надежда Владимировна, очень интересно, содержательно провела экскурсию. Экскурсия прошла в активном формате. Большое спасибо.
- ННаталья14 марта 2024Добрый день! Посещение Углича, совпало с праздником 8 марта. Встреча с гидом состоялась вовремя, экскурсия была очень познавательная. Наталья, хорошо знает историю своего города и с душой нам поведала все интересные факты. 2 часа пролетели незаметно. Спасибо огромное, летом вернемся!
- ЕЕлена16 февраля 2024Отличная экскурсия. Рекомендую Анну как отличного гида. Очень понравилось. И зимой в селе есть своё великолепие.
- ККира12 ноября 2023Экскурсия очень понравилась! Анна очень интересный рассказчик! Всегда готова поддержать беседу и ответить на все интересующие вопросы!) Побольше бы таких гидов! Получили массу удовольствия! Рекомендуем) Спасибо!!!
- ЕЕлена20 октября 2023Совсем недалекое прошлое, а как все сильно изменилось! Посмотрели быт российской деревни в прошлом: избу- музей с сенями и двором. Познакомились
- ЕЕкатерина8 октября 2023Спасибо большое за экскурсию с гидом Натальей. Гид,Наталья, предложила несколько маршрутов, так как мы были первый раз, то выбрали посещение Кремля. Экскурсия прошла великолепно,материал очень интересный,плюс посещение церкви на Крови, соборов. Время пролетело быстро, будем рекомендовать.
Ответы на вопросы от путешественников по Угличу в категории «Музеи»
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