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Обзорная экскурсия по Угличу (без посещения кремля)

Обзорная экскурсия по Угличу
Моя экскурсия поможет вам сформировать общее представление о городе и его истории.

Я проведу вас по главным достопримечательностям Углича, мы вместе прогуляемся по великолепной набережной и обзорно познакомимся с двумя действующими монастырями — Богоявленский и Воскресенский.
5
12 отзывов
Обзорная экскурсия по Угличу (без посещения кремля)
Обзорная экскурсия по Угличу (без посещения кремля)
Обзорная экскурсия по Угличу (без посещения кремля)

Описание экскурсии

Что вас ожидает Мини-экскурсия по Угличу позволит составить общее представление о городе, его истории и современности. Гости города прогуляются по великолепной набережной, увидят угличский гидроузел, узнают историю города, на Успенской площади познакомятся с курьезами из купеческой жизни, посетят два действующих монастыря. В программе:
  • Угличская набережная.
  • Парк Победы.
  • Успенская площадь.
  • Богоявленский женский действующий монастырь.
  • Воскресенский мужской действующий монастырь.
  • Церковь Рождества Иоанна Предтечи.

ежедневно

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Волжская набережная
  • Угличская ГЭС
  • Парк Победы
  • Богоявленский женский действующий монастырь
  • Успенская площадь
  • Казанская церковь
  • Воскресенский мужской действующий монастырь
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Посещение Угличского кремля (самостоятельно)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Островского, д. 1 (у кафе «Опята»)
Завершение: Ул. Спасская, д. 10
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
3
2
1
Е
Спасибо Наталье за увлекательную и познавательную экскурсию по Угличу. Было очень интересно узнать об истории этого города, время прошло незаметно. Несмотря на неблагоприятную погоду, остались только положительные эмоции. Ни о чём не пожалели)
Всем рекомендую! Спасибо 🫶
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С
Замечательная экскурсия! Наталья очень интересно и подробно рассказала историю своего города. Время пролетело незаметно и всем было настолько интересно,что никто ни разу не посмотрел на часы. Ещё очень важно,что гид
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прекрасно говорит. Правильно и грамотно. Очень приятно слушать. Мы были впервые в Угличе, но благодаря Наталье в том числе, хочется вернуться снова.
Экскурсия была обзорная,без посещения Кресла, и это хорошо. Мы смогли пройти исторический центр, а потом самостоятельно посетить Кремль.
Ещё раз огромное спасибо Наталье за чудесный,познавательный экскурс по городу.

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К
Замечательная экскурсия! Наталья очень интересно и подробно рассказала историю своего города. Время пролетело незаметно и всем было настолько интересно,что никто ни разу не посмотрел на часы. Ещё очень важно,что гид
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прекрасно говорит. Правильно и грамотно. Очень приятно слушать. Мы были впервые в Угличе, но благодаря Наталье в том числе, хочется вернуться снова.
Экскурсия была обзорная,без посещения Кресла, и это хорошо. Мы смогли пройти исторический центр, а потом самостоятельно посетить Кремль.
Ещё раз огромное спасибо Наталье за чудесный,познавательный экскурс по городу.

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А
Отлично! Превосходно! Побольше бы таких гидов, как Наталья. Никогда еще у меня в 11 утра так не болели ноги) Все показала, все рассказала. История, обычаи, мифы города Углича и окрестностей,
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все про царевича Дмитрия - все нашло отражение в ее рассказе, ничего не ускользнуло. Даже по времени экскурсия продолжалась дольше запланированного - как сказала Наталья, она увлеклась. Побольше бы таких увлеченных людей, настоящих фанатиков своего дела. Остались только положительные впечатления, спасибо тебе, Наталья!

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В
Спасибо огромное Наталье за интересную и увлекательную экскурсию! Понравилось и детям и взрослым! Несмотря на погоду, получили колоссальное удовольствие от услышанных рассказов об удивительном городе с огромной историей. Наталья с любовью и чуткостью рассказала нам о своем городе. Рекомендуем от всей души! Наталье удачи и больше людей интересующихся историей! Спасибо!
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И
Экскурсия в Уличе с Натальей нам понравилась. За 2 часа мы увидели большое количество исторических объектов и история города ожила на наших глазах. Экскурсия была интересная, динамичная, насыщенная историческими фактами и легендами. Правильно выбрали экскурсию без Кремля, т. к. Кремль достоим отдельного внимания и уделенного времени.
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