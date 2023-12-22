Обзорная экскурсия по Угличу
Моя экскурсия поможет вам сформировать общее представление о городе и его истории.
Я проведу вас по главным достопримечательностям Углича, мы вместе прогуляемся по великолепной набережной и посетим два действующих монастыря — Богоявленский и Воскресенский.
Я проведу вас по главным достопримечательностям Углича, мы вместе прогуляемся по великолепной набережной и посетим два действующих монастыря — Богоявленский и Воскресенский.
Ближайшие даты:
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даты
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Что вас ожидает:
- Волжская набережная
- Угличская ГЭС
- Парк Победы
- Богоявленский женский действующий монастырь
- Успенская площадь
- Казанская церковь
- Воскресенский мужской действующий монастырь
Описание
Что вас ожидает Мини-экскурсия по Угличу позволит составить общее представление о городе, его истории и современности. Гости города прогуляются по великолепной набережной, увидят угличский гидроузел, узнают историю города, на Успенской площади познакомятся с курьезами из купеческой жизни, посетят два действующих монастыря. В программе:
- Угличская набережная.
- Парк Победы.
- Успенская площадь.
- Богоявленский женский действующий монастырь.
- Воскресенский мужской действующий монастырь.
- Церковь Рождества Иоанна Предтечи.
ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Посещение двух монастырей
- Что не входит
- Посещение Угличского кремля (самостоятельно)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ул. Островского, д. 1 (у кафе «Опята»)Завершение: Ул. Спасская, д. 10
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневноЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Посещения угличского кремля самостоятельно
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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