Обзорная экскурсия по Угличу (без посещения кремля)
Индивидуальная экскурсия в Угличе

Обзорная экскурсия по Угличу

Моя экскурсия поможет вам сформировать общее представление о городе и его истории.

Я проведу вас по главным достопримечательностям Углича, мы вместе прогуляемся по великолепной набережной и посетим два действующих монастыря — Богоявленский и Воскресенский.
Обзорная экскурсия по Угличу (без посещения кремля)
Обзорная экскурсия по Угличу (без посещения кремля)
Обзорная экскурсия по Угличу (без посещения кремля)
Обзорная экскурсия по Угличу (без посещения кремля)
Обзорная экскурсия по Угличу (без посещения кремля)
Обзорная экскурсия по Угличу (без посещения кремля)
Ближайшие даты:
22
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даты

Что вас ожидает:

  • Волжская набережная
  • Угличская ГЭС
  • Парк Победы
  • Богоявленский женский действующий монастырь
  • Успенская площадь
  • Казанская церковь
  • Воскресенский мужской действующий монастырь

Описание

Что вас ожидает Мини-экскурсия по Угличу позволит составить общее представление о городе, его истории и современности. Гости города прогуляются по великолепной набережной, увидят угличский гидроузел, узнают историю города, на Успенской площади познакомятся с курьезами из купеческой жизни, посетят два действующих монастыря. В программе:
  • Угличская набережная.
  • Парк Победы.
  • Успенская площадь.
  • Богоявленский женский действующий монастырь.
  • Воскресенский мужской действующий монастырь.
  • Церковь Рождества Иоанна Предтечи.

ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Посещение двух монастырей
Что не входит
  • Посещение Угличского кремля (самостоятельно)
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Островского, д. 1 (у кафе «Опята»)
Завершение: Ул. Спасская, д. 10
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Посещения угличского кремля самостоятельно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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