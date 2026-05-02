Моя экскурсия поможет вам сформировать общее представление о городе и его истории.
Я проведу вас по главным достопримечательностям Углича, мы вместе прогуляемся по великолепной набережной и обзорно познакомимся с двумя действующими монастырями — Богоявленский и Воскресенский.
Я проведу вас по главным достопримечательностям Углича, мы вместе прогуляемся по великолепной набережной и обзорно познакомимся с двумя действующими монастырями — Богоявленский и Воскресенский.
Описание экскурсииЧто вас ожидает Мини-экскурсия по Угличу позволит составить общее представление о городе, его истории и современности. Гости города прогуляются по великолепной набережной, увидят угличский гидроузел, узнают историю города, на Успенской площади познакомятся с курьезами из купеческой жизни, посетят два действующих монастыря. В программе:
- Угличская набережная.
- Парк Победы.
- Успенская площадь.
- Богоявленский женский действующий монастырь.
- Воскресенский мужской действующий монастырь.
- Церковь Рождества Иоанна Предтечи.
ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Волжская набережная
- Угличская ГЭС
- Парк Победы
- Богоявленский женский действующий монастырь
- Успенская площадь
- Казанская церковь
- Воскресенский мужской действующий монастырь
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Посещение Угличского кремля (самостоятельно)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Островского, д. 1 (у кафе «Опята»)
Завершение: Ул. Спасская, д. 10
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Спасибо Наталье за увлекательную и познавательную экскурсию по Угличу. Было очень интересно узнать об истории этого города, время прошло незаметно. Несмотря на неблагоприятную погоду, остались только положительные эмоции. Ни о чём не пожалели)
Всем рекомендую! Спасибо 🫶
Всем рекомендую! Спасибо 🫶
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С
Замечательная экскурсия! Наталья очень интересно и подробно рассказала историю своего города. Время пролетело незаметно и всем было настолько интересно,что никто ни разу не посмотрел на часы. Ещё очень важно,что гид
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К
Замечательная экскурсия! Наталья очень интересно и подробно рассказала историю своего города. Время пролетело незаметно и всем было настолько интересно,что никто ни разу не посмотрел на часы. Ещё очень важно,что гид
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А
Отлично! Превосходно! Побольше бы таких гидов, как Наталья. Никогда еще у меня в 11 утра так не болели ноги) Все показала, все рассказала. История, обычаи, мифы города Углича и окрестностей,
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В
Спасибо огромное Наталье за интересную и увлекательную экскурсию! Понравилось и детям и взрослым! Несмотря на погоду, получили колоссальное удовольствие от услышанных рассказов об удивительном городе с огромной историей. Наталья с любовью и чуткостью рассказала нам о своем городе. Рекомендуем от всей души! Наталье удачи и больше людей интересующихся историей! Спасибо!
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И
Экскурсия в Уличе с Натальей нам понравилась. За 2 часа мы увидели большое количество исторических объектов и история города ожила на наших глазах. Экскурсия была интересная, динамичная, насыщенная историческими фактами и легендами. Правильно выбрали экскурсию без Кремля, т. к. Кремль достоим отдельного внимания и уделенного времени.
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