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Е Елена Спасибо Наталье за увлекательную и познавательную экскурсию по Угличу. Было очень интересно узнать об истории этого города, время прошло незаметно. Несмотря на неблагоприятную погоду, остались только положительные эмоции. Ни о чём не пожалели)

Всем рекомендую! Спасибо 🫶 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

С Светлана читать дальше уменьшить прекрасно говорит. Правильно и грамотно. Очень приятно слушать. Мы были впервые в Угличе, но благодаря Наталье в том числе, хочется вернуться снова.

Экскурсия была обзорная,без посещения Кресла, и это хорошо. Мы смогли пройти исторический центр, а потом самостоятельно посетить Кремль.

Ещё раз огромное спасибо Наталье за чудесный,познавательный экскурс по городу. Замечательная экскурсия! Наталья очень интересно и подробно рассказала историю своего города. Время пролетело незаметно и всем было настолько интересно,что никто ни разу не посмотрел на часы. Ещё очень важно,что гид Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

К Корсакас читать дальше уменьшить прекрасно говорит. Правильно и грамотно. Очень приятно слушать. Мы были впервые в Угличе, но благодаря Наталье в том числе, хочется вернуться снова.

Экскурсия была обзорная,без посещения Кресла, и это хорошо. Мы смогли пройти исторический центр, а потом самостоятельно посетить Кремль.

Ещё раз огромное спасибо Наталье за чудесный,познавательный экскурс по городу. Замечательная экскурсия! Наталья очень интересно и подробно рассказала историю своего города. Время пролетело незаметно и всем было настолько интересно,что никто ни разу не посмотрел на часы. Ещё очень важно,что гид Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Александр читать дальше уменьшить все про царевича Дмитрия - все нашло отражение в ее рассказе, ничего не ускользнуло. Даже по времени экскурсия продолжалась дольше запланированного - как сказала Наталья, она увлеклась. Побольше бы таких увлеченных людей, настоящих фанатиков своего дела. Остались только положительные впечатления, спасибо тебе, Наталья! Отлично! Превосходно! Побольше бы таких гидов, как Наталья. Никогда еще у меня в 11 утра так не болели ноги) Все показала, все рассказала. История, обычаи, мифы города Углича и окрестностей, Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

В Виолетта Спасибо огромное Наталье за интересную и увлекательную экскурсию! Понравилось и детям и взрослым! Несмотря на погоду, получили колоссальное удовольствие от услышанных рассказов об удивительном городе с огромной историей. Наталья с любовью и чуткостью рассказала нам о своем городе. Рекомендуем от всей души! Наталье удачи и больше людей интересующихся историей! Спасибо! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет