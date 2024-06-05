1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Загадочный Углич: погружение в историю, тайны и легенды города
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Угличу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Успенская площадь, д. 5
«Знакомство с городом немыслимо без встречи с его историческим ядром — кремлём»
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
3 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Тайны Угличского кремля: путешествие в сердце истории
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Угличскому кремлю, где каждый камень хранит истории великих событий
Начало: В районе Успенской площади
«На территории комплекса, лишившегося кремлевских стен еще в 18 веке, вы посетите церковь Царевича Димитрия на Крови, где я прокомментирую стенопись храмовой части 18 века, повествующую о гибели малолетнего сына Ивана Грозного»
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
2 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Угличу: кремль, история и духовность
Приглашаем на увлекательное путешествие по Угличу, где каждый камень рассказывает свою историю. Откройте для себя мир легенд и святости
Начало: У Успенской площади
«Но главный памятник кремля — Спасо-Преображенский кафедральный собор, который когда-то посещал сам Иван Грозный»
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
3 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Колоритный Углич: историческое путешествие от кремля до деревни кацкарей
Погрузитесь в атмосферу старинного Углича: от величественного кремля до уникальной деревни кацкарей с традиционным обедом
Начало: На Успенской площади
«Первая часть нашей прогулки пройдет по территории Угличского кремля — здесь вы откроете многовековое прошлое города, посетите знаковую церковь Царевича Димитрия на Крови и перенесетесь в эпоху борьбы за русский престол»
11 июня в 11:30
12 июня в 14:30
от 5 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Углич: историческая экскурсия и мастерство пряника
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Угличу с созданием собственного пряника в качестве яркого завершения
Начало: На Волжской набережной
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
2 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Гастрономический Углич с прогулкой по кремлю
Получить общее представление о памятниках старины и побывать в загородном фермерском хозяйстве
Начало: По договоренности
«Дополнительные расходы: посещение кремля — 800 руб»
11 июня в 11:00
12 июня в 14:00
от 5 100₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Угличу: история, кремль и святые места
Погрузитесь в историю Углича, посетив его сердце - Угличский кремль, и узнайте тайны древних храмов и монастырей
Начало: Успенская площадь, Углич
«Об экскурсии Во время экскурсии мы посетим сердце города — Угличский кремль»
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 100₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия по Угличскому кремлю с посещением исторических памятников
Прогулка с экскурсоводом по Угличскому кремлю откроет перед вами богатую историю и архитектуру, сохранившуюся с древних времен
Начало: По согласованию с гидом
«Об экскурсии Прогулка с экскурсоводом по Угличскому кремлю позволяет детально познакомиться со знаменитым историко-архитектурным комплексом»
Расписание: Ежедневно, по запросу
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Угличу: история, набережная, монастыри
Погрузитесь в атмосферу Углича, пройдитесь по историческим местам и узнайте уникальные истории без посещения кремля
Начало: Ул. Островского, д. 1 (у кафе «Опята»)
Расписание: ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Угличу: история, монастыри и Кремль
Погрузитесь в уникальную атмосферу Углича, осмотрев его знаковые места и монастыри, насладитесь красотой и историей
Начало: По согласованию с гидом
«Конечно же, вы увидите другие знаковые места Углича, в том числе церковь Дмитрия на Крови, собор Спаса Преображения и остальные памятники местного Кремля»
Расписание: Ежедневно, по запросу
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр5 июня 2024Замечательная экскурсия! Надежда - очень хороший экскурсовод. Интересно ведёт экскурсию, знает историю, подробно отвечает на все вопросы, рассказывает забавные случаи из своей богатой экскурсоводческой практики. Всем рекомендую!
- ИИрина3 июня 2024Экскурсия прошла очень интересно и познавательно. Были заинтересованы и взрослые и дети. Огромное спасибо экскурсоводу.
- ИИрина27 мая 2024Экскурсия в Уличе с Натальей нам понравилась. За 2 часа мы увидели большое количество исторических объектов и история города ожила
- ЕЕлена23 мая 2024Посетили экскурсию Натальи 16 мая. В Угличе были в первый раз. Узнали много интересного. Маршрут составлен грамотно. Не смотря на то, что в городе ведётся реконструкция туристических локаций, смогли посмотреть практически весь центр. С удовольствием приедем ещё раз! Спасибо. 😇
- ЕЕлизавета22 мая 2024Наталья-экскурсовод нам понравилась. Рассказала много интересного о городе, доброжелательна и внимательна. Рекомендуем.
- ЕЕкатерина21 мая 2024Замечательная экскурсия. Наталья прекрасный профессиональный экскурсовод. Знающий, терпеливый и внимательный. Углич активно ремонтируется. Буквально месяц, и центр будет не узнать. Прогулочные зоны, пешеходные улицы, отреставрированные дома на ул. Спасская. Приезжайте обязательно! Но с экскурсией!
- EELENA20 мая 2024Замечательная экскурсия. Наташа очень хорошо знает и любит историю. Очень интересно рассказывает о легендах и истории Углича. Рекомендуем этого знающего экскурсовода.
- ММария20 мая 2024Замечательный экскурсовод, рассказывает легко, интересно. Очень рекомендую!!!
- ААлександр19 мая 2024Отличная экскурсия! Всем рекомендую экскурсовода Наталью, эрудированный, погруженный в историю, приятный и добрый профессионал!
- ААлександр15 мая 2024Наталия - прекрасный гид, любящий свой город и тонко чувствующий клиента. Экскурсия очень понравилась. Маршрут был хорошо продуман. За два часа посмотрели все самое интересное в центре, а закончили прямо у места, где мы сняли квартиру. Всем рекомендую Наталью!
Ответы на вопросы от путешественников по Угличу в категории «Кремль»
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