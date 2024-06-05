Экскурсии по Кремлю Углича

Найдено 10 экскурсий в категории «Кремль» в Угличе, цены от 2 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Загадочный Углич: история, тайны, легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
115 отзывов
Загадочный Углич: погружение в историю, тайны и легенды города
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Угличу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Успенская площадь, д. 5
«Знакомство с городом немыслимо без встречи с его историческим ядром — кремлём»
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
3 000 за всё до 6 чел.
Тайны Угличского кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
77 отзывов
Тайны Угличского кремля: путешествие в сердце истории
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Угличскому кремлю, где каждый камень хранит истории великих событий
Начало: В районе Успенской площади
«На территории комплекса, лишившегося кремлевских стен еще в 18 веке, вы посетите церковь Царевича Димитрия на Крови, где я прокомментирую стенопись храмовой части 18 века, повествующую о гибели малолетнего сына Ивана Грозного»
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
2 200 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Угличу с посещением кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
265 отзывов
Обзорная экскурсия по Угличу: кремль, история и духовность
Приглашаем на увлекательное путешествие по Угличу, где каждый камень рассказывает свою историю. Откройте для себя мир легенд и святости
Начало: У Успенской площади
«Но главный памятник кремля — Спасо-Преображенский кафедральный собор, который когда-то посещал сам Иван Грозный»
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
3 200 за всё до 10 чел.
Колоритный Углич: от кремля до кацкарей
Индивидуальная
5.5 часов
21 отзыв
Колоритный Углич: историческое путешествие от кремля до деревни кацкарей
Погрузитесь в атмосферу старинного Углича: от величественного кремля до уникальной деревни кацкарей с традиционным обедом
Начало: На Успенской площади
«Первая часть нашей прогулки пройдет по территории Угличского кремля — здесь вы откроете многовековое прошлое города, посетите знаковую церковь Царевича Димитрия на Крови и перенесетесь в эпоху борьбы за русский престол»
11 июня в 11:30
12 июня в 14:30
от 5 200 за всё до 5 чел.
Углич: обзорная экскурсия (без посещения кремля)
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
7 отзывов
Углич: историческая экскурсия и мастерство пряника
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Угличу с созданием собственного пряника в качестве яркого завершения
Начало: На Волжской набережной
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
2 500 за всё до 10 чел.
Гастрономический Углич с прогулкой по кремлю
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
5 часов
12 отзывов
Гастрономический Углич с прогулкой по кремлю
Получить общее представление о памятниках старины и побывать в загородном фермерском хозяйстве
Начало: По договоренности
«Дополнительные расходы: посещение кремля — 800 руб»
11 июня в 11:00
12 июня в 14:00
от 5 100 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по городу Угличу с посещением Угличского кремля
Индивидуальная
2.5 часа
44 отзыва
Обзорная экскурсия по Угличу: история, кремль и святые места
Погрузитесь в историю Углича, посетив его сердце - Угличский кремль, и узнайте тайны древних храмов и монастырей
Начало: Успенская площадь, Углич
«Об экскурсии Во время экскурсии мы посетим сердце города — Угличский кремль»
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 100 за всё до 10 чел.
Экскурсия по Угличскому кремлю
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия по Угличскому кремлю с посещением исторических памятников
Прогулка с экскурсоводом по Угличскому кремлю откроет перед вами богатую историю и архитектуру, сохранившуюся с древних времен
Начало: По согласованию с гидом
«Об экскурсии Прогулка с экскурсоводом по Угличскому кремлю позволяет детально познакомиться со знаменитым историко-архитектурным комплексом»
Расписание: Ежедневно, по запросу
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Угличу (без посещения кремля)
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Обзорная экскурсия по Угличу: история, набережная, монастыри
Погрузитесь в атмосферу Углича, пройдитесь по историческим местам и узнайте уникальные истории без посещения кремля
Начало: Ул. Островского, д. 1 (у кафе «Опята»)
Расписание: ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 500 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Угличу с посещением Кремля
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Угличу: история, монастыри и Кремль
Погрузитесь в уникальную атмосферу Углича, осмотрев его знаковые места и монастыри, насладитесь красотой и историей
Начало: По согласованию с гидом
«Конечно же, вы увидите другие знаковые места Углича, в том числе церковь Дмитрия на Крови, собор Спаса Преображения и остальные памятники местного Кремля»
Расписание: Ежедневно, по запросу
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    5 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Угличу с посещением кремля
    Замечательная экскурсия! Надежда - очень хороший экскурсовод. Интересно ведёт экскурсию, знает историю, подробно отвечает на все вопросы, рассказывает забавные случаи из своей богатой экскурсоводческой практики. Всем рекомендую!
  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Угличу с посещением кремля
    Экскурсия прошла очень интересно и познавательно. Были заинтересованы и взрослые и дети. Огромное спасибо экскурсоводу.
  • И
    Ирина
    27 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Угличу (без посещения кремля)
    Экскурсия в Уличе с Натальей нам понравилась. За 2 часа мы увидели большое количество исторических объектов и история города ожила
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    на наших глазах. Экскурсия была интересная, динамичная, насыщенная историческими фактами и легендами. Правильно выбрали экскурсию без Кремля, т. к. Кремль достоим отдельного внимания и уделенного времени.

  • Е
    Елена
    23 мая 2024
    Углич: обзорная экскурсия (без посещения кремля)
    Посетили экскурсию Натальи 16 мая. В Угличе были в первый раз. Узнали много интересного. Маршрут составлен грамотно. Не смотря на то, что в городе ведётся реконструкция туристических локаций, смогли посмотреть практически весь центр. С удовольствием приедем ещё раз! Спасибо. 😇
    Посетили экскурсию Натальи 16 мая. В Угличе были в первый раз. Узнали много интересного. Маршрут составленПосетили экскурсию Натальи 16 мая. В Угличе были в первый раз. Узнали много интересного. Маршрут составленПосетили экскурсию Натальи 16 мая. В Угличе были в первый раз. Узнали много интересного. Маршрут составленПосетили экскурсию Натальи 16 мая. В Угличе были в первый раз. Узнали много интересного. Маршрут составленПосетили экскурсию Натальи 16 мая. В Угличе были в первый раз. Узнали много интересного. Маршрут составлен
  • Е
    Елизавета
    22 мая 2024
    Обзорная экскурсия по городу Угличу с посещением Угличского кремля
    Наталья-экскурсовод нам понравилась. Рассказала много интересного о городе, доброжелательна и внимательна. Рекомендуем.
  • Е
    Екатерина
    21 мая 2024
    Загадочный Углич: история, тайны, легенды
    Замечательная экскурсия. Наталья прекрасный профессиональный экскурсовод. Знающий, терпеливый и внимательный. Углич активно ремонтируется. Буквально месяц, и центр будет не узнать. Прогулочные зоны, пешеходные улицы, отреставрированные дома на ул. Спасская. Приезжайте обязательно! Но с экскурсией!
  • E
    ELENA
    20 мая 2024
    Загадочный Углич: история, тайны, легенды
    Замечательная экскурсия. Наташа очень хорошо знает и любит историю. Очень интересно рассказывает о легендах и истории Углича. Рекомендуем этого знающего экскурсовода.
  • М
    Мария
    20 мая 2024
    Загадочный Углич: история, тайны, легенды
    Замечательный экскурсовод, рассказывает легко, интересно. Очень рекомендую!!!
    Замечательный экскурсовод, рассказывает легко, интересноЗамечательный экскурсовод, рассказывает легко, интересноЗамечательный экскурсовод, рассказывает легко, интересно
  • А
    Александр
    19 мая 2024
    Обзорная экскурсия по городу Угличу с посещением Угличского кремля
    Отличная экскурсия! Всем рекомендую экскурсовода Наталью, эрудированный, погруженный в историю, приятный и добрый профессионал!
  • А
    Александр
    15 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Угличу (без посещения кремля)
    Наталия - прекрасный гид, любящий свой город и тонко чувствующий клиента. Экскурсия очень понравилась. Маршрут был хорошо продуман. За два часа посмотрели все самое интересное в центре, а закончили прямо у места, где мы сняли квартиру. Всем рекомендую Наталью!

Ответы на вопросы от путешественников по Угличу в категории «Кремль»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Загадочный Углич: история, тайны, легенды
  2. Тайны Угличского кремля
  3. Обзорная экскурсия по Угличу с посещением кремля
  4. Колоритный Углич: от кремля до кацкарей
  5. Углич: обзорная экскурсия (без посещения кремля)
Какие места ещё посмотреть в Угличе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Угличский Кремль
  2. Самое главное
  3. Спасо-Преображенский собор
  4. Церковь Димитрия на Крови
  5. Кремль
  6. Палаты угличских князей
  7. Успенская площадь
  8. Воскресенский монастырь
  9. Богоявленский монастырь
  10. Угличская ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Угличу в июне 2024
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