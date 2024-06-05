🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 115 отзывов Загадочный Углич: погружение в историю, тайны и легенды города Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Угличу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории Начало: Успенская площадь, д. 5 «Знакомство с городом немыслимо без встречи с его историческим ядром — кремлём» 3 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 77 отзывов Тайны Угличского кремля: путешествие в сердце истории Погрузитесь в увлекательное путешествие по Угличскому кремлю, где каждый камень хранит истории великих событий Начало: В районе Успенской площади «На территории комплекса, лишившегося кремлевских стен еще в 18 веке, вы посетите церковь Царевича Димитрия на Крови, где я прокомментирую стенопись храмовой части 18 века, повествующую о гибели малолетнего сына Ивана Грозного» 2 200 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 265 отзывов Обзорная экскурсия по Угличу: кремль, история и духовность Приглашаем на увлекательное путешествие по Угличу, где каждый камень рассказывает свою историю. Откройте для себя мир легенд и святости Начало: У Успенской площади «Но главный памятник кремля — Спасо-Преображенский кафедральный собор, который когда-то посещал сам Иван Грозный» 3 200 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 5.5 часов 21 отзыв Колоритный Углич: историческое путешествие от кремля до деревни кацкарей Погрузитесь в атмосферу старинного Углича: от величественного кремля до уникальной деревни кацкарей с традиционным обедом Начало: На Успенской площади «Первая часть нашей прогулки пройдет по территории Угличского кремля — здесь вы откроете многовековое прошлое города, посетите знаковую церковь Царевича Димитрия на Крови и перенесетесь в эпоху борьбы за русский престол» от 5 200 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 7 отзывов Углич: историческая экскурсия и мастерство пряника Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Угличу с созданием собственного пряника в качестве яркого завершения Начало: На Волжской набережной 2 500 ₽ за всё до 10 чел.

🐴 Конные прогулки Индивидуальная 5 часов 12 отзывов Гастрономический Углич с прогулкой по кремлю Получить общее представление о памятниках старины и побывать в загородном фермерском хозяйстве Начало: По договоренности «Дополнительные расходы: посещение кремля — 800 руб» от 5 100 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 2.5 часа 44 отзыва Обзорная экскурсия по Угличу: история, кремль и святые места Погрузитесь в историю Углича, посетив его сердце - Угличский кремль, и узнайте тайны древних храмов и монастырей Начало: Успенская площадь, Углич «Об экскурсии Во время экскурсии мы посетим сердце города — Угличский кремль» Расписание: По договоренности 3 100 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 1 отзыв Индивидуальная экскурсия по Угличскому кремлю с посещением исторических памятников Прогулка с экскурсоводом по Угличскому кремлю откроет перед вами богатую историю и архитектуру, сохранившуюся с древних времен Начало: По согласованию с гидом «Об экскурсии Прогулка с экскурсоводом по Угличскому кремлю позволяет детально познакомиться со знаменитым историко-архитектурным комплексом» Расписание: Ежедневно, по запросу 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 2 часа 5 отзывов Обзорная экскурсия по Угличу: история, набережная, монастыри Погрузитесь в атмосферу Углича, пройдитесь по историческим местам и узнайте уникальные истории без посещения кремля Начало: Ул. Островского, д. 1 (у кафе «Опята») Расписание: ежедневно 2 500 ₽ за всё до 5 чел.