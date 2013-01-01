Анастасия проводит ещё 4 экскурсии

Угличский кремль В сердце древнего города вы услышите о переломном моменте в истории 📖 правящих династий России, когда произошло убийство последнего потомка Рюриковичей. Я расскажу, какие версии этого события обсуждаются историками, и познакомлю с необычным убранством церкви Димитрия на Крови. Также вы посетите Спасо-Преображенский собор, где рассмотрите выразительные итальянские фрески. А после подниметесь на колокольню, чтобы окинуть взглядом пейзажи Углича и волжские панорамы.
Гастрономическая поездка за город После исторического экскурса вы отправитесь в экологические хозяйства, где живут пчелки, курицы, козы и лошадки. На пасеке узнаете много интересного о жизни и разведении пчёл, сможете поучаствовать в процессе. Вам также предложат покататься на лошадях. И затем пригласят на вкусный обед — вы отведаете ремесленные сыры, блюда из фермерского мяса и местных перепелов, а также продегустируете мед
Организационные детали
Дополнительные расходы: посещение кремля — 700 руб. /группу, вход в церковь ⛪ Димитрия — 75-90 руб. /человека, подъем на колокольню — 50 руб. /взрослого, дети бесплатно; посещение пасеки с обедом — 1800 руб. /человека (цены могут варьироваться).
Если вы не на своей машине, я организую трансфер — уточняйте, пожалуйста, заранее при бронировании
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Анастасия, 28 лет, аттестованный квалифицированный экскурсовод, менеджер по туризму. Люблю свою работу (опыт — с марта 2013 года). Мне нравится путешествовать, узнавать что-то новое и общаться с людьми. Я родилась в Угличе и прожила здесь всю жизнь. Очень люблю свой родной город и с удовольствием покажу его вам. Каждую экскурсию я пропускаю через себя, каждая из них для меня особенная. Ведь гид — как художник, который рисует ваше настроение и впечатление о посещении места.