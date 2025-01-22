Анастасия проводит ещё 4 экскурсии

В главном историко-архитектурном комплексе волжского города вы узнаете о загадочном убийстве последнего потомка Рюриковичей, посетите церковь Димитрия на Крови и познакомитесь с фресками Спасо-Преображенского собора. А после отправитесь за город, где послушаете о пчеловодстве, отведаете ремесленные продукты и сможете покататься на лошадке.

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Описание экскурсии

Угличский кремль

В сердце древнего города вы услышите о переломном моменте в истории правящих династий России, когда произошло убийство последнего потомка Рюриковичей. Я расскажу, какие версии этого события обсуждаются историками, и познакомлю с необычным убранством церкви Димитрия на Крови. Также вы посетите Спасо-Преображенский собор, где рассмотрите выразительные итальянские фрески. А после подниметесь на колокольню, чтобы окинуть взглядом пейзажи Углича и волжские панорамы.

Гастрономическая поездка за город

После исторического экскурса вы отправитесь в экологические хозяйства, где живут пчелки, курицы, козы и лошадки. На пасеке узнаете много интересного о жизни и разведении пчёл, сможете поучаствовать в процессе. Вам также предложат покататься на лошадях. И затем пригласят на вкусный обед — вы отведаете ремесленные сыры, блюда из фермерского мяса и местных перепелов, а также продегустируете мед

Организационные детали