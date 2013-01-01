Анастасия проводит ещё 4 экскурсии

  1. Россия
  2. Экскурсии

Гастрономический Углич с прогулкой по кремлю

Получить общее представление о памятниках старины и побывать в загородном фермерском хозяйстве

Анастасия
Анастасия – Гид из Углича
В главном историко-архитектурном комплексе волжского города вы узнаете о загадочном убийстве последнего потомка Рюриковичей, посетите церковь ⛪ Димитрия на Крови и познакомитесь с фресками Спасо-Преображенского собора.

А после отправитесь за город 🏙️, где послушаете о пчеловодстве, отведаете ремесленные продукты и сможете покататься на лошадке.
Задать вопросОбычно отвечает за 16 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 720 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Гастрономический Углич с прогулкой по кремлю
Гастрономический Углич с прогулкой по кремлю

Что вас ожидает

Угличский кремль
В сердце древнего города вы услышите о переломном моменте в истории 📖 правящих династий России, когда произошло убийство последнего потомка Рюриковичей. Я расскажу, какие версии этого события обсуждаются историками, и познакомлю с необычным убранством церкви Димитрия на Крови. Также вы посетите Спасо-Преображенский собор, где рассмотрите выразительные итальянские фрески. А после подниметесь на колокольню, чтобы окинуть взглядом пейзажи Углича и волжские панорамы.

Гастрономическая поездка за город
После исторического экскурса вы отправитесь в экологические хозяйства, где живут пчелки, курицы, козы и лошадки. На пасеке узнаете много интересного о жизни и разведении пчёл, сможете поучаствовать в процессе. Вам также предложат покататься на лошадях. И затем пригласят на вкусный обед — вы отведаете ремесленные сыры, блюда из фермерского мяса и местных перепелов, а также продегустируете мед

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: посещение кремля — 700 руб. /группу, вход в церковь ⛪ Димитрия — 75-90 руб. /человека, подъем на колокольню — 50 руб. /взрослого, дети бесплатно; посещение пасеки с обедом — 1800 руб. /человека (цены могут варьироваться).
  • Если вы не на своей машине, я организую трансфер — уточняйте, пожалуйста, заранее при бронировании
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Гастрономический Углич с прогулкой по кремлю
Гастрономический Углич с прогулкой по кремлю
Гастрономический Углич с прогулкой по кремлю
Гастрономический Углич с прогулкой по кремлю
Гастрономический Углич с прогулкой по кремлю
Гастрономический Углич с прогулкой по кремлю
Гастрономический Углич с прогулкой по кремлю

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анастасия
Анастасия
Анастасия, 28 лет, аттестованный квалифицированный экскурсовод, менеджер по туризму. Люблю свою работу (опыт — с марта 2013 года). Мне нравится путешествовать, узнавать что-то новое и общаться с людьми. Я родилась в Угличе и прожила здесь всю жизнь. Очень люблю свой родной город и с удовольствием покажу его вам. Каждую экскурсию я пропускаю через себя, каждая из них для меня особенная. Ведь гид — как художник, который рисует ваше настроение и впечатление о посещении места.
Напишите мне

Анастасия проводит ещё 4 экскурсии

Уютная старина Углича
2 350
2.5 часа
Уютная старина Углича
38 отзывов
Познакомиться с летописью города на Волге и ощутить дух древнерусской земли
Углич в лучах закатного солнца
1 850
1.5 часа
Углич в лучах закатного солнца
11 отзывов
Проникнуться спокойствием и поразиться тысячелетней истории
Колоритный Углич: от кремля до кацкарей
От 3 000
4 часа
Колоритный Углич: от кремля до кацкарей
1 отзыв
Изучить архитектурные памятники и погрузиться в атмосферу самобытной кацкой деревни
Экспресс-прогулка по Угличу
1 700
1.5 часа
Экспресс-прогулка по Угличу
За 1, 5 часа обойти главные достопримечательности и узнать о городе самое интересное

Еще несколько необычных экскурсий в Угличе

Сюжеты Углича
2 600
3 часа
Сюжеты Углича
76 отзывов
Разобраться в таинственной истории царевича, полюбоваться храмами и открыть летопись города
Историческое и духовное наследие Углича
От 2 500
3 часа
Историческое и духовное наследие Углича
63 отзыва
Узнать о жизни на Руси и о событиях, повлиявших на историю России
Обзорная экскурсия по Угличу с посещением кремля
От 2 500
3 часа
Обзорная экскурсия по Угличу с посещением кремля
30 отзывов
Увидеть главные достопримечательности города и ощутить умиротворение русской провинции
По волжской глади вдоль Углича
1 900
1 час
По волжской глади вдоль Углича
23 отзыва
Полюбоваться с катера старинными храмами и чарующими пейзажами и раскрыть местные секреты
Углич сквозь столетия
скидка10%
2500
2 250
3 часа
Углич сквозь столетия
22 отзыва
Погулять по древнему городу, узнать его историю и почувствовать дух русской провинции
Загадка-Углич: секреты городка на Волге
2 500
3 часа
Загадка-Углич: секреты городка на Волге
22 отзыва
Седые тайны, местные легенды и вихрь событий на прогулке по главным достопримечательностям