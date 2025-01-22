Анастасия проводит ещё 4 экскурсии

Гастрономический Углич с прогулкой по кремлю (на вашем автомобиле)
Получить общее представление о памятниках старины и побывать в загородном фермерском хозяйстве
В главном историко-архитектурном комплексе волжского города вы узнаете о загадочном убийстве последнего потомка Рюриковичей, посетите церковь Димитрия на Крови и познакомитесь с фресками Спасо-Преображенского собора.
А после отправитесь за город, где послушаете о пчеловодстве, отведаете ремесленные продукты и сможете покататься на лошадке.
В сердце древнего города вы услышите о переломном моменте в истории правящих династий России, когда произошло убийство последнего потомка Рюриковичей. Я расскажу, какие версии этого события обсуждаются историками, и познакомлю с необычным убранством церкви Димитрия на Крови. Также вы посетите Спасо-Преображенский собор, где рассмотрите выразительные итальянские фрески. А после подниметесь на колокольню, чтобы окинуть взглядом пейзажи Углича и волжские панорамы.
Гастрономическая поездка за город
После исторического экскурса вы отправитесь в экологические хозяйства, где живут пчелки, курицы, козы и лошадки. На пасеке узнаете много интересного о жизни и разведении пчёл, сможете поучаствовать в процессе. Вам также предложат покататься на лошадях. И затем пригласят на вкусный обед — вы отведаете ремесленные сыры, блюда из фермерского мяса и местных перепелов, а также продегустируете мед
Организационные детали
Экскурсия проходит на вашем автомобиле. Важно оставить место для гида.
Дополнительные расходы: посещение кремля — 800 руб. /за группу, вход в церковь Димитрия — 100 руб. /с человека, подъем на колокольню — 50 руб. /со взрослого, дети бесплатно; посещение пасеки с обедом — 400 руб. /с человека экскурсия по пасеке и ферме, 100 руб. /пакет корма для животных, цена за обед зависит от выбранных угощений на ваш вкус (цены могут варьироваться).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Угличе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 4188 туристов
Анастасия, 28 лет, аттестованный квалифицированный экскурсовод, менеджер по туризму. Люблю свою работу (опыт — с марта 2013 года). Мне нравится путешествовать, узнавать что-то новое и общаться с людьми. Я родилась читать дальшеуменьшить
в Угличе и прожила здесь всю жизнь. Очень люблю свой родной город и с удовольствием покажу его вам. Каждую экскурсию я пропускаю через себя, каждая из них для меня особенная. Ведь гид — как художник, который рисует ваше настроение и впечатление о посещении места.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна
Большая благодарность Анастасии за прекрасное повествование истории города Углич. Узнали много интересного, открытием для всех стали многие факты из жизни этого прекрасного города!!!!!! Всем гостям очень понравилось!!!! Так же приятно провели время на эко ферме….. положительные эмоции зарядили нас очень хочется ещё раз сюда вернуться!!!!! Особое спасибо за вкусный обед….. после прогулки на свежем воздухе!!!!
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Елена
Анастасия хороший экскурсовод. Но поход на ферму нам не понравился. Нас всего 30 минут поводили по полю, где мы увидели 10 кроликов, 20 коз, и 4 лошади. Отдали за это читать дальшеуменьшить
2000р за четверых. Смотреть не на что! А в ресторан "Легенды леса" вообще не советуем ходить ни кому! Заказ мы ждали 30 минут, мясо принесли сырое, овощи гриль сырые, кусок старой говядины не смогли разрезать, пилили 10 минут, бросили. Десерт ждали 40 минут, не дождались ушли. Хлеб который назывался "фермерский" был из магазина. Впечатления ужасные.
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Анна
Экскурсия понравилась, но хотелось бы программу пошире! На ферме очень много животных, все ухоженные и добрые. Улья заслуживают особого внимания!
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Л
Лариса
Большое спасибо Анастасии! Мы отлично провели время в Угличе и в эко-парке Легенды леса.
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Марина
Огромное спасибо нашему гиду, Анастасии, за отличную, содержательную экскурсию! Обязательно приедем снова.
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С
Светлана
Если Вы любите интересные и хорошо организованные экскурсии, открывать новые вкусы и животных:) - эта экскурсия для вас. Очень понравилось, спасибо большое Анастасии! Мы прибывали в Углич на теплоходе, но читать дальшеуменьшить
чтобы избежать толкучки на экскурсиях - договаривались с индивидуальным гидом. В Угличском Кремле мы осмотрели все самые интересные храмы, погрузились во времена Смуты. А потом Анастасия организовала нам поездку в экопарк Легенды леса (ехать совсем недалеко, минут 15). Нам очень повезло и мы были единственными посетителями Экопарка на тот момент, удалось пообщаться(покормить) со всеми животными, живущими на свободном выпасе (и свинки, и кролики, и овечки, и козочки и много кто еще). Наша дочка с удовольствием покаталась на лошади (за отдельную плату). К моменту когда мы закончили прогулку, в ресторане нас ожидал обед, который мы заказали заранее через Анастасию. Действительно, обед стоил отдельной поездки! Также Анастасия организовала нашу доставку обратно на теплоход. Еще раз подчеркну, что все было очень четко организовано, именно так, как мы договаривались с Анастасией.
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