Экскурсии на лошадях в Угличе

Найдено 3 экскурсии в категории «Конные прогулки» в Угличе, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь 2025, январь и февраль 2026 г.
Загадочный Углич: история, тайны, легенды
Пешая
Конные прогулки
2.5 часа
220 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Загадочный Углич: история, тайны, легенды
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Угличу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Успенская площадь, д. 5
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
3600 ₽ за всё до 6 чел.
Углич - город на реке времени
Пешая
Конные прогулки
2 часа
37 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Углич - город на реке времени
Углич - это не просто древний город, это маленький сказочный мир. Хотите увидеть, услышать и прочувствовать вкус истории? Пойдёмте со мной
Начало: На Успенской площади
«Звук конной повозки по брусчатке: «Цок»
1 фев в 10:00
2 фев в 10:00
3500 ₽ за всё до 5 чел.
Гастрономический Углич с прогулкой по кремлю (на вашем автомобиле)
Конные прогулки
5 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Гастрономический Углич с прогулкой по кремлю (на вашем автомобиле)
Получить общее представление о памятниках старины и побывать в загородном фермерском хозяйстве
Начало: По договоренности
«После исторического экскурса вы отправитесь в экологические хозяйства, где живут пчелки, курицы, козы и лошадки»
30 дек в 09:00
1 янв в 09:00
от 8000 ₽ за всё до 20 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виталий
    29 августа 2025
    Загадочный Углич: история, тайны, легенды
    Дата посещения: 29 августа 2025
    Реальность превзошла ожидания. Великолепная экскурсия, гид Наталья очень удачно сочетает знание предмета и умение его подать. Спасибо.
  • Ф
    Фатхутдинов
    18 декабря 2025
    Загадочный Углич: история, тайны, легенды
    Малые города таят не малые тайны. Перелом в истории России в небольшом городке Углич, что сам стоит на изломе реки
    Волга. Очень интересно проведённая экскурсия. В ходе похода по граду, чичероне (Наталья Корнева) рассказала истории охватившие времена от древности седой, до свершений первых пятилеток и дней сегодняшних. За что ей пребольшая благодарность, за столь увлекательно проведённую экскурсию.

  • Б
    Бука
    9 декабря 2025
    Загадочный Углич: история, тайны, легенды
    Городок очень милый. Приеду летом еще раз
    Городок очень милый. Приеду летом еще раз
  • О
    Ольга
    7 декабря 2025
    Загадочный Углич: история, тайны, легенды
    Спасибо большое Наталье за экскурсию, за 2,5 часа окунулись в историю города, побывали в Кремле и в женском монастыре. Наталья прекрасный рассказчик!
  • Е
    Екатерина
    17 ноября 2025
    Загадочный Углич: история, тайны, легенды
    Спасибо,Наталье за экскурсию. Помогла сформировать представление о истории города,его современной жизни,ответила на все интересующие вопросы,помогла составить список мест для посещения.
    У Натальи есть возможность проводить экскурсии и по Кремлю,что тоже большой плюс. Сам маршрут небольшой (Кремль,площадь перед ним и монастырь),устать не успела и замёрзнуть тоже)

    У Натальи есть возможность проводить экскурсии и по Кремлю,что тоже большой плюс. Сам маршрут небольшой (Кремль,площадь перед ним и монастырь),устать не успела и замёрзнуть тоже)
  • М
    Михаил
    4 ноября 2025
    Углич - город на реке времени
    Ирина - замечательный экскурсовод, нам все понравилось, экскурсия по Угличскому кремлю было интересной и содержательной. Спасибо!
  • О
    Ольга
    3 ноября 2025
    Углич - город на реке времени
    2 часа пролетели мгновенно. Ирина замечательный рассказчик. Хорошо знает историю Углича и любит свой город.
  • С
    Светлана
    1 ноября 2025
    Углич - город на реке времени
    Прекрасный экскурсовод Ирина заинтересовала детей 6 и 10 лет!

    С удовольствием провели 2 часа: атмосферно, размеренно и с любовью❤️

    Однозначно рекомендую!
    Прекрасный экскурсовод Ирина заинтересовала детей 6 и 10 лет!

С удовольствием провели 2 часа: атмосферно, размеренно и с любовью❤️

Однозначно рекомендую!
  • Е
    Елена
    22 октября 2025
    Загадочный Углич: история, тайны, легенды
    Экскурсия «Загадочный Углич: история, тайны, легенды» превзошла ожидания! Экскурсовод Наталья увлекательно рассказала о прошлом города, погрузив нас в атмосферу старинных
    улиц и тайн. Цена приятно удивила своей доступностью, а сама экскурсия оставила яркие впечатления и желание вернуться снова. Рекомендую всем, кто хочет прикоснуться к истории Углича!

  • О
    Ольга
    21 октября 2025
    Загадочный Углич: история, тайны, легенды
    Отличная экскурсия!! Доброжелательный экскурсовод!!! Интересная подача материала!! Рекомендую!!! Спасибо!! 👍🥰

Сколько стоит экскурсия по Угличу в декабре 2025
Сейчас в Угличе в категории "Конные прогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 3500 до 8000. Туристы уже оставили гидам 271 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Обзорные экскурсии с верховой ездой на лошадях в Угличе. Максимально сближение с природой Углича, без шума машин и с красивыми пейзажами города. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2026