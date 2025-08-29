Индивидуальная
до 6 чел.
Загадочный Углич: история, тайны, легенды
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Угличу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Успенская площадь, д. 5
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
3600 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Углич - город на реке времени
Углич - это не просто древний город, это маленький сказочный мир. Хотите увидеть, услышать и прочувствовать вкус истории? Пойдёмте со мной
Начало: На Успенской площади
«Звук конной повозки по брусчатке: «Цок»
1 фев в 10:00
2 фев в 10:00
3500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Гастрономический Углич с прогулкой по кремлю (на вашем автомобиле)
Получить общее представление о памятниках старины и побывать в загородном фермерском хозяйстве
Начало: По договоренности
«После исторического экскурса вы отправитесь в экологические хозяйства, где живут пчелки, курицы, козы и лошадки»
30 дек в 09:00
1 янв в 09:00
от 8000 ₽ за всё до 20 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиталий29 августа 2025Загадочный Углич: история, тайны, легендыДата посещения: 29 августа 2025Реальность превзошла ожидания. Великолепная экскурсия, гид Наталья очень удачно сочетает знание предмета и умение его подать. Спасибо.
- ФФатхутдинов18 декабря 2025Малые города таят не малые тайны. Перелом в истории России в небольшом городке Углич, что сам стоит на изломе реки
- ББука9 декабря 2025Городок очень милый. Приеду летом еще раз
- ООльга7 декабря 2025Спасибо большое Наталье за экскурсию, за 2,5 часа окунулись в историю города, побывали в Кремле и в женском монастыре. Наталья прекрасный рассказчик!
- ЕЕкатерина17 ноября 2025Спасибо,Наталье за экскурсию. Помогла сформировать представление о истории города,его современной жизни,ответила на все интересующие вопросы,помогла составить список мест для посещения.
- ММихаил4 ноября 2025Ирина - замечательный экскурсовод, нам все понравилось, экскурсия по Угличскому кремлю было интересной и содержательной. Спасибо!
- ООльга3 ноября 20252 часа пролетели мгновенно. Ирина замечательный рассказчик. Хорошо знает историю Углича и любит свой город.
- ССветлана1 ноября 2025Прекрасный экскурсовод Ирина заинтересовала детей 6 и 10 лет!
С удовольствием провели 2 часа: атмосферно, размеренно и с любовью❤️
Однозначно рекомендую!
- ЕЕлена22 октября 2025Экскурсия «Загадочный Углич: история, тайны, легенды» превзошла ожидания! Экскурсовод Наталья увлекательно рассказала о прошлом города, погрузив нас в атмосферу старинных
- ООльга21 октября 2025Отличная экскурсия!! Доброжелательный экскурсовод!!! Интересная подача материала!! Рекомендую!!! Спасибо!! 👍🥰
