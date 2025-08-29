В Виталий Загадочный Углич: история, тайны, легенды Дата посещения: 29 августа 2025 Реальность превзошла ожидания. Великолепная экскурсия, гид Наталья очень удачно сочетает знание предмета и умение его подать. Спасибо.

Ф Фатхутдинов Загадочный Углич: история, тайны, легенды читать дальше Волга. Очень интересно проведённая экскурсия. В ходе похода по граду, чичероне (Наталья Корнева) рассказала истории охватившие времена от древности седой, до свершений первых пятилеток и дней сегодняшних. За что ей пребольшая благодарность, за столь увлекательно проведённую экскурсию. Малые города таят не малые тайны. Перелом в истории России в небольшом городке Углич, что сам стоит на изломе реки

Б Бука Загадочный Углич: история, тайны, легенды Городок очень милый. Приеду летом еще раз

О Ольга Загадочный Углич: история, тайны, легенды Спасибо большое Наталье за экскурсию, за 2,5 часа окунулись в историю города, побывали в Кремле и в женском монастыре. Наталья прекрасный рассказчик!

Е Екатерина Загадочный Углич: история, тайны, легенды читать дальше У Натальи есть возможность проводить экскурсии и по Кремлю,что тоже большой плюс. Сам маршрут небольшой (Кремль,площадь перед ним и монастырь),устать не успела и замёрзнуть тоже) Спасибо,Наталье за экскурсию. Помогла сформировать представление о истории города,его современной жизни,ответила на все интересующие вопросы,помогла составить список мест для посещения.

М Михаил Углич - город на реке времени Ирина - замечательный экскурсовод, нам все понравилось, экскурсия по Угличскому кремлю было интересной и содержательной. Спасибо!

О Ольга Углич - город на реке времени 2 часа пролетели мгновенно. Ирина замечательный рассказчик. Хорошо знает историю Углича и любит свой город.

С Светлана Углич - город на реке времени Прекрасный экскурсовод Ирина заинтересовала детей 6 и 10 лет!



С удовольствием провели 2 часа: атмосферно, размеренно и с любовью❤️



Однозначно рекомендую!

Е Елена Загадочный Углич: история, тайны, легенды читать дальше улиц и тайн. Цена приятно удивила своей доступностью, а сама экскурсия оставила яркие впечатления и желание вернуться снова. Рекомендую всем, кто хочет прикоснуться к истории Углича! Экскурсия «Загадочный Углич: история, тайны, легенды» превзошла ожидания! Экскурсовод Наталья увлекательно рассказала о прошлом города, погрузив нас в атмосферу старинных