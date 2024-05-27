Выездные экскурсии из Углича

Найдено 4 экскурсии в категории «Выездные» в Угличе, цены от 3 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Колоритный Углич: от кремля до кацкарей
Индивидуальная
5.5 часов
21 отзыв
Колоритный Углич: историческое путешествие от кремля до деревни кацкарей
Погрузитесь в атмосферу старинного Углича: от величественного кремля до уникальной деревни кацкарей с традиционным обедом
Начало: На Успенской площади
11 июня в 11:30
12 июня в 14:30
от 5 200 за всё до 5 чел.
Углич и Мышкин за один день (на вашем автомобиле)
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
48 отзывов
Углич и Мышкин за один день (на вашем автомобиле) - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Углича и Мышкина за один день. Уникальная экскурсия по Ярославской области для ценителей культуры и архитектуры
Начало: В центре Углича
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
60005 400 за всё до 10 чел.
Учма. Судьба русской деревни
Индивидуальная
1.5 часа
8 отзывов
Учма. Судьба русской деревни - индивидуальная экскурсия
Учма - небольшое село с богатой историей. Посетите музей, основанный на воспоминаниях старожилов, и прогуляйтесь по волжскому селу
Начало: У входа в музей Учмы
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 3 000 за всё до 18 чел.
Этно-поездка в Мартыново «В гости к кацкарям» (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Этно-поездка в Мартыново «В гости к кацкарям»
Погрузитесь в уникальную культуру кацкарей и откройте для себя тайны Углича на индивидуальной экскурсии
Начало: На Успенской площади
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    27 мая 2024
    Учма. Судьба русской деревни
    Все очень колоритно
  • С
    Софья
    19 мая 2024
    Углич и Мышкин за один день (на вашем автомобиле)
    Хочется поблагодарить Анну за интересный рассказ. Огромное спасибо. Было очень интересно, узнали много нового. Время пролетело очень быстро. Экскурсия продумана
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    грамотно, Аня старалась как можно больше нам рассказать. Видно, что экскурсовод она профессиональный. Всегда может подсказать, как что лучше. Смело рекомендуем. 👍

  • Е
    Екатерина
    10 мая 2024
    Углич и Мышкин за один день (на вашем автомобиле)
    Экскурсия отличная, понравилось и нам и детям 9 и 12 лет, быстро, понятно, информативно, много рекомендаций по дельнейшим обзоркам и посещению мест и городов,
  • Е
    Елена
    16 февраля 2024
    Этно-поездка в Мартыново «В гости к кацкарям» (на вашем автомобиле)
    Отличная экскурсия. Рекомендую Анну как отличного гида. Очень понравилось. И зимой в селе есть своё великолепие.
  • К
    Кира
    12 ноября 2023
    Этно-поездка в Мартыново «В гости к кацкарям» (на вашем автомобиле)
    Экскурсия очень понравилась! Анна очень интересный рассказчик! Всегда готова поддержать беседу и ответить на все интересующие вопросы!) Побольше бы таких гидов! Получили массу удовольствия! Рекомендуем) Спасибо!!!
  • Е
    Елена
    20 октября 2023
    Этно-поездка в Мартыново «В гости к кацкарям» (на вашем автомобиле)
    Совсем недалекое прошлое, а как все сильно изменилось! Посмотрели быт российской деревни в прошлом: избу- музей с сенями и двором. Познакомились
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    с домашними питомцами и покормили хлебушком (детишкам особенно приятно). Накормили обедом и нас в бывшей школе -музее. Проводят экскурсию местные жители - Кацкари с очень красивым и самобытным языком, слова из которого вызывают и улыбки и умиление. Все мероприятие прошло исключительно в доброжелательной обстановке с заботой и вниманием к туристам.

    Совсем недалекое прошлое, а как все сильно изменилось!Совсем недалекое прошлое, а как все сильно изменилось!
  • Ю
    Юлия
    4 сентября 2023
    Колоритный Углич: от кремля до кацкарей
    Анастасия - прекрасный рассказчик, провели с Настей весь день, после прогулки по городу съездили к кацкарям, а потом ещё покатались
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    на лодочке, получилось очень насыщенно и интересно. Настя знает очень много фактов, готова ответить на любой вопрос и удивило, насколько Анастасия предана городу и идентифицирует себя с ним и с его историей. Это очень радует

  • И
    Ирина
    16 июля 2023
    Колоритный Углич: от кремля до кацкарей
    Огромное спасибо Анастасии за увлекательную поездку. Наилучшие рекомендации
  • Д
    Дарья
    20 июня 2023
    Колоритный Углич: от кремля до кацкарей
    Были компанией из 4 детей (8-9, 13 лет) и 5 взрослых. Интересно, познавательно. Анастасия все очень понятно и доходчиво объясняла
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    без лишних исторических дат. Очень рекомендую, не пожалеете. Деревня Мартыново оставила даже больший след в памяти у всех, чем Углич. Настолько было интересно и душевно, про обед из печи - это сказка. Спасибо большое! Хочется вернуться

  • О
    Олеся
    13 июня 2023
    Учма. Судьба русской деревни
    Нам все понравилось. Уютное, невероятно красивое местечко. Деревенские домики и деревенский быт, интересная подача материала. Несколько домиков в каждом из которых своя мини-экскурсия в интересном формате (всех секретов рассказывать не буду, но действительно необычно). Рекомендуем сходить.
    Нам все понравилось. Уютное, невероятно красивое местечко. Деревенские домики и деревенский быт, интересная подача материала. Несколько

Ответы на вопросы от путешественников по Угличу в категории «Выездные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Угличе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Колоритный Углич: от кремля до кацкарей
  2. Углич и Мышкин за один день (на вашем автомобиле)
  3. Учма. Судьба русской деревни
  4. Этно-поездка в Мартыново «В гости к кацкарям» (на вашем автомобиле)
Какие места ещё посмотреть в Угличе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Угличский Кремль
  2. Самое главное
  3. Спасо-Преображенский собор
  4. Церковь Димитрия на Крови
  5. Кремль
  6. Палаты угличских князей
  7. Успенская площадь
  8. Воскресенский монастырь
  9. Богоявленский монастырь
  10. Угличская ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Угличу в июне 2024
Сейчас в Угличе в категории "Выездные" можно забронировать 4 экскурсии от 3 000 до 5 400 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 84 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Экскурсии по окрестностям Углича и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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