1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5.5 часов
Колоритный Углич: историческое путешествие от кремля до деревни кацкарей
Погрузитесь в атмосферу старинного Углича: от величественного кремля до уникальной деревни кацкарей с традиционным обедом
Начало: На Успенской площади
11 июня в 11:30
12 июня в 14:30
от 5 200₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Углич и Мышкин за один день (на вашем автомобиле) - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Углича и Мышкина за один день. Уникальная экскурсия по Ярославской области для ценителей культуры и архитектуры
Начало: В центре Углича
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
60005 400₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Учма. Судьба русской деревни - индивидуальная экскурсия
Учма - небольшое село с богатой историей. Посетите музей, основанный на воспоминаниях старожилов, и прогуляйтесь по волжскому селу
Начало: У входа в музей Учмы
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 3 000₽ за всё до 18 чел.
Индивидуальная
6 часов
Этно-поездка в Мартыново «В гости к кацкарям»
Погрузитесь в уникальную культуру кацкарей и откройте для себя тайны Углича на индивидуальной экскурсии
Начало: На Успенской площади
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина27 мая 2024Все очень колоритно
- ССофья19 мая 2024Хочется поблагодарить Анну за интересный рассказ. Огромное спасибо. Было очень интересно, узнали много нового. Время пролетело очень быстро. Экскурсия продумана
- ЕЕкатерина10 мая 2024Экскурсия отличная, понравилось и нам и детям 9 и 12 лет, быстро, понятно, информативно, много рекомендаций по дельнейшим обзоркам и посещению мест и городов,
- ЕЕлена16 февраля 2024Отличная экскурсия. Рекомендую Анну как отличного гида. Очень понравилось. И зимой в селе есть своё великолепие.
- ККира12 ноября 2023Экскурсия очень понравилась! Анна очень интересный рассказчик! Всегда готова поддержать беседу и ответить на все интересующие вопросы!) Побольше бы таких гидов! Получили массу удовольствия! Рекомендуем) Спасибо!!!
- ЕЕлена20 октября 2023Совсем недалекое прошлое, а как все сильно изменилось! Посмотрели быт российской деревни в прошлом: избу- музей с сенями и двором. Познакомились
- ЮЮлия4 сентября 2023Анастасия - прекрасный рассказчик, провели с Настей весь день, после прогулки по городу съездили к кацкарям, а потом ещё покатались
- ИИрина16 июля 2023Огромное спасибо Анастасии за увлекательную поездку. Наилучшие рекомендации
- ДДарья20 июня 2023Были компанией из 4 детей (8-9, 13 лет) и 5 взрослых. Интересно, познавательно. Анастасия все очень понятно и доходчиво объясняла
- ООлеся13 июня 2023Нам все понравилось. Уютное, невероятно красивое местечко. Деревенские домики и деревенский быт, интересная подача материала. Несколько домиков в каждом из которых своя мини-экскурсия в интересном формате (всех секретов рассказывать не буду, но действительно необычно). Рекомендуем сходить.
Ответы на вопросы от путешественников по Угличу в категории «Выездные»
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Экскурсии по окрестностям Углича и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август