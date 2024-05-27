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с домашними питомцами и покормили хлебушком (детишкам особенно приятно). Накормили обедом и нас в бывшей школе -музее. Проводят экскурсию местные жители - Кацкари с очень красивым и самобытным языком, слова из которого вызывают и улыбки и умиление. Все мероприятие прошло исключительно в доброжелательной обстановке с заботой и вниманием к туристам.