Вас ждет историческая экскурсия в Угличский кремль, расположенный на высоком берегу Волги.
Вы увидите церковь Царевича Димитрия на Крови, Спасо-Преображенский собор, колокольню Спасо-Преображенского собора, Богоявленский зимний собор.
Вы увидите церковь Царевича Димитрия на Крови, Спасо-Преображенский собор, колокольню Спасо-Преображенского собора, Богоявленский зимний собор.
Ближайшие даты:
27
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Что вас ожидает:
- Церковь Царевича Димитрия на Крови
- Спасо-Преображенский собор
- Колокольня Спасо-Преображенского собора
- Богоявленский зимний собор
- Экспозиция «История Углича XVII — XIX вв
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
История и загадки УгличаУглич — город, уютно расположившийся на берегу Волги в месте её крутого изгиба. Его храмы, монастыри и особняки создают неповторимую атмосферу, погружающую вглубь веков. Углич часто называют Швейцарией на Волге, так как в городе расположен один из крупнейших в России часовых заводов «Чайка», также единственный в России научно-исследовательский институт маслосыроделия и опытное производство сыров.
Вас ждет историческая экскурсия в Угличский кремль, расположенный на высоком берегу Волги. В архитектурный ансамбль входят Княжеские палаты, церковь Царевича Димитрия на Крови, Спасо-Преображенский собор, колокольня Спасо-Преображенского собора, Богоявленский зимний собор и здание Городской думы (Дом градоначальника).
Уникальность композиции в том, что она представляет разные эпохи русской истории и культуры, объединенные общей биографией, легендами и загадками. Попадая сюда, мы словно путешествуем во времени.
Что вы увидите:• Церковь Царевича Дмитрия на крови. Второе по старшинству здание кремлевского ансамбля. Церковь была построена на месте гибели последнего сына Ивана Грозного.
- Спасо-Преображенский собор. Главное сооружение угличского кремля отличается ясной монументальностью форм. Стройный небольшой храм с центральным куполом и окружающими его четырьмя главками неизменно привлекает внимание туристов — не только благодаря изящной архитектуре, но и великолепным интерьерам. На его стенах и сводах можно увидеть 59 фресок с сюжетами Нового Завета.
- Колокольня Спасо-Преображенского собора. С дальних окраин или с Волги видна стройная вертикаль, располагающаяся недалеко от Спасо-Преображенского собора и храма царевича Димитрия «на крови», венчающая ансамбль Угличского кремля. Она гордо возвышается над кронами близ стоящих деревьев. Здесь у вас будет уникальная возможность посмотреть на город с высоты птичьего полета, или с высоты пятого этажа.
- Богоявленский собор. Это — самая крупная церковь в Угличе, она отличается строгим, даже скромным силуэтом. Ее гордость — гигантские главы (раньше они украшались позолоченными звездами) и большие полукруги сводов, в которых вставлены расписные металлические листы. Главные святыни Богоявленского монастыря — чудотворные иконы: Феодоровская икона Божьей Матери, икона с частицей мощей Святого благоверного князя Романа Угличского, икона Божией Матери «Недремлющее Око». Здесь мы с вами прослушаем музыкальное выступление духовного ансамбля «Ковчег» и насладимся звучанием русских народных песен.
- Палата Угличских удельных князей (1480 год, древнее Грановитой палаты Кремля). Cамый древний памятник кремлевского ансамбля, который сохранился до наших дней. Сооружение является выдающимся образцом гражданского зодчества на территории России вне Москвы. Палата дворца представляет собой самостоятельное здание, не соединенное с основным дворцом никакими переходами. По каким-то причинам, князь вынес её за пределы дворцового комплекса. Здесь мы с вами сможем посмотреть экспозицию «История Углича XVII — XIX вв» — отдел истории XVII-XIX вв., небольшой по размерам, но насыщенный по содержанию, размещается в двух залах. Располагается на первом этаже Палаты.
- Важная информация:• Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
- Возьмите с собой воду и легкий перекус.
Историческая экскурсия по Кремлю с посещением:
- церкви Царевича Дмитрия на крови.
- Спасо-Преображенского собора.
-колокольни - уникальная возможность посмотреть на город с птичьего полёта - или с высоты 5го этажа:
-Богоявленского собора (прослушаем музыкальное выступление духовного ансамбля" Ковчег", насладимся звучанием русских народных песен):
Палатой Угличских удельных князей (1480 год, древнее Грановитой палаты Кремля, экспозиция - история Углича с с 10 по начало 20 века).
Понедельник-суббота с 09-00 до 21-00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Билеты
- При необходимости
- Место начала и завершения?
- Углич, Успенская площадь
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник-суббота с 09-00 до 21-00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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