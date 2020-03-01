28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Погружение в хроники и предания тысячелетнего Углича

Путь к познанию города пройдёт через все его знаковые места. Вы рассмотрите старинные церкви, монастыри, величественные соборы, Угличский Кремль и даже побываете на целебном источнике. Прогулка охватит:

Центральную Успенскую площадь — в сердце города вы узнаете о его основании и об особенностях торгов, которые шли на площади.

— в сердце города вы узнаете о его основании и об особенностях торгов, которые шли на площади. Доходный дом господ Евреиновых , ныне администрацию Углича — у постройки конца XIX столетия мы поговорим о привычках, обычаях и образе жизни современных горожан.

, ныне администрацию Углича — у постройки конца столетия мы поговорим о привычках, обычаях и образе жизни современных горожан. Спасо-Преображенский собор , внутри которого я поделюсь с вами догадками местных жителей о происхождении его фресок.

, внутри которого я поделюсь с вами догадками местных жителей о происхождении его фресок. Церковь Царевича Димитрия на Крови — по пути в сакральное сооружение вы услышите две версии об убийстве последнего потомка Рюриковичей. В самой церкви рассмотрите росписи и поймёте, как они создавались и почему здесь такой необычный пол.

— по пути в сакральное сооружение вы услышите две версии об убийстве последнего потомка Рюриковичей. В самой церкви рассмотрите росписи и поймёте, как они создавались и почему здесь такой необычный пол. Палату Угличских удельных князей — у экспозиции 17-18 веков мы обсудим Смутное время и местные легенды о жизни угличан во времена Петра I и Екатерины Великой.

— у экспозиции 17-18 веков мы обсудим Смутное время и местные легенды о жизни угличан во времена Петра I и Екатерины Великой. Богоявленский монастырь — на его территории вы исследуете архитектуру и историю четырёх храмов, а после у целебного источника выпьете воды, состав которой схож с грузинской Боржоми.

— на его территории вы исследуете архитектуру и историю четырёх храмов, а после у целебного источника выпьете воды, состав которой схож с грузинской Боржоми. Алексеевский монастырь, где я объясню, почему один из храмов прозвали «дивным», и покажу главную икону Углича. Кроме того, вы услышите предание о кошках, которые живут у монастыря уже много лет.

Конечно, мой рассказ затронет и знаменитые заводы Углича — производство часов «Чайка» и сырзавод. Я посоветую, где купить местную продукцию, и раскрою детали создания этих предприятий. Вы узнаете всё о городе с момента его основания до наших дней.