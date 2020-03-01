28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Познакомиться с летописью города на Волге и ощутить дух древнерусской земли

Анастасия
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Анастасия – ваш гид
На живописном берегу великой реки больше тысячи лет стоит небольшой городок — Углич.

Хотите проникнуть в его многовековые тайны? Угличанка по рождению и гид по призванию, я раскрою вам все, даже самые мрачные, секреты города.

От убийства последнего потомка Рюриковичей до рождения завода часов «Чайка» — вы пройдёте по эпохам Углича и изучите его современное лицо.

Занимательные факты и легенды помогут проникнуться историей, а золотые купола церквей, старинные улочки и виды Волги поразят красотой и умиротворённостью.

Вы увидите Углич глазами его жительницы — уютным и интересным.
От 2150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Успенской
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У этой экскурсии28 отзывов
4.96
Уютная старина Углича
Уютная старина Углича

Что вас ожидает

Погружение в хроники и предания тысячелетнего Углича
Путь к познанию города пройдёт через все его знаковые места. Вы рассмотрите старинные церкви, монастыри, величественные соборы, Угличский Кремль и даже побываете на целебном источнике. Прогулка охватит:

  • Центральную Успенскую площадь — в сердце города вы узнаете о его основании и об особенностях торгов, которые шли на площади.
  • Доходный дом господ Евреиновых, ныне администрацию Углича — у постройки конца XIX столетия мы поговорим о привычках, обычаях и образе жизни современных горожан.
  • Спасо-Преображенский собор, внутри которого я поделюсь с вами догадками местных жителей о происхождении его фресок.
  • Церковь Царевича Димитрия на Крови — по пути в сакральное сооружение вы услышите две версии об убийстве последнего потомка Рюриковичей. В самой церкви рассмотрите росписи и поймёте, как они создавались и почему здесь такой необычный пол.
  • Палату Угличских удельных князей — у экспозиции 17-18 веков мы обсудим Смутное время и местные легенды о жизни угличан во времена Петра I и Екатерины Великой.
  • Богоявленский монастырь — на его территории вы исследуете архитектуру и историю четырёх храмов, а после у целебного источника выпьете воды, состав которой схож с грузинской Боржоми.
  • Алексеевский монастырь, где я объясню, почему один из храмов прозвали «дивным», и покажу главную икону Углича. Кроме того, вы услышите предание о кошках, которые живут у монастыря уже много лет.

Конечно, мой рассказ затронет и знаменитые заводы Углича — производство часов «Чайка» и сырзавод. Я посоветую, где купить местную продукцию, и раскрою детали создания этих предприятий. Вы узнаете всё о городе с момента его основания до наших дней.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: входные билеты и экскурсионная путевка на территорию Кремля — стоимость зависит от количества путешественников (уточняйте в переписке)
  • Это пешеходная прогулка. Пожалуйста, выбирайте удобную обувь и одевайтесь по погоде.
Уютная старина Углича
Уютная старина Углича
Уютная старина Углича
Уютная старина Углича
Уютная старина Углича
Уютная старина Углича
Уютная старина Углича
Уютная старина Углича
Уютная старина Углича
Уютная старина Углича
Уютная старина Углича
Уютная старина Углича

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Успенской.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анастасия
Анастасия
Анастасия, 28 лет, аттестованный квалифицированный экскурсовод, менеджер по туризму. Люблю свою работу (опыт — с марта 2013 года). Мне нравится путешествовать, узнавать что-то новое и общаться с людьми. Я родилась в Угличе и прожила здесь всю жизнь. Очень люблю свой родной город и с удовольствием покажу его вам. Каждую экскурсию я пропускаю через себя, каждая из них для меня особенная. Ведь гид — как художник, который рисует ваше настроение и впечатление о посещении места.
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28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

1 марта 2020
Прекрасная экскурсия по Угличу с экскурсоводом Анастасией , очень хороший специалист и человек.Большое спасибо!
7 января 2020
Очень понравилась экскурсия! Анастасия отличный экскурсовод. Интересно было и взрослым и детям. Экскурсия прошла как приятная прогулка с давно знакомым человеком,который отлично знает историю города, может с легкостью ответить на многочисленные вопросы. Два с половиной часа пролетели незаметно. Рекомендуем!
6 января 2020
Спасибо Анастасии за очень интересный рассказ об Угличе..
Чувствуется как она любит свой город, знает его.
25 ноября 2019
16.11.2019 были на экскурсии в Угличе. Гид Анастасия увлекательно и с удовольствием рассказала о своем городе. Сильно цифрами не нагружала, но основные вехи истории дала абсолютно правильно, если верить официальной истории.
25 ноября 2019
Замечательная экскурсия, дает представление о месте и событиях, истории города, его жизни. Анастасия прекрасно владеет информацией, мы ее немного "мучали" дополнительными вопросами , но она удовлетворяла наше любопытство на 100%. Удивительно увлеченный человек, видно что тема истории города ей самой очень интересна. Было очень приятно с ней общаться и слушать. Рекомендую
Сергей
20 ноября 2019
Очень интересная и познавательная индивидуальная экскурсия. Мы с ребёнком были в восторге.
4 ноября 2019
Были на экскурсии с сыном 7 лет. Нам всем очень понравилась экскурсия! Анастасия великолепный рассказчик. Старалась заинтересовать ребенка и у нее это получалось. Почти три часа пролетели незаметно. Спасибо большое Анастасии! Рекомендую всем!
20 октября 2019
Очень хорошая и интересная экскурсия! Гид Анастасия интересно рассказывает о своём городе, всегда ответит на любый вопросы и покажет вкусные и необходимые Вам месте! :) Всё очень понравилось, спасибо за экскурсию!
29 сентября 2019
Экскурсия прошла отлично.
12 августа 2019
Мы благодарны Анастасии за экскурсию (без неё точно пропустили бы много интересного) и за информацию, какие вкусные сувениры привезти из Углича. Было очень интересно.
Ещё 18 отзывов

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