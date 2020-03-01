28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает
Погружение в хроники и предания тысячелетнего Углича
Путь к познанию города пройдёт через все его знаковые места. Вы рассмотрите старинные церкви, монастыри, величественные соборы, Угличский Кремль и даже побываете на целебном источнике. Прогулка охватит:
- Центральную Успенскую площадь — в сердце города вы узнаете о его основании и об особенностях торгов, которые шли на площади.
- Доходный дом господ Евреиновых, ныне администрацию Углича — у постройки конца XIX столетия мы поговорим о привычках, обычаях и образе жизни современных горожан.
- Спасо-Преображенский собор, внутри которого я поделюсь с вами догадками местных жителей о происхождении его фресок.
- Церковь Царевича Димитрия на Крови — по пути в сакральное сооружение вы услышите две версии об убийстве последнего потомка Рюриковичей. В самой церкви рассмотрите росписи и поймёте, как они создавались и почему здесь такой необычный пол.
- Палату Угличских удельных князей — у экспозиции 17-18 веков мы обсудим Смутное время и местные легенды о жизни угличан во времена Петра I и Екатерины Великой.
- Богоявленский монастырь — на его территории вы исследуете архитектуру и историю четырёх храмов, а после у целебного источника выпьете воды, состав которой схож с грузинской Боржоми.
- Алексеевский монастырь, где я объясню, почему один из храмов прозвали «дивным», и покажу главную икону Углича. Кроме того, вы услышите предание о кошках, которые живут у монастыря уже много лет.
Конечно, мой рассказ затронет и знаменитые заводы Углича — производство часов «Чайка» и сырзавод. Я посоветую, где купить местную продукцию, и раскрою детали создания этих предприятий. Вы узнаете всё о городе с момента его основания до наших дней.