Паломническая экскурсия «Святыни Углича» (на вашем авто)
Познакомиться с многовековой духовной историей города и его главным храмами
Ещё в 15 веке в Угличе насчитывалось около 150 храмов и 12 монастырей. Сегодня городские святыни продолжают жить особой молитвенной жизнью. Вы посетите действующие монастыри и храмы, познакомитесь с местными преданиями.
И не просто изучите памятники древнерусской архитектуры, но и почувствуете атмосферу одного из самых намоленных городов Верхней Волги.
Описание экскурсии
Воскресенский мужской монастырь
Начнём знакомство с одной из главных святынь города. Вы посетите монастырский комплекс и увидите место упокоения монаха-схимника Симеона Ульянова, чьи нетленные мощи почитаются уже более трёх столетий.
Рядом с монастырём находится церковь Рождества Иоанна Предтечи на Волге — один из самых узнаваемых храмов Углича. Я расскажу трагическую историю младенца Иоанна Чеполосова, ставшего прообразом местного почитания святого.
Богоявленский женский монастырь
Вы узнаете, почему этот монастырь в народе называют «Царицыным богомольем», познакомитесь с его историей и почитаемыми святынями.
Обязательно заглянем в Фёдоровский храм с уникальными настенными росписями, которые сохраняются без масштабной реставрации уже более двух веков. Также вы сможете приложиться к иконе святого мученика Трифона, известной мироточением, и набрать освящённой воды из монастырского источника.
Алексеевский женский монастырь
Здесь находится одна из архитектурных жемчужин Углича — церковь Успения Пресвятой Богородицы, которую горожане называют «Дивной». А ещё в монастыре хранится особо почитаемая чудотворная икона «Вратарница Угличская», известная также как «Свеча Неугасимая Огня Невещественного».
Церковь царевича Димитрия на Крови
Завершим паломничество в храме, который оставался действующим даже в советские годы. Здесь покоятся мощи святого благоверного царевича Димитрия и святого благоверного князя Романа Угличского — небесных покровителей города.
Организационные детали
Экскурсия проходит на вашем транспорте. В нём должно быть место для гида
Для посещения храмов и монастырей на вас должна быть подходящая одежда, женщинам желательно иметь головной убор
Можно взять с собой ёмкость для святой воды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Углича
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Угличе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 2348 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Анна, я — коренная угличанка, историк-музеолог по образованию. С радостью покажу вам Углич, Ярославль, Мышкин и расскажу о них самое интересное!
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