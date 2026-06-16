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Паломническая экскурсия «Святыни Углича» (на вашем авто)

Познакомиться с многовековой духовной историей города и его главным храмами
Ещё в 15 веке в Угличе насчитывалось около 150 храмов и 12 монастырей. Сегодня городские святыни продолжают жить особой молитвенной жизнью. Вы посетите действующие монастыри и храмы, познакомитесь с местными преданиями.

И не просто изучите памятники древнерусской архитектуры, но и почувствуете атмосферу одного из самых намоленных городов Верхней Волги.
Паломническая экскурсия «Святыни Углича» (на вашем авто)
Паломническая экскурсия «Святыни Углича» (на вашем авто)
Паломническая экскурсия «Святыни Углича» (на вашем авто)

Описание экскурсии

Воскресенский мужской монастырь

Начнём знакомство с одной из главных святынь города. Вы посетите монастырский комплекс и увидите место упокоения монаха-схимника Симеона Ульянова, чьи нетленные мощи почитаются уже более трёх столетий.

Рядом с монастырём находится церковь Рождества Иоанна Предтечи на Волге — один из самых узнаваемых храмов Углича. Я расскажу трагическую историю младенца Иоанна Чеполосова, ставшего прообразом местного почитания святого.

Богоявленский женский монастырь

Вы узнаете, почему этот монастырь в народе называют «Царицыным богомольем», познакомитесь с его историей и почитаемыми святынями.

Обязательно заглянем в Фёдоровский храм с уникальными настенными росписями, которые сохраняются без масштабной реставрации уже более двух веков. Также вы сможете приложиться к иконе святого мученика Трифона, известной мироточением, и набрать освящённой воды из монастырского источника.

Алексеевский женский монастырь

Здесь находится одна из архитектурных жемчужин Углича — церковь Успения Пресвятой Богородицы, которую горожане называют «Дивной». А ещё в монастыре хранится особо почитаемая чудотворная икона «Вратарница Угличская», известная также как «Свеча Неугасимая Огня Невещественного».

Церковь царевича Димитрия на Крови

Завершим паломничество в храме, который оставался действующим даже в советские годы. Здесь покоятся мощи святого благоверного царевича Димитрия и святого благоверного князя Романа Угличского — небесных покровителей города.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на вашем транспорте. В нём должно быть место для гида
  • Для посещения храмов и монастырей на вас должна быть подходящая одежда, женщинам желательно иметь головной убор
  • Можно взять с собой ёмкость для святой воды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре Углича
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Угличе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 2348 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Анна, я — коренная угличанка, историк-музеолог по образованию. С радостью покажу вам Углич, Ярославль, Мышкин и расскажу о них самое интересное!

Входит в следующие категории Углича

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