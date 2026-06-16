Ещё в 15 веке в Угличе насчитывалось около 150 храмов и 12 монастырей. Сегодня городские святыни продолжают жить особой молитвенной жизнью. Вы посетите действующие монастыри и храмы, познакомитесь с местными преданиями. И не просто изучите памятники древнерусской архитектуры, но и почувствуете атмосферу одного из самых намоленных городов Верхней Волги.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Воскресенский мужской монастырь

Начнём знакомство с одной из главных святынь города. Вы посетите монастырский комплекс и увидите место упокоения монаха-схимника Симеона Ульянова, чьи нетленные мощи почитаются уже более трёх столетий.

Рядом с монастырём находится церковь Рождества Иоанна Предтечи на Волге — один из самых узнаваемых храмов Углича. Я расскажу трагическую историю младенца Иоанна Чеполосова, ставшего прообразом местного почитания святого.

Богоявленский женский монастырь

Вы узнаете, почему этот монастырь в народе называют «Царицыным богомольем», познакомитесь с его историей и почитаемыми святынями.

Обязательно заглянем в Фёдоровский храм с уникальными настенными росписями, которые сохраняются без масштабной реставрации уже более двух веков. Также вы сможете приложиться к иконе святого мученика Трифона, известной мироточением, и набрать освящённой воды из монастырского источника.

Алексеевский женский монастырь

Здесь находится одна из архитектурных жемчужин Углича — церковь Успения Пресвятой Богородицы, которую горожане называют «Дивной». А ещё в монастыре хранится особо почитаемая чудотворная икона «Вратарница Угличская», известная также как «Свеча Неугасимая Огня Невещественного».

Церковь царевича Димитрия на Крови

Завершим паломничество в храме, который оставался действующим даже в советские годы. Здесь покоятся мощи святого благоверного царевича Димитрия и святого благоверного князя Романа Угличского — небесных покровителей города.

Организационные детали