Экскурсии в Богоявленский собор

Найдено 20 экскурсий в категории «Богоявленский собор» в Угличе, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Сюжеты Углича
Пешая
3 часа
400 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Сюжеты Углича
Разобраться в таинственной истории царевича, полюбоваться храмами и открыть летопись города
Завтра в 08:00
8 апр в 08:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Знакомьтесь, Углич
Пешая
2.5 часа
66 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Углич
Индивидуальная экскурсия по Угличу откроет тайны древнего города. Вас ждут памятники, соборы и увлекательные истории о прошлом и настоящем
Начало: На Успенской площади
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
3500 ₽ за всё до 5 чел.
Углич сквозь столетия
Пешая
2.5 часа
118 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Углич сквозь столетия
Погулять по древнему городу, узнать его историю и почувствовать дух русской провинции
Начало: На Успенской площади
Завтра в 11:00
8 апр в 11:00
3800 ₽ за всё до 6 чел.
Углич - любовь с первого взгляда
На машине
2 часа
222 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Углич - любовь с первого взгляда
Исследовать главные и тайные места города на автопешеходной экскурсии с профессиональным гидом
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
5900 ₽ за всё до 4 чел.
Загадочный Углич: история, тайны, легенды
Пешая
Конные прогулки
2 часа
224 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Загадочный Углич: история, тайны, легенды
Седые тайны, местные легенды и вихрь событий на обзорной прогулке с посещением кремля
Начало: Успенская площадь, д. 5
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
3900 ₽ за всё до 6 чел.
Сказочный Углич
Пешая
2 часа
123 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Сказочный Углич
Посетить самые важные места города и погрузиться в его историю на обзорной экскурсии
Начало: На Успенской площади
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
4400 ₽ за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Углич
Пешая
2.5 часа
55 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Углич
Посетить кремль и погулять по старинному Посаду на обзорной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: На Успенской площади
Завтра в 09:00
8 апр в 09:00
3500 ₽ за всё до 5 чел.
Добро пожаловать в старинный и загадочный Углич
Пешая
2 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Добро пожаловать в старинный и загадочный Углич
Погулять по историческому центру и увидеть тысячелетний город
Начало: На Успенской площади
10 апр в 14:00
11 апр в 10:00
3200 ₽ за всё до 6 чел.
Вечерняя экскурсия «Углич мистический»
Пешая
2 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Вечерняя экскурсия «Углич мистический»
Побывать в местах, где переплелись история и современность, выдумки и быль, мистика и реальность
Начало: На Успенской площади
Сегодня в 20:00
8 апр в 17:00
5500 ₽ за всё до 10 чел.
Углич: обзорная экскурсия (без посещения кремля)
Пешая
1.5 часа
28 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Углич: обзорная экскурсия (без посещения кремля)
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Угличу с созданием собственного пряника в качестве яркого завершения
Начало: На Волжской набережной
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:30
2800 ₽ за всё до 6 чел.
Главные святыни Углича (на вашем авто)
3 часа
47 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Главные святыни Углича (на вашем авто)
Посетить важнейшие храмы города и раскрыть их многовековую историю
Начало: На Успенской площади
Завтра в 08:00
8 апр в 08:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Угличу с посещением кремля
Пешая
2.5 часа
401 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Угличу с посещением кремля
Увидеть главные достопримечательности города и ощутить умиротворение русской провинции
Начало: У Успенской площади
Сегодня в 10:00
9 апр в 10:00
3900 ₽ за всё до 10 чел.
Тайны Угличского кремля
Пешая
1.5 часа
145 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны Угличского кремля
Узнать громкие факты и загадочные легенды из жизни города, исследовав его историческое ядро
Начало: В районе Успенской площади
Сегодня в 10:00
9 апр в 10:00
3200 ₽ за всё до 10 чел.
Неповторимый и незабываемый Углич
Пешая
2 часа
41 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Неповторимый и незабываемый Углич
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Угличу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3600 ₽ за всё до 10 чел.
Углич - город на реке времени
Пешая
Конные прогулки
2 часа
37 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Углич - город на реке времени
Углич - это не просто древний город, это маленький сказочный мир. Хотите увидеть, услышать и прочувствовать вкус истории? Пойдёмте со мной
Начало: На Успенской площади
25 апр в 10:00
26 апр в 12:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Здравствуй, Углич
Пешая
2.5 часа
30 отзывов
Групповая
до 25 чел.
Здравствуй, Углич
Познакомиться с историей города и его основными достопримечательностями на обзорной экскурсии
Начало: На Успенской площади
Расписание: в субботу в 13:00
2 мая в 13:00
16 мая в 13:00
900 ₽ за человека
Экскурсия по Угличу + музей СырКультПросвет (на вашем авто или такси)
На машине
2.5 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по Угличу + музей СырКультПросвет (на вашем авто или такси)
Пройти по старинным улочкам города и побывать в музее сыра
Начало: На улице Гражданской
8 апр в 14:30
9 апр в 10:30
3600 ₽ за всё до 10 чел.
Углич - душа русской провинции
Пешая
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Углич - душа русской провинции
Познакомиться со старинным городом, где закончилась эпоха Рюриковичей и началась эпоха Романовых
Завтра в 12:00
8 апр в 08:00
7000 ₽ за всё до 5 чел.
Углич: здесь родина моей души
На машине
4 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Углич: здесь родина моей души
Откройте для себя Углич не как турист, а как исследователь. Вас ждет насыщенное путешествие по страницам истории и архитектуры
2 мая в 09:00
3 мая в 09:00
2600 ₽ за всё до 3 чел.
Улицы древнего Углича
Пешая
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Улицы древнего Углича
Исследуйте старинные улицы Углича, где вас ждут купеческие особняки и уникальные монастыри. Откройте для себя уголки, скрытые от глаз туристов
Начало: На Успенской площади
Сегодня в 13:00
Завтра в 12:00
4400 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михаил
    19 марта 2026
    Загадочный Углич: история, тайны, легенды
    Дата посещения: 19 марта 2026
    19 марта были на экскурсии с экскурсоводом Натальей.Получили от рассказов Натальи много полезной и нужной информации. Гид Наталья очень нам понравилась своей компетентностью, душевностью и приятной подачей интересного исторического материала. Желаем Наталье всех благ и процветания! Светлана, Михаил
  • К
    Константинова
    28 февраля 2026
    Добро пожаловать в старинный и загадочный Углич
    Дата посещения: 21 февраля 2026
    Нам очень понравилась экскурсия. Наталья очень подробно обо всем рассказала, все показала. Даже дочке 8 лет очень понравилось. У Натальи
    очень приятный голос и тембр и все повествование очень последовательное, увлекательное. Погуляли с ней по городу. Показала главное достопримечательности. Спасибо большое, Наталья. Буду рекомендовать Вас знакомым. Рекомендую поехать в Углич и брать экскурсию у Натальи .

  • Ж
    Жанна
    19 ноября 2025
    Углич - любовь с первого взгляда
    Дата посещения: 19 ноября 2025
    Если ищете интересного рассказчика, знающего, увлечённого своим делом- это Олег! От всей души рекомендуем этого гида. Энциклопедия по истории во плоти) не хотелось расставаться, 2 часа пролетели незаметно. Очень интересно, увлекательно! Спасибо огромное!
    Если ищете интересного рассказчика, знающего, увлечённого своим делом- это Олег! От всей души рекомендуем этого гидаЕсли ищете интересного рассказчика, знающего, увлечённого своим делом- это Олег! От всей души рекомендуем этого гида
  • А
    Алексей
    17 ноября 2025
    Тайны Угличского кремля
    Дата посещения: 15 ноября 2025
    15 ноября посетили экскурсию "Тайны Угличского Кремля" с гидом Надеждой. Получили огромное удовольствие! Надежда настоящий профессионал своего дела, прекрасно знает
    историю и события происходившие на этой земле. Экскурсия прошла занимательно и познавательно с ответами на все наши многочисленные вопросы. Однозначно рекомендую при посещении Углича воспользоваться услугами экскурсовода Надежды.

  • А
    Александра
    21 октября 2025
    Знакомьтесь, Углич
    Дата посещения: 3 октября 2025
    Понравилось все! Углич интересен, красив, уютен . Наш гид Марина провела прекрасную прогулку по историческому центру Углича. Интересный рассказ, богатая речь, доброжелательность и внимание к клиенту ! Спасибо большое. Мы вернёмся!
  • Л
    Людмила
    20 сентября 2025
    Углич - любовь с первого взгляда
    Дата посещения: 20 сентября 2025
    Великолепный гид!, потрясающая программа и энергия гида, влюбленного в свой город. Огромная благодарность за проведенное время
  • В
    Виталий
    29 августа 2025
    Загадочный Углич: история, тайны, легенды
    Дата посещения: 29 августа 2025
    Реальность превзошла ожидания. Великолепная экскурсия, гид Наталья очень удачно сочетает знание предмета и умение его подать. Спасибо.
  • Л
    Лариса
    18 августа 2025
    Здравствуй, Углич
    Дата посещения: 26 июля 2025
    Спасибо большое Олегу за прекрасную и увлекательную экскурсию! Получили массу положительных эмоций и впечатлений!
  • И
    Ирина
    17 августа 2025
    Тайны Угличского кремля
    Дата посещения: 12 августа 2025
    Очень интересно, познавательно и интерактивно. Огромное спасибо Надежде за увлекательный рассказ. Дети долго с восторгом вспоминали, хотя они и не любители экскурсий, но Надежда рассказала все легко и даже подарила подарочек! Всем рекомендуем экскурсии с ней.
  • А
    Александр
    15 августа 2025
    Знакомьтесь, Углич
    Дата посещения: 14 августа 2025
    Добрый день! Хочу поблагодарить экскурсовода Марину за интересную, профессионально подготовленную экскурсию по городу Угличу.

Ответы на вопросы от путешественников по Угличу в категории «Богоявленский собор»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Угличе
В апреле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 20:
  1. Сюжеты Углича;
  2. Знакомьтесь, Углич;
  3. Углич сквозь столетия;
  4. Углич - любовь с первого взгляда;
  5. Загадочный Углич: история, тайны, легенды.
Какие места ещё посмотреть в Угличе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Угличский Кремль;
  2. Спасо-Преображенский собор;
  3. Успенская площадь;
  4. Палаты угличских князей;
  5. Церковь Димитрия на Крови;
  6. Алексеевский женский монастырь;
  7. Воскресенский монастырь;
  8. Богоявленский монастырь;
  9. Богоявленский собор;
  10. Церковь Рождества Иоанна Предтечи.
Сколько стоит экскурсия по Угличу в апреле 2026
Сейчас в Угличе в категории "Богоявленский собор" можно забронировать 20 экскурсий и билетов от 900 до 7000. Туристы уже оставили гидам 2020 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Купите самую интересную из 20 экскурсий в Угличе на 2026 год по теме «Богоявленский собор», 2020 ⭐ отзывов, цены от 900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь