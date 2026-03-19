Индивидуальная
до 10 чел.
Сюжеты Углича
Разобраться в таинственной истории царевича, полюбоваться храмами и открыть летопись города
Завтра в 08:00
8 апр в 08:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Углич
Индивидуальная экскурсия по Угличу откроет тайны древнего города. Вас ждут памятники, соборы и увлекательные истории о прошлом и настоящем
Начало: На Успенской площади
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
3500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Углич сквозь столетия
Погулять по древнему городу, узнать его историю и почувствовать дух русской провинции
Начало: На Успенской площади
Завтра в 11:00
8 апр в 11:00
3800 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Углич - любовь с первого взгляда
Исследовать главные и тайные места города на автопешеходной экскурсии с профессиональным гидом
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
5900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Загадочный Углич: история, тайны, легенды
Седые тайны, местные легенды и вихрь событий на обзорной прогулке с посещением кремля
Начало: Успенская площадь, д. 5
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
3900 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Сказочный Углич
Посетить самые важные места города и погрузиться в его историю на обзорной экскурсии
Начало: На Успенской площади
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
4400 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Углич
Посетить кремль и погулять по старинному Посаду на обзорной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: На Успенской площади
Завтра в 09:00
8 апр в 09:00
3500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Добро пожаловать в старинный и загадочный Углич
Погулять по историческому центру и увидеть тысячелетний город
Начало: На Успенской площади
10 апр в 14:00
11 апр в 10:00
3200 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Вечерняя экскурсия «Углич мистический»
Побывать в местах, где переплелись история и современность, выдумки и быль, мистика и реальность
Начало: На Успенской площади
Сегодня в 20:00
8 апр в 17:00
5500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборУглич: обзорная экскурсия (без посещения кремля)
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Угличу с созданием собственного пряника в качестве яркого завершения
Начало: На Волжской набережной
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:30
2800 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Главные святыни Углича (на вашем авто)
Посетить важнейшие храмы города и раскрыть их многовековую историю
Начало: На Успенской площади
Завтра в 08:00
8 апр в 08:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Угличу с посещением кремля
Увидеть главные достопримечательности города и ощутить умиротворение русской провинции
Начало: У Успенской площади
Сегодня в 10:00
9 апр в 10:00
3900 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны Угличского кремля
Узнать громкие факты и загадочные легенды из жизни города, исследовав его историческое ядро
Начало: В районе Успенской площади
Сегодня в 10:00
9 апр в 10:00
3200 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Неповторимый и незабываемый Углич
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Угличу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3600 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Углич - город на реке времени
Углич - это не просто древний город, это маленький сказочный мир. Хотите увидеть, услышать и прочувствовать вкус истории? Пойдёмте со мной
Начало: На Успенской площади
25 апр в 10:00
26 апр в 12:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 25 чел.
Здравствуй, Углич
Познакомиться с историей города и его основными достопримечательностями на обзорной экскурсии
Начало: На Успенской площади
Расписание: в субботу в 13:00
2 мая в 13:00
16 мая в 13:00
900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по Угличу + музей СырКультПросвет (на вашем авто или такси)
Пройти по старинным улочкам города и побывать в музее сыра
Начало: На улице Гражданской
8 апр в 14:30
9 апр в 10:30
3600 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Углич - душа русской провинции
Познакомиться со старинным городом, где закончилась эпоха Рюриковичей и началась эпоха Романовых
Завтра в 12:00
8 апр в 08:00
7000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Углич: здесь родина моей души
Откройте для себя Углич не как турист, а как исследователь. Вас ждет насыщенное путешествие по страницам истории и архитектуры
2 мая в 09:00
3 мая в 09:00
2600 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Улицы древнего Углича
Исследуйте старинные улицы Углича, где вас ждут купеческие особняки и уникальные монастыри. Откройте для себя уголки, скрытые от глаз туристов
Начало: На Успенской площади
Сегодня в 13:00
Завтра в 12:00
4400 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил19 марта 2026Загадочный Углич: история, тайны, легендыДата посещения: 19 марта 202619 марта были на экскурсии с экскурсоводом Натальей.Получили от рассказов Натальи много полезной и нужной информации. Гид Наталья очень нам понравилась своей компетентностью, душевностью и приятной подачей интересного исторического материала. Желаем Наталье всех благ и процветания! Светлана, Михаил
- ККонстантинова28 февраля 2026Добро пожаловать в старинный и загадочный УгличДата посещения: 21 февраля 2026Нам очень понравилась экскурсия. Наталья очень подробно обо всем рассказала, все показала. Даже дочке 8 лет очень понравилось. У Натальи
- ЖЖанна19 ноября 2025Углич - любовь с первого взглядаДата посещения: 19 ноября 2025Если ищете интересного рассказчика, знающего, увлечённого своим делом- это Олег! От всей души рекомендуем этого гида. Энциклопедия по истории во плоти) не хотелось расставаться, 2 часа пролетели незаметно. Очень интересно, увлекательно! Спасибо огромное!
- ААлексей17 ноября 2025Тайны Угличского кремляДата посещения: 15 ноября 202515 ноября посетили экскурсию "Тайны Угличского Кремля" с гидом Надеждой. Получили огромное удовольствие! Надежда настоящий профессионал своего дела, прекрасно знает
- ААлександра21 октября 2025Знакомьтесь, УгличДата посещения: 3 октября 2025Понравилось все! Углич интересен, красив, уютен . Наш гид Марина провела прекрасную прогулку по историческому центру Углича. Интересный рассказ, богатая речь, доброжелательность и внимание к клиенту ! Спасибо большое. Мы вернёмся!
- ЛЛюдмила20 сентября 2025Углич - любовь с первого взглядаДата посещения: 20 сентября 2025Великолепный гид!, потрясающая программа и энергия гида, влюбленного в свой город. Огромная благодарность за проведенное время
- ВВиталий29 августа 2025Загадочный Углич: история, тайны, легендыДата посещения: 29 августа 2025Реальность превзошла ожидания. Великолепная экскурсия, гид Наталья очень удачно сочетает знание предмета и умение его подать. Спасибо.
- ЛЛариса18 августа 2025Здравствуй, УгличДата посещения: 26 июля 2025Спасибо большое Олегу за прекрасную и увлекательную экскурсию! Получили массу положительных эмоций и впечатлений!
- ИИрина17 августа 2025Тайны Угличского кремляДата посещения: 12 августа 2025Очень интересно, познавательно и интерактивно. Огромное спасибо Надежде за увлекательный рассказ. Дети долго с восторгом вспоминали, хотя они и не любители экскурсий, но Надежда рассказала все легко и даже подарила подарочек! Всем рекомендуем экскурсии с ней.
- ААлександр15 августа 2025Знакомьтесь, УгличДата посещения: 14 августа 2025Добрый день! Хочу поблагодарить экскурсовода Марину за интересную, профессионально подготовленную экскурсию по городу Угличу.
Ответы на вопросы от путешественников по Угличу в категории «Богоявленский собор»
В апреле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 20:
Сколько стоит экскурсия по Угличу в апреле 2026
Сейчас в Угличе в категории "Богоявленский собор" можно забронировать 20 экскурсий и билетов от 900 до 7000. Туристы уже оставили гидам 2020 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Купите самую интересную из 20 экскурсий в Угличе на 2026 год по теме «Богоявленский собор», 2020 ⭐ отзывов, цены от 900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь