Перед вами "проплывут" строения угличского кремля: церковь Царевича Дмитрия "на крови", палаты удельных князей, Спасо-Преображенский собор и колокольня. Я расскажу о Супоневском дворце, когда-то стоявшем напротив кремля на левом берегу Волги, и раскрою связанную с ним таинственную легенду. Кроме того, вспомню о событиях, произошедших в Угличе в мае 1591 года. Вы оцените грандиозное сооружение местной гидроэлектростанции и изящную арку однокамерного шлюза

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Воскресенский монастырь и церковь Рождества Иоанна Предтечи

Вы очаруетесь панорамами мужского Воскресенского монастыря и узнаете, почему он так похож на грандиозную ростовскую митрополию. А также рассмотрите изящную церковь Рождества Иоанна Предтечи и услышите, каким образом она связана с Рерихом.

Тайны местного кремля

Перед вами «проплывут» строения угличского кремля: церковь Царевича Дмитрия «на крови», палаты удельных князей, Спасо-Преображенский собор и колокольня. Я расскажу о Супоневском дворце, когда-то стоявшем напротив кремля на левом берегу Волги, и раскрою связанную с ним таинственную легенду. Кроме того, вспомню о событиях, произошедших в Угличе в мае 1591 года.

ГЭС и село Золоторучье

Вы оцените грандиозное сооружение местной гидроэлектростанции и изящную арку однокамерного шлюза. Далее Волга приведет нас к церкви Флора и Лавра, отелю Азимут и селу Золоторучье, получившему название от золотого песка, который якобы находили в протекающем здесь ручье. На краю села вы увидите церковь Ильи Пророка и узнаете, на чьи средства она была построена. А также насладитесь видами на Волжские дали, город и угличскую ГЭС. Возможно нам повезет, и вы увидите серо-голубых цапель, грациозно стоящих на одном из волжских берегов.

Организационные детали