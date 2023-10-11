Углич особенно прекрасен с воды! Познакомьтесь с историей церквей, кремля и ГЭС, наслаждаясь природой на индивидуальной экскурсии
Перед вами "проплывут" строения угличского кремля: церковь Царевича Дмитрия "на крови", палаты удельных князей, Спасо-Преображенский собор и колокольня.
Я расскажу о Супоневском дворце, когда-то стоявшем напротив кремля на левом берегу Волги, и раскрою связанную с ним таинственную легенду. Кроме того, вспомню о событиях, произошедших в Угличе в мае 1591 года. Вы оцените грандиозное сооружение местной гидроэлектростанции и изящную арку однокамерного шлюза
Воскресенский монастырь и церковь Рождества Иоанна Предтечи
Вы очаруетесь панорамами мужского Воскресенского монастыря и узнаете, почему он так похож на грандиозную ростовскую митрополию. А также рассмотрите изящную церковь Рождества Иоанна Предтечи и услышите, каким образом она связана с Рерихом.
Тайны местного кремля
Перед вами «проплывут» строения угличского кремля: церковь Царевича Дмитрия «на крови», палаты удельных князей, Спасо-Преображенский собор и колокольня. Я расскажу о Супоневском дворце, когда-то стоявшем напротив кремля на левом берегу Волги, и раскрою связанную с ним таинственную легенду. Кроме того, вспомню о событиях, произошедших в Угличе в мае 1591 года.
ГЭС и село Золоторучье
Вы оцените грандиозное сооружение местной гидроэлектростанции и изящную арку однокамерного шлюза. Далее Волга приведет нас к церкви Флора и Лавра, отелю Азимут и селу Золоторучье, получившему название от золотого песка, который якобы находили в протекающем здесь ручье. На краю села вы увидите церковь Ильи Пророка и узнаете, на чьи средства она была построена. А также насладитесь видами на Волжские дали, город и угличскую ГЭС. Возможно нам повезет, и вы увидите серо-голубых цапель, грациозно стоящих на одном из волжских берегов.
Организационные детали
Экскурсия также проводится и в дождливую погоду. Катер полузакрытый, дополнительно от дождя есть прозрачный тент, а от ветра мы предложим Вам мягкие теплые пледы. На борту Вы можете сделать завораживающие фото на память.
По вашему желанию экскурсия может быть продлена до 1 часа и более
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Угличе
Провела экскурсии для 3090 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Надежда. Я родилась и живу в Угличе, и для меня это самый красивый город страны. Работаю профессиональным гидом 29 лет и всегда стараюсь сделать читать дальше
свои экскурсии приятными, познавательными и понятными. Я ответственный и спокойный человек, увлекаюсь живописью, также провожу экскурсии на немецком языке, изучаю итальянский, ценю чувство юмора, люблю прогулки и общение. С радостью покажу вам знаковые места Углича и расскажу о них самое интересное!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников
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Полина
11 окт 2023
Надежда просто супер!! Всем советуем)
С
Сергей
15 сен 2023
Спасибо Надежде и капитану Денису за интересную и содержательную экскурсию. И конечно нужно брать на час.
А
Александр
5 сен 2023
Все отлично. Надежда пунктуальна как угличинские часы и провела отличную экскурсию. Сам катер и его капитан тоже на высоте.
К
Комарова
23 авг 2023
22августа путешествовали по Угличу. Были на экскурсии по Волге на катере. Слова благодарности организации. Все чётко по времени. Отдельная благодарность экскурсовод Надежде. Она замечательная! Чувствуется опыт, увлечённость, любовь к своему читать дальше
городу. Интересные факты, доступность информации. Бы все довольны, и взрослые, и ребёнок. Ну, и, конечно, спасибо капитану. Настоящий моряк! Экскурсия очень удачно совмещает удовольствие и познание. Всем советуем. А Волга это отдельная любовь и восхищение… Спасибо!
А
Анастасия
19 авг 2023
Совершенно потрясающая экскурсия! Тот случай, когда реальность превзошла ожидания. Надежда - чудесный рассказчик, умеющий удерживать внимание даже детей)). Получили огромное удовольствие от прогулки. Увидели очень много красивых мест, которые невозможно увидеть с берега. Катер отличнейший. Искренне рекомендуем!
С
Светлана
18 авг 2023
Всегда очень приятно, если экскурсию проводит местный житель, который хорошо знает свой город и, что очень важно, имеет большой кругозор. Валентина нам рассказала и ответила на вопросы про Углич и читать дальше
это не заученный текст, а корректировка рассказа под наши вопросы и наши интересы. Наверное, дороговато для экскурсии, но волжские города мы для себя решили, что будем смотреть с воды. Очень приятное путешествие, особенно в хорошую погоду.
Екатерина
15 авг 2023
Благодарим за чудесную экскурсию. Интересна сама идея - ракурс с воды. Надежда отличный рассказчик, знает и любит историю города. Приятна в общении. Очень рады, что выбрали именно эту экскурсию. Спасибо!
Т
Татьяна
15 авг 2023
Добрый день Очень понравилась экскурсия. Ее формат. Мы брали экскурсию 06.08.23, но на яхточке жара не чувствовалась, город рассматривали со стороны воды. Экскурсовод рассказал много интересных фактов о городе, достопримечательностях, при этом изложение не было скучным. Если еще раз приедем в Учлич, то обязательно возьмем данную экскурсию.
С
Светлана
14 авг 2023
Нам очень понравилось экскурсия по волжской глади Углича. Рекомендую! Экскурсовод Надежда, любит свой город. Знает его историю. Доходчиво,в кротчайшие сроки, сумела показать достопримечательности набережной и рассказать важные моменты каждого архитектурного объекта,используя исторические факты. Выбрали именно Надежду,так как у неё самый высокий рейтинг,как экскурсовода на кораблике😉
И
Инга
10 авг 2023
Прекрасно провели время, рассекая водную гладь и наслаждаясь видами древнего Углича и окрестностей, в сопровождении Надежды. Катер очень комфортабельный, Надежда - хорошо подготовленный гид, поэтому экскурсия подойдет и в качестве читать дальше
первого знакомства с городом и для тех, кто бывает в Угличе регулярно и имеет определенное представление о нем. Надежда подстроится под нужный уровень знаний и обязательно расскажет что-то новое и интересное, как это было с нами. С готовностью будем рекомендовать данную экскурсию в исполнении Надежды и капитана катера Дениса!
Елена
9 авг 2023
Погода сегодня дождь, однако Надежда великолепно скрасила наш день. Спасибо за встречу, знакомство и замечательный рассказ о Угличе. Всё понравилось, однозначно рекомендую!
Ирина
9 авг 2023
Экскурсии по водной глади - замечательное продолжение пешеходных экскурсий. Город предстаёт с другой стороны. Рассказы об истории этих мест наполняются иных восприятием. Мощь реки, водная ширь завораживает. А в сочетании с интереснейшим рассказом экскурсовода Надежды оставляют чудесное впечатление. Время летит незаметно. Катер в умелых руках капитана рассекает входные промторы, брызги осведают. Потрясающе!!!!
Юлия
4 авг 2023
Очень понравилась прогулка на катере! Надежда - замечательный профессиональный гид, очень любит свой город и увлеченно рассказывает. Мы увидели с Волги и историческую часть, и шлюзы, и ГЭС. И даже продлили прогулку, чтобы посмотреть окрестности и менее известные, но интереснейшие места. Такие прогулки всей семьей - это теплые воспоминания надолго!
Д
Динара
31 июля 2023
Мы ожидали от экскурсии, ориентируясь на ее высокую стоимость, гораздо более ярких впечатлений. Экскурсия была назначена в вечернее время, гид Надежда уже сильно устала за день и не скрывала этого. Наверное, она очень хороший экскурсовод, и нам просто не повезло в этот вечер!
Надежда
Ответ организатора:
Динара здравствуйте! Я сожалею, что экскурсия на катере по Волге не оправдала Ваших ожиданий. Наша встреча была назначена Вами на 19-30. Погода в читать дальше
это время была прохладная, накрапывал дождь, небо было предгрозовое. Это не позволило Вам насладиться прекрасными Волжскими пейзажами и особенно летним закатом. Возможно Вы устали с дороги, да и у меня этот день выдался не лёгким. Экскурсия была далеко не первая. Извините, что не смогла скрыть некоторую усталость. Возможно Вы хотели что-то больше узнать об архитектуре нашего города (т. к. я поняла, что Вы архитекторы). Но для этого я бы посоветовала другое мое предложение:"Обзорная экскурсия по Угличу с посещением кремля". Что касается стоимости. Большая часть суммы - это аренда катера (цена топлива, оплата стоянки и т. д.). На это я никак не могу повлиять. Для себя я решила, что больше на поздние экскурсии не буду соглашаться, чтобы не портить впечатление ни о себе, ни о своем родном городе.
Динара, было приятно познакомиться! Всего доброго!