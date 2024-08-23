О Оксана По волжской глади вдоль Углича, или Венеция рядом Во время экскурсии не только узнали много интересных фактов о городе, но и полюбовались красивыми видами. Также хочется ответить, что Надежда, экскурсовод, и Денис, капитан катера, очень приятны в общении. Рекомендуем всем гостям Углича данную экскурсию!

Н Наталья По волжской глади вдоль Углича, или Венеция рядом читать дальше с четвероногим другом))) Рассказ об Угличе, когда смотришь на город с воды, приобретает особенные краски и смотрится фантастически. Очень рекомендую прогулку по Волге с Надеждой и Денисом. Прекрасное путешествие по Волге! Надежда великолепный рассказчик, а Денис прекрасный шкипер. Отдельная благодарность за то, что нас приняли на борт

М Марина По волжской глади вдоль Углича, или Венеция рядом Мы быстро договорились с Надеждой о времени. Экскурсия быстрая, два в одном - и город посмотреть, послушать историч. факты и на катере прокатиться, полюбоваться живописными берегами. Нам все понравилось- и дедушке 83 года и дочери 11 лет.

А Алексей Красивая прогулка по Волге с личным гидом Отличная экскурсия. Полчаса пролетели незаметно.

Н Наталья Красивая прогулка по Волге с личным гидом читать дальше ветерком, услышали и про Кремль, и про ГЭС, и про канал. Любовались прекрасными видами города с воды. Искупались на дальнем пляже. Организация хорошая, все вовремя. Выше всяких похвал! Спасибо Анастасии и Денису (это наш капитан). Информативно, не занудно, интересно. Вода летом в жаркий день - волшебство. Прокатились с

Т Татьяна Главные святыни Углича У нас гидом был Александр. Прекрасный гид и очень интеллигентный человек. Любит своё дело. Спасибо.

И Ирина Главные святыни Углича Большое спасибо Александру за отличную экскурсию!

А Анастасия Красивая прогулка по Волге с личным гидом Все очень понравилось!