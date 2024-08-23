скидка
10%
30 минут
Водная прогулка
Лучший выборПо волжской глади вдоль Углича, или Венеция рядом
Углич особенно прекрасен с воды! Познакомьтесь с историей церквей, кремля и ГЭС, наслаждаясь природой на индивидуальной экскурсии
Начало: В центре города
«Воскресенский монастырь и церковь Рождества Иоанна Предтечи»
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
58005 220₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Главные святыни Углича: путешествие по духовным сокровищам
Познайте духовное наследие Углича, посетив его знаменитые храмы и монастыри. Погрузитесь в истории святых и мучеников, укрепите дух
Начало: На Успенской площади
«Церковь Рождества Иоанна Предтечи на Волге — вы сможете приложиться к мощам Иоанна-младенца, замученного мстительным приказчиком Рудаком»
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
30 минут
Водная прогулка
В трендеИндивидуальная экскурсия по Угличу на частном катере
Насладитесь индивидуальной экскурсией по Волге на частном катере в Угличе. Узнайте интересные факты о городе и его истории, наслаждаясь видами и отдыхом
Начало: В парке Победы
«Воскресенский мужской монастырь и церковь рождества Иоанна Предтечи»
Сегодня в 16:00
Завтра в 12:00
от 4 300₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана23 августа 2024Во время экскурсии не только узнали много интересных фактов о городе, но и полюбовались красивыми видами. Также хочется ответить, что Надежда, экскурсовод, и Денис, капитан катера, очень приятны в общении. Рекомендуем всем гостям Углича данную экскурсию!
- ННаталья21 августа 2024Прекрасное путешествие по Волге! Надежда великолепный рассказчик, а Денис прекрасный шкипер. Отдельная благодарность за то, что нас приняли на борт
- ММарина21 августа 2024Мы быстро договорились с Надеждой о времени. Экскурсия быстрая, два в одном - и город посмотреть, послушать историч. факты и на катере прокатиться, полюбоваться живописными берегами. Нам все понравилось- и дедушке 83 года и дочери 11 лет.
- ААлексей15 августа 2024Отличная экскурсия. Полчаса пролетели незаметно.
- ННаталья12 июля 2024Спасибо Анастасии и Денису (это наш капитан). Информативно, не занудно, интересно. Вода летом в жаркий день - волшебство. Прокатились с
- ТТатьяна12 июля 2024У нас гидом был Александр. Прекрасный гид и очень интеллигентный человек. Любит своё дело. Спасибо.
- ИИрина13 июня 2024Большое спасибо Александру за отличную экскурсию!
- ААнастасия9 июня 2024Все очень понравилось!
- ВВероника10 мая 2024Очень понравилась экскурсия. Увлекательная, с интересными подробностями. Огромное спасибо, Наталья. Удачи!
Ответы на вопросы от путешественников по Угличу в категории «Зимние»
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