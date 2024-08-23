Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Угличу

Найдено 3 экскурсии в категории «Зимние» в Угличе, цены от 3 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
По волжской глади вдоль Углича, или Венеция рядом
На катере
скидка
10%
130 отзывов
30 минут
Водная прогулка
Лучший выбор
По волжской глади вдоль Углича, или Венеция рядом
Углич особенно прекрасен с воды! Познакомьтесь с историей церквей, кремля и ГЭС, наслаждаясь природой на индивидуальной экскурсии
Начало: В центре города
«Воскресенский монастырь и церковь Рождества Иоанна Предтечи»
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
58005 220 за всё до 5 чел.
Главные святыни Углича
33 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Главные святыни Углича: путешествие по духовным сокровищам
Познайте духовное наследие Углича, посетив его знаменитые храмы и монастыри. Погрузитесь в истории святых и мучеников, укрепите дух
Начало: На Успенской площади
«Церковь Рождества Иоанна Предтечи на Волге — вы сможете приложиться к мощам Иоанна-младенца, замученного мстительным приказчиком Рудаком»
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
3 500 за всё до 5 чел.
Красивая прогулка по Волге с личным гидом
На катере
17 отзывов
30 минут
Водная прогулка
В тренде
Индивидуальная экскурсия по Угличу на частном катере
Насладитесь индивидуальной экскурсией по Волге на частном катере в Угличе. Узнайте интересные факты о городе и его истории, наслаждаясь видами и отдыхом
Начало: В парке Победы
«Воскресенский мужской монастырь и церковь рождества Иоанна Предтечи»
Сегодня в 16:00
Завтра в 12:00
от 4 300 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    23 августа 2024
    По волжской глади вдоль Углича, или Венеция рядом
    Во время экскурсии не только узнали много интересных фактов о городе, но и полюбовались красивыми видами. Также хочется ответить, что Надежда, экскурсовод, и Денис, капитан катера, очень приятны в общении. Рекомендуем всем гостям Углича данную экскурсию!
  • Н
    Наталья
    21 августа 2024
    По волжской глади вдоль Углича, или Венеция рядом
    Прекрасное путешествие по Волге! Надежда великолепный рассказчик, а Денис прекрасный шкипер. Отдельная благодарность за то, что нас приняли на борт
    читать дальше

    с четвероногим другом))) Рассказ об Угличе, когда смотришь на город с воды, приобретает особенные краски и смотрится фантастически. Очень рекомендую прогулку по Волге с Надеждой и Денисом.

  • М
    Марина
    21 августа 2024
    По волжской глади вдоль Углича, или Венеция рядом
    Мы быстро договорились с Надеждой о времени. Экскурсия быстрая, два в одном - и город посмотреть, послушать историч. факты и на катере прокатиться, полюбоваться живописными берегами. Нам все понравилось- и дедушке 83 года и дочери 11 лет.
    Мы быстро договорились с Надеждой о времени. Экскурсия быстрая, два в одном - и город посмотретьМы быстро договорились с Надеждой о времени. Экскурсия быстрая, два в одном - и город посмотретьМы быстро договорились с Надеждой о времени. Экскурсия быстрая, два в одном - и город посмотретьМы быстро договорились с Надеждой о времени. Экскурсия быстрая, два в одном - и город посмотреть
  • А
    Алексей
    15 августа 2024
    Красивая прогулка по Волге с личным гидом
    Отличная экскурсия. Полчаса пролетели незаметно.
  • Н
    Наталья
    12 июля 2024
    Красивая прогулка по Волге с личным гидом
    Спасибо Анастасии и Денису (это наш капитан). Информативно, не занудно, интересно. Вода летом в жаркий день - волшебство. Прокатились с
    читать дальше

    ветерком, услышали и про Кремль, и про ГЭС, и про канал. Любовались прекрасными видами города с воды. Искупались на дальнем пляже. Организация хорошая, все вовремя. Выше всяких похвал!

    Спасибо Анастасии и Денису (это наш капитан). Информативно, не занудно, интересно. Вода летом в жаркий деньСпасибо Анастасии и Денису (это наш капитан). Информативно, не занудно, интересно. Вода летом в жаркий деньСпасибо Анастасии и Денису (это наш капитан). Информативно, не занудно, интересно. Вода летом в жаркий день
  • Т
    Татьяна
    12 июля 2024
    Главные святыни Углича
    У нас гидом был Александр. Прекрасный гид и очень интеллигентный человек. Любит своё дело. Спасибо.
  • И
    Ирина
    13 июня 2024
    Главные святыни Углича
    Большое спасибо Александру за отличную экскурсию!
  • А
    Анастасия
    9 июня 2024
    Красивая прогулка по Волге с личным гидом
    Все очень понравилось!
    Все очень понравилось!Все очень понравилось!Все очень понравилось!Все очень понравилось!Все очень понравилось!Все очень понравилось!Все очень понравилось!
  • В
    Вероника
    10 мая 2024
    Главные святыни Углича
    Очень понравилась экскурсия. Увлекательная, с интересными подробностями. Огромное спасибо, Наталья. Удачи!

Ответы на вопросы от путешественников по Угличу в категории «Зимние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Угличе
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. По волжской глади вдоль Углича, или Венеция рядом
  2. Главные святыни Углича
  3. Красивая прогулка по Волге с личным гидом
Какие места ещё посмотреть в Угличе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Угличский Кремль
  2. Самое главное
  3. Спасо-Преображенский собор
  4. Церковь Димитрия на Крови
  5. Кремль
  6. Успенская площадь
  7. Палаты угличских князей
  8. Воскресенский монастырь
  9. Богоявленский монастырь
  10. Угличская ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Угличу в сентябре 2024
Сейчас в Угличе в категории "Зимние" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 5 220 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 180 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Угличе на 2024 год по теме «Зимние», 180 ⭐ отзывов, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
ХорошоТам