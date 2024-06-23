1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Неповторимый и незабываемый Углич: погружение в историю и культуру
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Угличу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Завтра в 11:00
7 июля в 08:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Углич - душа русской провинции: историческое путешествие
Погрузитесь в атмосферу древнего Углича, где каждый камень хранит тайны прошлого и рассказывает свою уникальную историю
7 июля в 08:00
8 июля в 08:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Угличу + музей СырКультПросвет (на вашем авто или такси)
Погрузитесь в атмосферу древнего Углича и посетите музей сыра. Узнайте секреты сыроделия и попробуйте лучшие сорта
Начало: На улице Гражданской
7 июля в 16:00
10 июля в 11:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина23 июня 2024Были в Угличе 3 дня!! Экскурсию заказала,потому что мы всегда выбираем активный отдых… Экскурсовод Анастасия-спокойная,хорошо владеет информацией!! Город свой любит,узнали много интересного.. рекомендую
- ЮЮлия10 июня 2024Выражаем огромную благодарность гиду Наталье, которая провела для нашей небольшой группы великолепную экскурсию по Углич, рассказывая много исторических, интересных фактов, преподнесла информацию в позитивном ключе. Рекомендуем данного гида, как профессионала своего дела, который любит свой город и свою профессию.
- ААнгелина11 мая 2024Отлично провели время, несмотря на дождь, услышали много полезной и интересной информации, сделали памятные фото. Спасибо нашему экскурсоводу Наталье)
- ННаталья14 марта 2024Добрый день! Посещение Углича, совпало с праздником 8 марта. Встреча с гидом состоялась вовремя, экскурсия была очень познавательная. Наталья, хорошо знает историю своего города и с душой нам поведала все интересные факты. 2 часа пролетели незаметно. Спасибо огромное, летом вернемся!
- ЕЕкатерина8 октября 2023Спасибо большое за экскурсию с гидом Натальей. Гид,Наталья, предложила несколько маршрутов, так как мы были первый раз, то выбрали посещение Кремля. Экскурсия прошла великолепно,материал очень интересный,плюс посещение церкви на Крови, соборов. Время пролетело быстро, будем рекомендовать.
Ответы на вопросы от путешественников по Угличу в категории «На выходные»
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