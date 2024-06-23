М Марина Углич - душа русской провинции Были в Угличе 3 дня!! Экскурсию заказала,потому что мы всегда выбираем активный отдых… Экскурсовод Анастасия-спокойная,хорошо владеет информацией!! Город свой любит,узнали много интересного.. рекомендую

Ю Юлия Углич - душа русской провинции Выражаем огромную благодарность гиду Наталье, которая провела для нашей небольшой группы великолепную экскурсию по Углич, рассказывая много исторических, интересных фактов, преподнесла информацию в позитивном ключе. Рекомендуем данного гида, как профессионала своего дела, который любит свой город и свою профессию.

А Ангелина Неповторимый и незабываемый Углич Отлично провели время, несмотря на дождь, услышали много полезной и интересной информации, сделали памятные фото. Спасибо нашему экскурсоводу Наталье)

Н Наталья Неповторимый и незабываемый Углич Добрый день! Посещение Углича, совпало с праздником 8 марта. Встреча с гидом состоялась вовремя, экскурсия была очень познавательная. Наталья, хорошо знает историю своего города и с душой нам поведала все интересные факты. 2 часа пролетели незаметно. Спасибо огромное, летом вернемся!