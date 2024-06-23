Экскурсии выходного дня в Угличе

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Угличе, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Неповторимый и незабываемый Углич
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
23 отзыва
Неповторимый и незабываемый Углич: погружение в историю и культуру
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Угличу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Завтра в 11:00
7 июля в 08:00
3 000 за всё до 10 чел.
Углич - душа русской провинции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Углич - душа русской провинции: историческое путешествие
Погрузитесь в атмосферу древнего Углича, где каждый камень хранит тайны прошлого и рассказывает свою уникальную историю
7 июля в 08:00
8 июля в 08:00
5 000 за всё до 5 чел.
Экскурсия по Угличу + музей СырКультПросвет (на вашем авто или такси)
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Угличу + музей СырКультПросвет (на вашем авто или такси)
Погрузитесь в атмосферу древнего Углича и посетите музей сыра. Узнайте секреты сыроделия и попробуйте лучшие сорта
Начало: На улице Гражданской
7 июля в 16:00
10 июля в 11:00
3 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    23 июня 2024
    Углич - душа русской провинции
    Были в Угличе 3 дня!! Экскурсию заказала,потому что мы всегда выбираем активный отдых… Экскурсовод Анастасия-спокойная,хорошо владеет информацией!! Город свой любит,узнали много интересного.. рекомендую
  • Ю
    Юлия
    10 июня 2024
    Углич - душа русской провинции
    Выражаем огромную благодарность гиду Наталье, которая провела для нашей небольшой группы великолепную экскурсию по Углич, рассказывая много исторических, интересных фактов, преподнесла информацию в позитивном ключе. Рекомендуем данного гида, как профессионала своего дела, который любит свой город и свою профессию.
    Выражаем огромную благодарность гиду Наталье, которая провела для нашей небольшой группы великолепную экскурсию по Углич, рассказываяВыражаем огромную благодарность гиду Наталье, которая провела для нашей небольшой группы великолепную экскурсию по Углич, рассказывая
  • А
    Ангелина
    11 мая 2024
    Неповторимый и незабываемый Углич
    Отлично провели время, несмотря на дождь, услышали много полезной и интересной информации, сделали памятные фото. Спасибо нашему экскурсоводу Наталье)
  • Н
    Наталья
    14 марта 2024
    Неповторимый и незабываемый Углич
    Добрый день! Посещение Углича, совпало с праздником 8 марта. Встреча с гидом состоялась вовремя, экскурсия была очень познавательная. Наталья, хорошо знает историю своего города и с душой нам поведала все интересные факты. 2 часа пролетели незаметно. Спасибо огромное, летом вернемся!
  • Е
    Екатерина
    8 октября 2023
    Неповторимый и незабываемый Углич
    Спасибо большое за экскурсию с гидом Натальей. Гид,Наталья, предложила несколько маршрутов, так как мы были первый раз, то выбрали посещение Кремля. Экскурсия прошла великолепно,материал очень интересный,плюс посещение церкви на Крови, соборов. Время пролетело быстро, будем рекомендовать.

Ответы на вопросы от путешественников по Угличу в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Угличе
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Неповторимый и незабываемый Углич
  2. Углич - душа русской провинции
  3. Экскурсия по Угличу + музей СырКультПросвет (на вашем авто или такси)
Какие места ещё посмотреть в Угличе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Угличский Кремль
  2. Самое главное
  3. Спасо-Преображенский собор
  4. Церковь Димитрия на Крови
  5. Палаты угличских князей
  6. Кремль
  7. Успенская площадь
  8. Воскресенский монастырь
  9. Богоявленский монастырь
  10. Угличская ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Угличу в июле 2024
Сейчас в Угличе в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 3 000 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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